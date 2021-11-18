ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Смородская — о шансах сборной выйти на ЧМ: «Будет тяжело, но надо бороться»

сегодня, 00:21

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о шансах сборной России выйти на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Там такие у нас соперники намечаются тяжелые, что очень сложно выбрать. Итальянцы тяжелые, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония — лучше всех! Шансы есть всегда. Правда, непонятно, почему чемпионы Европы, итальянцы, не смогли выйти напрямую на чемпионат мира. Но всё бывает, это спорт. Всё зависит от настроя и от подготовки. Будет тяжело, но надо бороться: лёгких путей нет.

Все новости
Пономарёв: «Не могу поверить, что Зобнин попросил об уменьшении зарплаты»
Сегодня, 10:55 Комментарии2
Пономарёв — о сборной: «Какие-то „импотенты“, им всё до лампочки»
Сегодня, 09:59 Комментарии6
Б. Игнатьев: «Новый формат проведения стыковых матчей более справедлив»
Сегодня, 09:50 Комментарии10
Канчельскис: «Каждый соперник в стыковых матчах может обыграть Россию»
Вчера, 19:28 Комментарии18
Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»
Вчера, 17:34 Комментарии10
Самедов: «Поляки будут самым непростым соперником для нас»
Вчера, 16:46 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:59
Капитан Очевидность женского пола 😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:00
Без мнения тётушки Оли сборной никак.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:55
Трудно с ней не согласиться, можем проиграть любой сборной ,попавшей в стыки.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:45
Смородина хочет Македонию. Зря она это сказала. Значит теперь надо ожидать Польшу.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:35
Хоть одна светлая мысль.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:08
И как она об этом догадалась)
112910415
112910415
сегодня в 06:48
Карпин опасался, что Смородская не выскажется !
но мудрый анализ опубликован, теперь легче станет )
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:42
Смородская ищет где бы бабок урвать на холяву.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:13
Зачем у неё, в принципе, берут вью???
Gahi
Gahi
сегодня в 06:00
Тренерский штаб Валерия Карпина прекрасно понимает что все соперники серьёзные и к ним нужно готовиться со всей ответственностью и самым серьёзным образом. На ошибки в этих матчах лимита не будет чтобы пройти дальше нужно побеждать своих соперников. Удачи
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:23
Уйди старуха я в печали
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:56
Тётка Ольга прышла , - " Ну так епТа ,конечно" !!!)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:19
Прочь, ведьма, прочь...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:05
Пока наши болельщики рассуждают с какой командой будет удобнее играть в стыках болельщики других стран мечтают о том, чтобы их сборной досталась в стыках сборная России:
Cat01
Cat01
сегодня в 00:30
Сколько советов!!!!
протон
протон
сегодня в 00:23
О эксперды подтянулись, куда деваться от этих экспертиз. Она в футбол то играла, поди только на компьютере и то наврядли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100