Румменигге — о «Золотом мяче»: «Надеюсь, победит Левандовски»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге порассуждал о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
Надеюсь, Левандовски победит. К сожалению, Польша не настолько сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия.
Это не в пользу Левандовски, но надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.
Лео не был лучшим футболистом 2021-а за кубок Америки он получил лучшего игрока турнира!
Конечно же Лёва!
Лео не был лучшим футболистом 2021-а за кубок Америки он получил лучшего игрока турнира!
Конечно же Лёва!
А Левандовский будет топом даже без этого приза...
А Левандовский будет топом даже без этого приза...