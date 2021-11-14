Сафонов — лучший игрок матча Хорватия – России по версии болельщиков

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вчера, 19:53

Фанаты признали вратаря сборной России лучшим игроком поединка отборочного турнира ЧМ -2022 против Хорватии.

Сборная России уступила Хорватии со счетом 0:1. Сафонов провел на поле всю игру и отразил пять ударов в створ.