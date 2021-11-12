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Румменигге — о «Золотом мяче»: «Надеюсь, победит Левандовски»

вчера, 21:49

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге порассуждал о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

Надеюсь, Левандовски победит. К сожалению, Польша не настолько сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия.

Это не в пользу Левандовски, но надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:05
Шансы вполне реальные.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:39
Я думаю зм 2021 уже присудили Месси-что само по себе обесценивает этот приз!
Лео не был лучшим футболистом 2021-а за кубок Америки он получил лучшего игрока турнира!
Конечно же Лёва!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:51
Давно пора и Левандовскому получить ЗМ.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:58
Французская организация отдаст этот "уже давно обесценившийся" приз игроку, который приехал отбывать номер в столицу Франции...
А Левандовский будет топом даже без этого приза...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:31
Уже решено, Месси подарят прощальный мяч !(
Cat01
Cat01
вчера в 22:25
Совсем скоро узнаем
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:22
Будет справедливо если он получит
beefs
beefs
вчера в 22:10
было бы не плохо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:07
Дайвер со своей сборной вне конкуренции, гы гы...
амурец
амурец
вчера в 21:59
Левандовски может победить, но ЗМ ему не видать хотя он явно его заслуживает, опять ЗМ подарят тому кто его уже давно не заслуживает
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:51
Гном из-за угла выглядывает.
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