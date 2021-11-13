Жоржиньо: «„Золотой мяч“ – мечта, но не навязчивая идея для меня»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением о своей номинации на «Золотой мяч».
2021 год был для меня невероятным, я бы сказал, сюрреалистическим... «Золотой мяч»? Это не навязчивая идея для меня. Мне больше нравится сосредотачиваться на настоящем, хотя, конечно, выиграть «Золотой мяч» — это мечта.
В 2021 году Жоржиньо выиграл чемпионат Европы с Италией и Лигу чемпионов с «Челси». А также был признан игроком года по версии УЕФА.
Недавно Жоржиньо установил уникальное достижение в истории АПЛ.