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«Если Роберту не дадут „Золотой мяч“, отдам ему свой». У Левандовски 28 голов в 23 матчах нового сезона

13 ноября 2021, 16:30
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
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Не только легендарный хавбек голосует за поляка.

Роберта нагло лишили приза в прошлом году

Если бы ПСЖ выиграл Лигу чемпионов 2020 у «Баварии», а лучшим игроком финала стал не Нойер, а Мбаппе, то какова вероятность, что французы отменили выдачу «Золотого мяча» впервые в истории? В честном ответе кроется аргумент в пользу поляка. Его уже обокрали. Нападающий «Баварии» заслужил приз за прошлый год и место среди фаворитов в 2021-м, ведь побил рекорд по количеству голов за сезон в Бундеслиге самого Герда Мюллера. Учитываем моральную составляющую при обсуждении кандидатов на звание игрока года, ведь в случае «Золотого мяча» она часто на первом месте, Снейдер, Рибери, Иньеста и Хави подтвердят. Более того, французы отменили вручение награды на основании пандемии, которая стала злее из-за нового штамма вируса. Но теперь вручение приза никто не отменяет, ведь фаворит – игрок Лиги 1.

Месси заметно сбавил после переезда в Париж

Хардкорные фанаты аргентинца любую критику любимца зачем-то воспринимают, словно унижение. Нет, Лионель – легенда, но хватит отдавать ему личные призы по умолчанию. Иногда кричат, что пока Роналду и Месси играют в футбол, то других нельзя награждать. Выбирают не любимого игрока года, не самого лучшего по возможностям, а человека, который сыграл феноменально и заслужил первенство. Будьте проще. Месси с «Барселоной» не победил в ЛЧ и Ла Лиге, а теперь потерялся в ПСЖ, чем подогрел разговоры, что нападающий прекрасен лишь в окружении старых знакомых уровня Хави, Иньесты, Алвеса или Суареса. Без поддержки правильных тренеров каталонцы с ним не выигрывали Лигу чемпионов, а в сборной Месси далеко не всегда лидер. И не с первой попытки выиграл Кубок Америки, хотя и помогал Ди Марии и Скалони переписать неудачливую для «серебряных» историю.

Жоржиньо подводит стиль Италии и «Челси»

У Тухеля и Манчини на поле полно классных футболистов. У Жоржиньо важная роль в клубе и сборной, но это даже не второй Пирло по значимости. И не второй Каннаваро, хотя «Золотой мяч» центральному защитнику и чемпиону мира тоже был спорным и компромиссным решением. Вообще, не всегда в год большого турнира награду отдавали именно чемпиону Европы. В 2004-м Греция выиграла турнир в Португалии, а «Золотой мяч» заслуженно отдали Андрею Шевченко. Опередил он Деку и Роналдиньо, а не Загоракиса. Жоржиньо не забил Зоммеру второй пенальти за осень, и второй удар в небеса как символ – игрок хороший, но не фаворит в опросе. Конечно, Италия как сборная заслужила титул команды года, но там много героев – Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Барелла и Кьеза. Да и штаб Манчини, как и помощники Тухеля, сделали много полезного в 2021-м.

Бензема прекрасен, но Левандовски еще мощнее

Видим проблемы Месси в силовой Лиге 1, как назвал ее Почеттино. Маурисио считает, что во Франции плотность борьбы порой выше, чем в АПЛ. Не видели того же сопротивления проходам Месси в Испании, где блистает сейчас Бензема. Карим, безусловно, один из героев года. Но так получилось, что его возвращение в сборную Франции совпало с очередным сеансом инфантилизма в команде Дешама. На Евро-2020 глупо вылетели от швейцарцев. Бензема не виноват лично, как в ключевых поражениях «Реала», но он как Салах – хорош, но можно еще лучше. В том смысле лучше, что у Мохамеда и Карима бывали спорные отрезки. Левандовски можно упрекнуть результатами Польши на Евро-2020 – исторический факт, но тут как с «Реалом» в весенней Ла Лиге. Бензема сделал, что мог, как и поляк в сборной.

Роберт разрывает всех в пух и прах в новом сезоне

Неслучайно Гвардиола встретился с форвардом в Испании, возможно, приглашал поляка в «Манчестер Сити». Ведь видно, что Левандовски не смотрит на свой возраст. Карим, Жорже, Лионель, Н’Голо и Мохаммед – прекрасные мастера, подарили нам минуты наслаждения футболом в 2021-м. Но Левандовски – машина. Если «бот» это сокращение от «робот», то Роберт в последние годы – футбольный биоробот. Чешские братья Чапеки, которые ввели в мировой оборот слово «робот» (изначально «роботарь») — от славянского слова «работа», не подозревали, куда приведет фантазия Карела, но не хочется, чтобы люди с правом голоса снова оказались аналогом бездушных алгоритмов с ботами.

Левандовски забивает, как робот, но он не фаворит. Скорее всего, чтобы подогреть интерес к себе любимым, французское издание, проданное другому местному изданию, отдаст «Золотой мяч 2021» Месси – игроку ПСЖ. Разговоров будет больше, публика начнет жалеть Левандовски, критиковать выбор в пользу Лионеля. Но эта дешевая игра поднадоела, не в бирюльки играют, а пишут историю футбола. Как не было ни единой причины лишать Левандовски награды в прошлом году, так и сейчас нет причин отдавать Месси приз на том основании, что он легенда, а Аргентина выиграла Кубок Америки.

Левандовски не настолько чистокровный талант, как аргентинец. В исторической табели о рангах сильно уступит Лионелю. Но говорим о «Золото мяче 2021», и этот приз в руках поляка будет победой справедливости. Которую вряд ли увидим. Репутацию награды убили ровно настолько, чтобы выиграл не чемпион Европы и победитель ЛЧ Жоржиньо. Чтобы проигнорировали лидера «Реала» и сборной Франции Бензема. Забыли о машине голов из «Баварии» и сборной Польши. Но наградили через пару недель человека, который не сумел сразу адаптироваться в ПСЖ, и близко не играет на привычном уровне.

С таким же успехом можно отдать «Золотой мяч» Криштиану Роналду – за былые заслуги и новые рекорды. Сейчас даже игрок месяца в АПЛ Салах ближе к статусу лучшего футболиста мира по текущей форме, чем оба феномена. И Левандовски тоже прекрасен, за 49 голов в 37 матчах за «Баварию» и за 11 мячей в 12 играх за Польшу заслужил «Золотой мяч». Луис Суарес – испанский, а не уругвайский, конечно же, заявил в интервью, что отдаст поляку свою награду 1960-го года, если французы подведут. Тот случай, когда 86-летний старик и легенда «Барселоны» разбирается в футболе тоньше, чем десятки тех, кто уже проголосовали не за Левандовски.

Румменигге – еще один обладатель «Золотого мяча», как и Луис Суарес, надеется, что голы поляка компенсируют неудачи его сборной. Но выбираем не самого титулованного, так что Роберт однозначно заслужил уважение и внимание публики.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 ноября в 09:31
Смех да и только. Когда это другим ЗМ другим давали кроме гнома и дельфина? Модрич как-то случайно затесался в этой компании. После ограбления Снейдера и Хави, награда потеряла свое значение.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
15 ноября в 10:25
потому что где там дают ЗМ? и ничего нового... Опять гном получит, Или Дельфин. Бензема в Реале больше заслужил...Про Левандовски вообще молчу...
lobsterdam
lobsterdam ответ Cayman (раскрыть)
14 ноября в 20:41
вот арсенал без гнабри и колупается кое-как, а мюллер - топ игрок, чтобы там ни говорили да и другие тоже и тренер у Баварии тоже топ, один поляк вряд ли что-то бы стоил...
112910415
112910415
14 ноября в 10:26
самое красивое решение - вручить две штуки : за прошлый год и за нынешний !
Роберту, естественно, достанется первый из них
DXTK
DXTK
13 ноября в 22:06, ред.
похоже самым справедливым мячом за последние 5 а может даже и 10 лет будет ЗМ Модрича........ может и тут не согласятся....но хотя бы в 18 году его не отдали двум избалованным и капризным игрокам-принцессам.

PS как по мне Левандовски заслужил ЗМ, но его ждет участь...... как в свое время прокатили скажем Рауля.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 ноября в 21:22
И Дзюба бы мог, но конфликт с Карпиным, разные компроматы и прочее помешали ему))))))))))
Per4ick
Per4ick ответ Дима Логинов (раскрыть)
13 ноября в 20:47
с метра мазали и Роналду и Месси, слабый байт что бы не давать ЗМ Левандовскому
Дима Логинов
Дима Логинов
13 ноября в 20:43
Посмотрите с 30-й по 40-ю секунду данное видео и у вас все сомнения отпадут почему у поляка никогда не будет ЗМ.

Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
13 ноября в 19:46
золотой мяч уже давно такое же днище как евровидение или оскар, попомните мои слова - через пяток лет в тройку претендентов обязательно будут пихать черного или 47а, и Месси конечно....
25процентный клоун
25процентный клоун
13 ноября в 19:09
Ерохин может подвинуть его
edubokom
edubokom
13 ноября в 18:41
Не могу представить, что левандовски не получит зм. А месси то за что? Последние полгода о нём и не слышно почти. Как и другие не особо заслужили
Alean
Alean
13 ноября в 18:26
По хорошему выдать два мячика Левандовски, за этот и прошлый год. Вот сразу таким действием привлекут внимание к себе )
Cayman
Cayman ответ lobsterdam (раскрыть)
13 ноября в 18:17
а что за игроки интересно, Мюллер, кооторый считается деревом уровня Дзюби? Гнабри , который не нужен был даже Арсеналу, что аж за 3,5 ляма продали и кторого все время громил Бавария в лч, Коман, которого вышвирнули и из Юве и из ПСЖ, бесплатный Горецка, кторому мог бы взять любой другой топ клуб, 8 миллионый Киммих тоже аналагично, или Боатенг , которого вышвирнули из МС, а в итоге с Баварией 2 лч взял)
lobsterdam
lobsterdam
13 ноября в 18:09
Поляк не дотягивает до ГБ, но и другие тоже. Может, у меня слишком завышенные требования к нынешним номинантам? Например, Жоржиньо (который попал в список по недоразумению), вчера не забил позорно с точки важнейший для своей сборной гол. А упомянутый поляк - раб одного клуба, где у него без таких убедительных в игровом отношении партнеров вряд ли были бы такие голевые успехи. Ну а другие из списка тоже ничего выдающегося. Похоже, снова рассматривается уже известный персонаж как наиболее вероятный...
Руслан Русланович
Руслан Русланович
13 ноября в 18:04
Статус золотого мяча утерян, Уважающие себя футболисты и деятели футбола должны проигнорировать вручение ЗМ, если он достанется не Левандовски. Сугубо личное мнение
Cayman
Cayman ответ Q-J-G (раскрыть)
13 ноября в 18:03
и да, 2013-ом голы Рибери и Робенна много значили, 2014 -ом стил игры Нойера на чм изменил понятие игры вратаря, обясни зачем они не получили зм?
Cayman
Cayman ответ Q-J-G (раскрыть)
13 ноября в 17:55
у Баварии в лч за последние 2.5 года только 1 поражение, и то Леви не было....
Agamaga........
Agamaga........
13 ноября в 17:26
Левандовски был кинут в 2020 году, а в этом году претендентов немного больше, но всё равно он тоже заслужил, забивает больше остальных.
Когда у Месси в руках кубок Америки, и он там был лучшим игроком, трудно угадать кому отдадут ЗМ.
Прямо сегодня игроков получше состоянием, чем Месси хватает - Салах, Левандовски, Мбаппе, Бензема, хотя Карим явно крайний в очереди.
Ждём 29 ноября!
Q-J-G
Q-J-G ответ Cayman (раскрыть)
13 ноября в 17:13
Мюллер забивал голы, которые решали исход встречи, у Левандовского больше половины голов, которые не влияют на окончательный результат матча, но улучшают его личную статистику...
Cayman
Cayman ответ Q-J-G (раскрыть)
13 ноября в 17:06
а че же другие не стали, раз уж рекорд Мюллер побил Левандовский?
Q-J-G
Q-J-G
13 ноября в 17:01
Карим Бензема, но маловероятно, что он выиграет, но он заслуживает больше всех... По играм за сборную, за свой клуб...
Хотелось бы посмотреть на мощь Левандовского, но в другой команде, а в "Баварии" не так уж и сложно быть таким мощным, как Левандовски...
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
13 ноября в 16:59
ну да ли бы тогда сразу летом, зачем тогда говорить что это приз дают за год?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 ноября в 16:57
Играет хорошо,но мяч не получит! Там очередь из двух игроков, до 2025 года!
Elliada
Elliada
13 ноября в 16:55
Сколько можно мусолить эту тему? Победитель уже был известен летом. Можете и дальше возмущаться, как будто организаторы ЗМ и Месси читают соккер.ру
Q-J-G
Q-J-G
13 ноября в 16:51
Чем ближе до церемонии награждения, тем лучше играет Левандовски...
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