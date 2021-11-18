Смородская — о шансах сборной выйти на ЧМ: «Будет тяжело, но надо бороться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о шансах сборной России выйти на ЧМ -2022 через стыковые матчи.

Там такие у нас соперники намечаются тяжелые, что очень сложно выбрать. Итальянцы тяжелые, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония — лучше всех! Шансы есть всегда. Правда, непонятно, почему чемпионы Европы, итальянцы, не смогли выйти напрямую на чемпионат мира. Но всё бывает, это спорт. Всё зависит от настроя и от подготовки. Будет тяжело, но надо бороться: лёгких путей нет.