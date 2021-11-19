Дани Алвес отклонил два предложения из Мексики перед возвращением в «Барсу»

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вчера, 17:14

отклонил два предложения от клубов Мексики перед возвращением в «Барселону», сообщает Goal.

По информации источника, один из мексиканских клубов предлагал 38-летнему бразильцу двухлетний контракт с зарплатой, значительно превышающей оклад Дани в «Барсе».

Отмечается, что Алвес с самого начала дал понять, что он хочет вернуться в «Барселону».