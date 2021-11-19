Дани Алвес отклонил два предложения из Мексики перед возвращением в «Барсу»

Дани Алвес отклонил два предложения от клубов Мексики перед возвращением в «Барселону», сообщает Goal.
По информации источника, один из мексиканских клубов предлагал 38-летнему бразильцу двухлетний контракт с зарплатой, значительно превышающей оклад Дани в «Барсе».
Отмечается, что Алвес с самого начала дал понять, что он хочет вернуться в «Барселону».
На конкретном примере Дани Алвеса можем убедиться, что не всегда и не для всех деньги имеют первостепенное значение... И хотя таких, как Дани Алвес, единицы, чтобы отказать дважды, предлагающим более солидную зарплату, и вернуться помочь своей бывшей команде за зарплату 155 тыс евро в год!!! Но они есть... Игроки которые достойны уважения и восхищения своими бескорыстными поступками...
И ещё один благородный поступок, который вызывает уважения и восхищения:
СЕРХИО АГУЭРО
Как сообщается, перед уходом из манчестерского клуба аргентинец подарил часы каждому из шестидесяти сотрудников персонала «горожан». Серхио купил часы Tag Heuer от Hublot и Tag Heuer Formula 1 (стоимостью до 1650 фунтов стерлингов). На каждых часах была выгравирована надпись: «Gracias! Kun Aguero».
Нападающий Серхио Агуэро перед своим уходом из «Манчестер Сити» разыграл автомобиль Range Rover Evoque между сотрудниками команды.
Победителем стал один из любимых работников Агуэро — Элли Мэрланд. Однако у сотрудника и его супруги уже есть машины, поэтому они решили выставить авто, которое подарил Агуэро, на продажу на eBay за 23 000 фунтов стерлингов. 5% от продажи машины пара решила пожертвовать детскому хоспису Derian House, который находится в Манчестере.
Respect - таким людям!!!
На конкретном примере Дани Алвеса можем убедиться, что не всегда и не для всех деньги имеют первостепенное значение... И хотя таких, как Дани Алвес, единицы, чтобы отказать дважды, предлагающим более солидную зарплату, и вернуться помочь своей бывшей команде за зарплату 155 тыс евро в год!!! Но они есть... Игроки которые достойны уважения и восхищения своими бескорыстными поступками...
И ещё один благородный поступок, который вызывает уважения и восхищения:
СЕРХИО АГУЭРО
Как сообщается, перед уходом из манчестерского клуба аргентинец подарил часы каждому из шестидесяти сотрудников персонала «горожан». Серхио купил часы Tag Heuer от Hublot и Tag Heuer Formula 1 (стоимостью до 1650 фунтов стерлингов). На каждых часах была выгравирована надпись: «Gracias! Kun Aguero».
Нападающий Серхио Агуэро перед своим уходом из «Манчестер Сити» разыграл автомобиль Range Rover Evoque между сотрудниками команды.
Победителем стал один из любимых работников Агуэро — Элли Мэрланд. Однако у сотрудника и его супруги уже есть машины, поэтому они решили выставить авто, которое подарил Агуэро, на продажу на eBay за 23 000 фунтов стерлингов. 5% от продажи машины пара решила пожертвовать детскому хоспису Derian House, который находится в Манчестере.
Respect - таким людям!!!