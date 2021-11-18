Оуэн: «Месси опережает Роналду в этом сезоне в борьбе за „Золотой мяч“»

Бывший нападающий сборной Англии , получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказался о претендентах на приз в этом году.

В этом году много кандидатов. Конечно, Месси и Роналду в течение последнего десятилетия или около того доминировали.

Скажу, что Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне из-за его подвигов со сборной Аргентины, он завоевал трофей на международном уровне.