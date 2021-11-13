«Если Роберту не дадут „Золотой мяч“, отдам ему свой». У Левандовски 28 голов в 23 матчах нового сезона

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13 ноября 2021, 16:30

Не только легендарный хавбек голосует за поляка.

Роберта нагло лишили приза в прошлом году

Если бы ПСЖ выиграл Лигу чемпионов 2020 у «Баварии», а лучшим игроком финала стал не Нойер, а Мбаппе, то какова вероятность, что французы отменили выдачу «Золотого мяча» впервые в истории? В честном ответе кроется аргумент в пользу поляка. Его уже обокрали. Нападающий «Баварии» заслужил приз за прошлый год и место среди фаворитов в 2021-м, ведь побил рекорд по количеству голов за сезон в Бундеслиге самого Герда Мюллера. Учитываем моральную составляющую при обсуждении кандидатов на звание игрока года, ведь в случае «Золотого мяча» она часто на первом месте, Снейдер, Рибери, Иньеста и Хави подтвердят. Более того, французы отменили вручение награды на основании пандемии, которая стала злее из-за нового штамма вируса. Но теперь вручение приза никто не отменяет, ведь фаворит – игрок Лиги 1.

Месси заметно сбавил после переезда в Париж

Хардкорные фанаты аргентинца любую критику любимца зачем-то воспринимают, словно унижение. Нет, Лионель – легенда, но хватит отдавать ему личные призы по умолчанию. Иногда кричат, что пока Роналду и Месси играют в футбол, то других нельзя награждать. Выбирают не любимого игрока года, не самого лучшего по возможностям, а человека, который сыграл феноменально и заслужил первенство. Будьте проще. Месси с «Барселоной» не победил в ЛЧ и Ла Лиге, а теперь потерялся в ПСЖ , чем подогрел разговоры, что нападающий прекрасен лишь в окружении старых знакомых уровня Хави, Иньесты, Алвеса или Суареса. Без поддержки правильных тренеров каталонцы с ним не выигрывали Лигу чемпионов, а в сборной Месси далеко не всегда лидер. И не с первой попытки выиграл Кубок Америки, хотя и помогал Ди Марии и Скалони переписать неудачливую для «серебряных» историю.

Жоржиньо подводит стиль Италии и «Челси»

У Тухеля и Манчини на поле полно классных футболистов. У Жоржиньо важная роль в клубе и сборной, но это даже не второй Пирло по значимости. И не второй Каннаваро, хотя «Золотой мяч» центральному защитнику и чемпиону мира тоже был спорным и компромиссным решением. Вообще, не всегда в год большого турнира награду отдавали именно чемпиону Европы. В 2004-м Греция выиграла турнир в Португалии, а «Золотой мяч» заслуженно отдали Андрею Шевченко. Опередил он Деку и Роналдиньо, а не Загоракиса. Жоржиньо не забил Зоммеру второй пенальти за осень, и второй удар в небеса как символ – игрок хороший, но не фаворит в опросе. Конечно, Италия как сборная заслужила титул команды года, но там много героев – Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Барелла и Кьеза. Да и штаб Манчини, как и помощники Тухеля, сделали много полезного в 2021-м.

Бензема прекрасен, но Левандовски еще мощнее

Видим проблемы Месси в силовой Лиге 1, как назвал ее Почеттино. Маурисио считает, что во Франции плотность борьбы порой выше, чем в АПЛ . Не видели того же сопротивления проходам Месси в Испании, где блистает сейчас Бензема. Карим, безусловно, один из героев года. Но так получилось, что его возвращение в сборную Франции совпало с очередным сеансом инфантилизма в команде Дешама. На Евро-2020 глупо вылетели от швейцарцев. Бензема не виноват лично, как в ключевых поражениях «Реала», но он как Салах – хорош, но можно еще лучше. В том смысле лучше, что у Мохамеда и Карима бывали спорные отрезки. Левандовски можно упрекнуть результатами Польши на Евро-2020 – исторический факт, но тут как с «Реалом» в весенней Ла Лиге. Бензема сделал, что мог, как и поляк в сборной.

Роберт разрывает всех в пух и прах в новом сезоне

Неслучайно Гвардиола встретился с форвардом в Испании, возможно, приглашал поляка в «Манчестер Сити». Ведь видно, что Левандовски не смотрит на свой возраст. Карим, Жорже, Лионель, Н’Голо и Мохаммед – прекрасные мастера, подарили нам минуты наслаждения футболом в 2021-м. Но Левандовски – машина. Если «бот» это сокращение от «робот», то Роберт в последние годы – футбольный биоробот. Чешские братья Чапеки, которые ввели в мировой оборот слово «робот» (изначально «роботарь») — от славянского слова «работа», не подозревали, куда приведет фантазия Карела, но не хочется, чтобы люди с правом голоса снова оказались аналогом бездушных алгоритмов с ботами.

Левандовски забивает, как робот, но он не фаворит. Скорее всего, чтобы подогреть интерес к себе любимым, французское издание, проданное другому местному изданию, отдаст «Золотой мяч 2021» Месси – игроку ПСЖ . Разговоров будет больше, публика начнет жалеть Левандовски, критиковать выбор в пользу Лионеля. Но эта дешевая игра поднадоела, не в бирюльки играют, а пишут историю футбола. Как не было ни единой причины лишать Левандовски награды в прошлом году, так и сейчас нет причин отдавать Месси приз на том основании, что он легенда, а Аргентина выиграла Кубок Америки.

Левандовски не настолько чистокровный талант, как аргентинец. В исторической табели о рангах сильно уступит Лионелю. Но говорим о «Золото мяче 2021», и этот приз в руках поляка будет победой справедливости. Которую вряд ли увидим. Репутацию награды убили ровно настолько, чтобы выиграл не чемпион Европы и победитель ЛЧ Жоржиньо. Чтобы проигнорировали лидера «Реала» и сборной Франции Бензема. Забыли о машине голов из «Баварии» и сборной Польши. Но наградили через пару недель человека, который не сумел сразу адаптироваться в ПСЖ , и близко не играет на привычном уровне.

С таким же успехом можно отдать «Золотой мяч» Криштиану Роналду – за былые заслуги и новые рекорды. Сейчас даже игрок месяца в АПЛ Салах ближе к статусу лучшего футболиста мира по текущей форме, чем оба феномена. И Левандовски тоже прекрасен, за 49 голов в 37 матчах за «Баварию» и за 11 мячей в 12 играх за Польшу заслужил «Золотой мяч». Луис Суарес – испанский, а не уругвайский, конечно же, заявил в интервью, что отдаст поляку свою награду 1960-го года, если французы подведут. Тот случай, когда 86-летний старик и легенда «Барселоны» разбирается в футболе тоньше, чем десятки тех, кто уже проголосовали не за Левандовски.

Румменигге – еще один обладатель «Золотого мяча», как и Луис Суарес, надеется, что голы поляка компенсируют неудачи его сборной. Но выбираем не самого титулованного, так что Роберт однозначно заслужил уважение и внимание публики.