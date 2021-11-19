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Дани Алвес отклонил два предложения из Мексики перед возвращением в «Барсу»

вчера, 17:14

Дани Алвес отклонил два предложения от клубов Мексики перед возвращением в «Барселону», сообщает Goal.

По информации источника, один из мексиканских клубов предлагал 38-летнему бразильцу двухлетний контракт с зарплатой, значительно превышающей оклад Дани в «Барсе».

Отмечается, что Алвес с самого начала дал понять, что он хочет вернуться в «Барселону».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:51
Алвес, вполне обеспеченный человек уже. Успел ранее заработать. Теперь для удовольствия будет играть. Надо сказать, что он молодец. Не все богатые люди способны на такой шаг...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:34, ред.
По информации источника, один из мексиканских клубов предлагал 38-летнему бразильцу двухлетний контракт с зарплатой, значительно превышающей оклад Дани в «Барсе».

На конкретном примере Дани Алвеса можем убедиться, что не всегда и не для всех деньги имеют первостепенное значение... И хотя таких, как Дани Алвес, единицы, чтобы отказать дважды, предлагающим более солидную зарплату, и вернуться помочь своей бывшей команде за зарплату 155 тыс евро в год!!! Но они есть... Игроки которые достойны уважения и восхищения своими бескорыстными поступками...

И ещё один благородный поступок, который вызывает уважения и восхищения:
СЕРХИО АГУЭРО
Как сообщается, перед уходом из манчестерского клуба аргентинец подарил часы каждому из шестидесяти сотрудников персонала «горожан». Серхио купил часы Tag Heuer от Hublot и Tag Heuer Formula 1 (стоимостью до 1650 фунтов стерлингов). На каждых часах была выгравирована надпись: «Gracias! Kun Aguero».

Нападающий Серхио Агуэро перед своим уходом из «Манчестер Сити» разыграл автомобиль Range Rover Evoque между сотрудниками команды.

Победителем стал один из любимых работников Агуэро — Элли Мэрланд. Однако у сотрудника и его супруги уже есть машины, поэтому они решили выставить авто, которое подарил Агуэро, на продажу на eBay за 23 000 фунтов стерлингов. 5% от продажи машины пара решила пожертвовать детскому хоспису Derian House, который находится в Манчестере.

Respect - таким людям!!!
Брулин
Брулин
вчера в 17:15
И правильно сделал вернулся ДОМОЙ!
Cat01
Cat01
вчера в 17:15
Верное решение
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