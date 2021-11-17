Канчельскис: «Каждый соперник в стыковых матчах может обыграть Россию»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах национальной команды выйти на ЧМ-2022 через стыковые матчи.
Странно рассуждать, кто для нас удобен, а кто нет. Как по мне, для нас каждый соперник в стыках неудобен и может нас обыграть. Мы не с позиции силы выступаем, чтобы так рассуждать. Вы видели результаты наших клубов в еврокубках? Они говорят о многом.
Будем цеплять за каждый шанс, подойдем в хорошей физической форме, тогда шансы есть. Это не пессимистичный настрой, а просто реальность. Мы заслуженно попали в стыки, за что Карпина ругать? Что тогда сделать с тренерами Италии и Португалии? Сейчас все на своих местах, а первое место в группе было бы, скорее, аномалией.
1.Сильные ,прошедшие на ЧМ
2.Менее сильные, но победившие в стыках.
3.Ещё менее сильные, проигравшие в стыках.
4.Не сильные и не в стыках.
5.Не сильные и проигравшие даже тем кто не в стыках.
6.Слабые команды.
7.Проигравшие слабым командам.
8.Сборная России.
1.Сильные ,прошедшие на ЧМ
2.Менее сильные, но победившие в стыках.
3.Ещё менее сильные, проигравшие в стыках.
4.Не сильные и не в стыках.
5.Не сильные и проигравшие даже тем кто не в стыках.
6.Слабые команды.
7.Проигравшие слабым командам.
8.Сборная России.
самый главный вопрос
самый главный вопрос
каких то денег и хоть как то поправить рейтинг ,версия №2 . И наконец приехать
и сразу обгадиться добив нас окончательно!!! Самая красивая версия с долгосрочной перспективой ожидания успехов нашей сборной!!!
каких то денег и хоть как то поправить рейтинг ,версия №2 . И наконец приехать
и сразу обгадиться добив нас окончательно!!! Самая красивая версия с долгосрочной перспективой ожидания успехов нашей сборной!!!