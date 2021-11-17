Канчельскис: «Каждый соперник в стыковых матчах может обыграть Россию»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о шансах национальной команды выйти на ЧМ -2022 через стыковые матчи.

Странно рассуждать, кто для нас удобен, а кто нет. Как по мне, для нас каждый соперник в стыках неудобен и может нас обыграть. Мы не с позиции силы выступаем, чтобы так рассуждать. Вы видели результаты наших клубов в еврокубках? Они говорят о многом.

Будем цеплять за каждый шанс, подойдем в хорошей физической форме, тогда шансы есть. Это не пессимистичный настрой, а просто реальность. Мы заслуженно попали в стыки, за что Карпина ругать? Что тогда сделать с тренерами Италии и Португалии? Сейчас все на своих местах, а первое место в группе было бы, скорее, аномалией.