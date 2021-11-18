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Оуэн: «Месси опережает Роналду в этом сезоне в борьбе за „Золотой мяч“»

вчера, 21:42

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказался о претендентах на приз в этом году.

В этом году много кандидатов. Конечно, Месси и Роналду в течение последнего десятилетия или около того доминировали.

Скажу, что Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне из-за его подвигов со сборной Аргентины, он завоевал трофей на международном уровне.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 10:39
Какой Роналду? Какой Месси? Оуэн вообще футбол смотрел в этом году? Только Лева и Бенз объективно достойны! Но скорее Лева по совокупности с прошлым годом.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:46
Ни Месси, ни КриРо не заслуживают ЗМ в этом году.
Левандовский и Бензема предпочтительнее выглядят на поле.
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 06:50
Левандовски.
протон
протон
сегодня в 04:48
Месси заслужил чуть больше чем левандовски именно в этом году, а не за прошлый год. Одного не пойму, откуда, каким боком сюда преплетают роналду, бензема, жоржиньо и т.п. роналду вообще здесь не причём, даже мендеш офигевает
амурец
амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Точно, один халявщик поддерживает другого
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:48
Оуэн, ты же знаешь, в отличие от миллионов футболистов, каково же это- получить левый золотой мяч?! Ты ж тоже получал левый золотой мяч в своё время, как Меська!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:37, ред.
Бразильский телеканал TNT Sports Brasil подшутил над нападающим «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси после встречи национальных команд (0:0).
В своих соцсетях канал опубликовал фотографию, выполненную в стилистике вестернов, на которой изображен Месси с подписью «Разыскивается!». Напомним, Месси вышел на поле в игре с Бразилией в стартовом составе и сыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Сборная Бразилии лидирует в турнирной таблице группы южноамериканской группы в отборочном цикле ЧМ-2022, не проиграв пока ни одного матча. Команда Аргентины занимает вторую строчку, проигрывая лидеру шесть очков.
В нынешнем сезоне аргентинец провел пять матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 23:09, ред.
А после окончания их карьеры , эту награду ,видимо , нужно будет упразднить.
Per4ick
Per4ick ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:53
я понимаю что Роналду не заслужил ЗМ но говорить что он не в топ 20, персофаны Месси успокойтесь пожалуйста
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:25
Золотой мяч у Левы.В сети уже есть новость про это.А насчет месси опережает Роналду, то просто у одного камбэки и голы в ЛЧ и АПЛ, у второго в фермерской лиге 0 голов(в окружении таких то звезд), и за сборную 0 голов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:22
В чём опережает ??? Игры за Аргентину за которую если бы даже он не играл, сборная всё равно отобралась на чемпионат мира, это происходит постоянно в не зависимости от его присутствия . Нет достойной альтернативы Бразилии и Аргентине в Южной Америке. А например КПД Месси в играх за ПСЖ и сколько мячей он забивает ??? Ответ = 0 !!!
Так что по старым заслугам давать Золотой мяч не очень то и правильно. А вручать за то что он уже не показывает тот футбол и скорее всего уже никогда не покажет, вручать ему как пенсионный бонус , тоже не правильно.
Есть кто лучше выглядел весь сезон и выглядит, например тот-же Карим Бензема. Который и в Реале лучший и за сборную Франции отметился забитыми мячами. Тот же Левандовский и т.д . Есть вообщем из кого выбирать. Но не Месси и не Рон в этом сезоне себя не показали на такую премию . Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:01
Роналду вообще не борется за Золотой мяч в этом сезоне. С такой игрой ему не место даже в топ-20. А Месси получит свой седьмой ЗМ.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:44
Оба недостойны в этом году ЗМ!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:43
А кто опережает Месси?!
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