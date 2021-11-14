Сафонов — лучший игрок матча Хорватия – России по версии болельщиков

Фанаты признали вратаря сборной России Матвея Сафонова лучшим игроком поединка отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
Сборная России уступила Хорватии со счетом 0:1. Сафонов провел на поле всю игру и отразил пять ударов в створ.
Россия заняла второе место и будет играть в стыковых матчах. Хорватия завоевала прямую путевку на ЧМ-2022.
НО.... Один в поле не воин... Тем более, когда в твои ворота забивают свои...
Отлично отыграл, правильно выбранная позиция, уверенно играл на выходе, никакого мандража, контролировал ситуацию, но гол в свои ворота...даже Матвей в этом случае был бессилен... Насколько неожиданный и нелепый гол, что и Сафонов оказался бессилен...
Очень похоже на то, что М.Сафонов кипер №1 в воротах сборной России на сейчас и ближайшее будущее...
НО.... Один в поле не воин... Тем более, когда в твои ворота забивают свои...
Отлично отыграл, правильно выбранная позиция, уверенно играл на выходе, никакого мандража, контролировал ситуацию, но гол в свои ворота...даже Матвей в этом случае был бессилен... Насколько неожиданный и нелепый гол, что и Сафонов оказался бессилен...
Очень похоже на то, что М.Сафонов кипер №1 в воротах сборной России на сейчас и ближайшее будущее...