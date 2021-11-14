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Сафонов — лучший игрок матча Хорватия – России по версии болельщиков

вчера, 19:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Фанаты признали вратаря сборной России Матвея Сафонова лучшим игроком поединка отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

Сборная России уступила Хорватии со счетом 0:1. Сафонов провел на поле всю игру и отразил пять ударов в створ.

Россия заняла второе место и будет играть в стыковых матчах. Хорватия завоевала прямую путевку на ЧМ-2022.

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:31
DEATH STRANDING 2021 Продолжение!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:44
Уверен, Дзюба празднует
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:41
не, там поток дождя всё смыл, пока он до раздевалки дошел))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:39
Вполне заслуженно лучший игрок матча.
НО.... Один в поле не воин... Тем более, когда в твои ворота забивают свои...

Отлично отыграл, правильно выбранная позиция, уверенно играл на выходе, никакого мандража, контролировал ситуацию, но гол в свои ворота...даже Матвей в этом случае был бессилен... Насколько неожиданный и нелепый гол, что и Сафонов оказался бессилен...
Очень похоже на то, что М.Сафонов кипер №1 в воротах сборной России на сейчас и ближайшее будущее...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:07, ред.
Больше всего обидно именно за Матвея...когда он был на кураже, тащил все,что летело в створ,но пропустил вот такой нелепый автогол...жаль
Считаю,что ему нужно уезжать из РПЛ, уезжать в более стльный чемпионат, и пусть даже не в самый сильный клуб, пусть это будет крепкий середняк,но пусть будет из топ чемпионата!
Gahi
Gahi
вчера в 21:06
Молодец защищал ворота от чужих и от своих как мог, но свои могут забивать только в свои ворота. Поэтому Сафонову было сложно угадать от кого больше исходит угроза, к сожелению это случилось от своих футболистов. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Единственный настоящий парнишка !!!
Респект тебе и Уважение !!!
Djamal67
Djamal67
вчера в 20:39
Сафаноф действительно хороший вратарь играет хорошо молодец
drug01
drug01
вчера в 20:32
Всё верно подмечено
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:31
"Враги" не смогли, свои занесли.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:30
Если бы ещё отучить выносить мяч хрен знает куда и кому...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:08
Заслужил. Жаль что не отстоял на ноль. Чужие не пробили его, но подвел свой игрок.
beefs
beefs
вчера в 20:07
Слабое утешение Матвею...
sihafazatron
sihafazatron ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:02
Сафоним!!))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:01
По моему и единственной автор дриблинга в составе сборной России:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:01
Матвей молодец!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:59
Матвей чуть не затащил наших на ЧМ.
Землянин
Землянин
вчера в 19:59
Антигерой по умолчанию и так числится на табло
ДСА
ДСА
вчера в 19:57
Старался, молодец, ну когда свои забивают...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:57
Сафонов после игры:
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