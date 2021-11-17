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Канчельскис: «Каждый соперник в стыковых матчах может обыграть Россию»

вчера, 19:28

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах национальной команды выйти на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Странно рассуждать, кто для нас удобен, а кто нет. Как по мне, для нас каждый соперник в стыках неудобен и может нас обыграть. Мы не с позиции силы выступаем, чтобы так рассуждать. Вы видели результаты наших клубов в еврокубках? Они говорят о многом.

Будем цеплять за каждый шанс, подойдем в хорошей физической форме, тогда шансы есть. Это не пессимистичный настрой, а просто реальность. Мы заслуженно попали в стыки, за что Карпина ругать? Что тогда сделать с тренерами Италии и Португалии? Сейчас все на своих местах, а первое место в группе было бы, скорее, аномалией.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:08, ред.
Прям всех послушать так складывается впечатление....что команды делятся на :
1.Сильные ,прошедшие на ЧМ
2.Менее сильные, но победившие в стыках.
3.Ещё менее сильные, проигравшие в стыках.
4.Не сильные и не в стыках.
5.Не сильные и проигравшие даже тем кто не в стыках.
6.Слабые команды.
7.Проигравшие слабым командам.
8.Сборная России.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:11
Прав абсолютно.
Серж 129
Серж 129
сегодня в 08:57
даже папуасы из Новой Гвинеи обыграют тут к бабке не ходи
Ваша совесть
Ваша совесть
сегодня в 07:59
И обыграть тоже может любую команду! Это же футбол!
112910415
112910415
сегодня в 06:15
а лимит везения - он исчерпан или ещё нет ?
самый главный вопрос
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:37
А счастье было так рядом
протон
протон
вчера в 21:29
Самое правильное и логичное мнение среди всего бреда. С самого начала сборная России играла плохо, по качеству игры была не лучше многих в группе, но волей случая забралась на 1 место. Все вокруг твердили: " Главное результат", а после поражения начинают искать виновных и причины плохой игры. Очнитесь! Это и есть уровень сборной на данный момент, раньше надо было критиковать и пытаться улучшить игру, а не надеяться на чудо.
ABir
ABir
вчера в 21:11
При чем ничья уже не будет считаться пропуском в следующую стадию
ABir
ABir
вчера в 21:08
Шансы на выход в финальную часть ЧМ у России не высоки, если не поменять психологию
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:52
У обеих команд эта возможность стремится к НУЛЮ...
YVG
YVG
вчера в 20:46
Даже Словения в стыковых матчах иногда наказывает.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:41
Чтобы иметь хоть какие-то шансы на ЧМ, нужно уже сейчас начинать работать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:36
Все больше склоняюсь к мысли, что есть две команды с одинаковой возможностью попасть в финальную часть чемпионата мира - Россия и Северная Македония.
shur
shur
вчера в 20:22
...надо чётко понимать для чего нам участие в ЧМ ?! Учиться, учиться и ещё раз учиться, версия №1, постараться сделать так , чтобы куда то пройти и заработать
каких то денег и хоть как то поправить рейтинг ,версия №2 . И наконец приехать
и сразу обгадиться добив нас окончательно!!! Самая красивая версия с долгосрочной перспективой ожидания успехов нашей сборной!!!
beefs
beefs
вчера в 20:17
Чего гадать, придет весна там видно будет...
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:11
Трудно спорить, увы, так и есть!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05
А это постоянно только ядом и полыхает .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:41
Интересно,хоть один "специалист из прошлого" прочитал путаный формат отбора???
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