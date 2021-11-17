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«Чуть выделяются поляки». Широков — о соперниках России в стыковых матчах

вчера, 14:05

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы российской национальной команды пробиться в финальную часть ЧМ-2022 через стыковые матчи.

На общем фоне чуть выделяются поляки. Но из этих сборных со всеми можно играть спокойно. Еще несколько месяцев до матчей, поэтому сейчас не надо строить предположения.

Сначала дождемся, кто выпадет, потом посмотрим, в каком состоянии наши сборники будут, и тогда оттолкнемся. Сейчас нечего гадать.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 10:22
Действительно зачем загадывать,все равно позорно всем сольем
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:26
David Young я удалил комментарии, который попал в лучший с вашей "помощью", штраф составил 50 очков. Почему не отняли 350 очков, ведь его нет в лучших? Разберитесь с этим!
протон
протон
сегодня в 02:11
Кого-то еще интересует мнение этого быдло-домоседа? В нормальном обществе он давно должен быть персоной нон-грата. В современном - в лучшем случае претендовать на бои ММА в треш-промоушенах.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:32
Когда нечего сказать , тогда разве это мужчина? Можете забанить, но суть не меняется!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:35
Из этих трех команд ,для наших проблема,особено чехи!!!
НикСта63
НикСта63
вчера в 17:07
А те Команды думают, нам бы на Россию попасть
Храневец
Храневец ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 16:12
или хорошо не будет ,тогда будет все плохо
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:00
Наша сборная тоже выделяется только в другую сторону.
ABir
ABir
вчера в 15:58
В полуфинале да, не очень грозные соперники, а вот в финалах таких уже не будет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:50
По ходу все хотят Северную Македонию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:36
Поживём увидим!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:00
Без разницы, шансы сб. России минимальны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:42
Обычное дело - жребий, порвём, шапками закидаем, билеты/отели пора заказывать.
А по итогу-Ну не Шмагла я...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:36
В марте у нас только начинается чемпионат и как правило до 5-6 тура наши никакие, будем надеяться, что Георгиевич сможет сделать правильный выбор и настроить команду. Почему то я уверен, что мы пробьёмся на ЧМ или я так очень хочу, чтобы уничтожить рукатого.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:25
Есть ещё время у Карпина, всё переотценить , взвесить и перенастроить команду только на Победу !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:16
Со всеми можно играть,если у тебя есть определённое мастерство,внутренний стержень и достоинство. Типа футболистов серии "дупа" сборной Северной Ирландии,задавших трёпку испанцам,и едва не вышедшими победителями в последнем матче.А если аморфное существо Федя Смолова и пр....
LOpp
LOpp
вчера в 14:09
«Чуть выделяются поляки, остальные - колхоз». Широков — о соперниках России в стыковых матчах.
Cat01
Cat01
вчера в 14:09
Всё будет хорошо
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