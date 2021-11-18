Оуэн: «Месси опережает Роналду в этом сезоне в борьбе за „Золотой мяч“»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, получивший «Золотой мяч» в 2001 году, высказался о претендентах на приз в этом году.
В этом году много кандидатов. Конечно, Месси и Роналду в течение последнего десятилетия или около того доминировали.
Скажу, что Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне из-за его подвигов со сборной Аргентины, он завоевал трофей на международном уровне.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.
Так что по старым заслугам давать Золотой мяч не очень то и правильно. А вручать за то что он уже не показывает тот футбол и скорее всего уже никогда не покажет, вручать ему как пенсионный бонус , тоже не правильно.
Есть кто лучше выглядел весь сезон и выглядит, например тот-же Карим Бензема. Который и в Реале лучший и за сборную Франции отметился забитыми мячами. Тот же Левандовский и т.д . Есть вообщем из кого выбирать. Но не Месси и не Рон в этом сезоне себя не показали на такую премию . Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Так что по старым заслугам давать Золотой мяч не очень то и правильно. А вручать за то что он уже не показывает тот футбол и скорее всего уже никогда не покажет, вручать ему как пенсионный бонус , тоже не правильно.
Есть кто лучше выглядел весь сезон и выглядит, например тот-же Карим Бензема. Который и в Реале лучший и за сборную Франции отметился забитыми мячами. Тот же Левандовский и т.д . Есть вообщем из кого выбирать. Но не Месси и не Рон в этом сезоне себя не показали на такую премию . Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!