«Чуть выделяются поляки». Широков — о соперниках России в стыковых матчах

Бывший полузащитник сборной России оценил шансы российской национальной команды пробиться в финальную часть ЧМ -2022 через стыковые матчи.

На общем фоне чуть выделяются поляки. Но из этих сборных со всеми можно играть спокойно. Еще несколько месяцев до матчей, поэтому сейчас не надо строить предположения.

Сначала дождемся, кто выпадет, потом посмотрим, в каком состоянии наши сборники будут, и тогда оттолкнемся. Сейчас нечего гадать.