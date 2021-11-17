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Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения»

вчера, 16:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородЗавтра в 19:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак поддержал рулевого «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

Сложно кого-то оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на главного тренера – желание побеждать, эмоции, которые выплескивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:09
Если честно , то я в лёгком шоке от его работы в хорошем смысле . Не ожидал от него такой качественной работы . Успехов тебе Саня
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:22
Керж молодец, играют на столько сколько позволяет состав команды
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:19
Пока рано делать выводы, после зимы будет ясно, сможет ли команда, играя под руководством Кержакова, задержаться в РПЛ, а то ведь на данный момент она находится в зоне переходных игр, а в ФНЛ имеются команды у которых зуб на нижегородцев.
ДСА
ДСА
вчера в 17:22
Вот Саша скоро и заменит Серёжу.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:48
Саня сразу неплохо проявил себя в Томи, которая болталась на самом дне в ФНЛ. Была поставлена по сути нереальная задача - остаться в ФНЛ. Александр сделал все что мог, лишь нескольких туров не хватило команде для решения задачи.
После назначения главным в НН , многие скептики склонялись к тому, что у НН шансов нет. Однако первые игры показали, что НН сдаваться не собирается. В первых турах команде просто невезло, играли неплохо, но результата не было. Но команда не опускала руки, боролась и потихоньку , полегоньку очковый багаж стал пополнятся. Сейчас с НН приходится всем считаться.
Будем надеяться, что у Александра все получится и команда останется в РПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47
Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения».
Прослеживая путь работы Александра в Нижнем Новгороде, можно смело говорить о том что его работа уж точно заслуживает уважения. Нижний Новгород попал в РПЛ совсем с другой футбольной философией игры, которая в простанародии называется игра в автобус . Ну а с приходом в команду Александра Кержакова, поменяла координально свой стиль . И как мы все убедились команда побежала и как видно было даже игрокам понравилось играть в такой футбол. Но реалии РПЛ сильно отличаются от футбола ФНЛ и как естественно, команда которая только начинает строится и попадает в другую среду, встречает на своём пути много сложностей. Но я думаю у Кержакова есть характер, он боец как и будучи игроком с девизом, - бил , бью и буду бить ! Так и в своей начинающейся тренерской карьере будет заряжен только на борьбу. И эти неудачи с которыми он вместе со своей командой столкнулся, будет потихоньку преодолевать. Я думаю что при должной поддержке от руководства клуба у него должно всё получиться. Первый сезон в РПЛ думаю не станет для него и его команды провальным .
Пожелаем ему только Удачи !!! Всем Добра !!!
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:46
Точно состоялся)...пора в Зенит...
4RT
4RT
вчера в 16:32
Он на твоё место метит 😁
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:22, ред.
"Нижний Новгород" взял бодрый старт в чемпионате РПЛ, набирая очки, там где никто не ожидал. Укомплектованная малоизвестными футболистами команда аккуратно и дисциплинировано играла в обороне, отбирая очки на выезде у богатых московских клубов. Но в последствии под игру команды Кержакова приспособились и "Нижний" стал набирать очки гораздо реже, потихоньку скатываясь на дно турнирной таблицы. Класс игроков на уровне РПЛ далеко не топовый и перед Александром стоит трудная задача выиграть борьбу за сохранение прописки в РПЛ у "Химок", "Урала" и "Арсенала". Задача, скажем так, гораздо более сложная, чем с составом "Зенита" выиграть чемпионство. Если Кержакову удастся с ней справится, то можно говорить, что как тренер Александр уже состоялся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
У него получится...
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