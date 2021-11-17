Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения».

Наставник «Зенита» поддержал рулевого «Нижнего Новгорода» .

Сложно кого-то оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на главного тренера – желание побеждать, эмоции, которые выплескивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.