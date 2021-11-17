Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения».

Наставник «Зенита» Сергей Семак поддержал рулевого «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.
Сложно кого-то оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на главного тренера – желание побеждать, эмоции, которые выплескивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.
Прослеживая путь работы Александра в Нижнем Новгороде, можно смело говорить о том что его работа уж точно заслуживает уважения. Нижний Новгород попал в РПЛ совсем с другой футбольной философией игры, которая в простанародии называется игра в автобус . Ну а с приходом в команду Александра Кержакова, поменяла координально свой стиль . И как мы все убедились команда побежала и как видно было даже игрокам понравилось играть в такой футбол. Но реалии РПЛ сильно отличаются от футбола ФНЛ и как естественно, команда которая только начинает строится и попадает в другую среду, встречает на своём пути много сложностей. Но я думаю у Кержакова есть характер, он боец как и будучи игроком с девизом, - бил , бью и буду бить ! Так и в своей начинающейся тренерской карьере будет заряжен только на борьбу. И эти неудачи с которыми он вместе со своей командой столкнулся, будет потихоньку преодолевать. Я думаю что при должной поддержке от руководства клуба у него должно всё получиться. Первый сезон в РПЛ думаю не станет для него и его команды провальным .
Пожелаем ему только Удачи !!! Всем Добра !!!
Прослеживая путь работы Александра в Нижнем Новгороде, можно смело говорить о том что его работа уж точно заслуживает уважения. Нижний Новгород попал в РПЛ совсем с другой футбольной философией игры, которая в простанародии называется игра в автобус . Ну а с приходом в команду Александра Кержакова, поменяла координально свой стиль . И как мы все убедились команда побежала и как видно было даже игрокам понравилось играть в такой футбол. Но реалии РПЛ сильно отличаются от футбола ФНЛ и как естественно, команда которая только начинает строится и попадает в другую среду, встречает на своём пути много сложностей. Но я думаю у Кержакова есть характер, он боец как и будучи игроком с девизом, - бил , бью и буду бить ! Так и в своей начинающейся тренерской карьере будет заряжен только на борьбу. И эти неудачи с которыми он вместе со своей командой столкнулся, будет потихоньку преодолевать. Я думаю что при должной поддержке от руководства клуба у него должно всё получиться. Первый сезон в РПЛ думаю не станет для него и его команды провальным .
Пожелаем ему только Удачи !!! Всем Добра !!!