Румменигге — о «Золотом мяче»: «Надеюсь, победит Левандовски»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге порассуждал о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

Надеюсь, Левандовски победит. К сожалению, Польша не настолько сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия.

Это не в пользу Левандовски, но надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют.