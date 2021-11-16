«Зенит» рассказал о развлекательной программе перед матчем с «Новгородом»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» болельщиков ждёт развлекательная программа.

Шоу иллюзий на главной сцене

Главным событием вечера на сцене станет шоу иллюзий — волшебное представление с участием фокусника, в котором болельщики смогут принять участие в качестве помощников иллюзиониста, а также проверить свои магические и экстрасенсорные способности. В перерывах между магическими номерами гостей арены ждут конкурсы с ценными призами от сине-бело-голубых.

Начало шоу — в 17:00 по петербургскому времени.

Встреча с легендами «Зенита» в лектории «Газпромбанка»

В лектории «Газпромбанка», который расположен на 3 этаже Трибуны В напротив секторов В102-104, «Зенит» отметит 20-летие первых медалей чемпионата России. Игроки бронзового состава расскажут о сезоне 2001 года, поделятся воспоминаниями о легендарном Юрии Андреевиче Морозове, первом голе Александра Кержакова и других ярких моментах чемпионата, а также ответят на вопросы болельщиков.

Лекторий откроется в 17:00 по петербургскому времени, начало встречи — в 18:00.

Арена эмоций

«Газпром Арена» – место, которое дарит эмоции болельщикам всех возрастов. Перед матчем с «Нижним Новгородом» гости арены смогут испытать небывалый набор впечатлений. Лучший способ поднять настроение и зарядиться эмоциями перед началом матча – посетить комнату смеха. Перед матчем с «Нижним Новгородом» на стадионе появится целая аллея из кривых зеркал. Аттракцион расположится на третьем этаже трибуны С в чаше арены.

Любителей пощекотать нервы и сделать яркие снимки ждут специальные фотозоны в стиле мультфильмов Тима Бертона, а также — с участием персонажей самых известных страшилок. Для тех, кто не может жить без движения, состоится мастер-класс по зомби-танцам от живых мертвецов. Комната страха расположится на третьем этаже трибуны С напротив секторов С109-С108.

Для тех, кто захочет превратиться из зрителя в непосредственного участника праздника, в Центре фанатской подготовки, который расположен в чаше стадиона у трибун B и С, будут доступны новые варианты грима — в стиле страшного и веселого клоунов.

Классика «Фан-Променада»

На третьем этаже трибуны B продолжит работу интерактивная зона с виртуальными трофеями «Зенита» от авиакомпании «Россия», по соседству — напротив секторов В114-С101 — вновь откроется детский банк «Газпромбанка», где юные болельщики смогут проверить свою финансовую грамотность, а в интерактивной зоне «МегаФона» — поучаствовать в квесте и выиграть ценные призы.

Болельщики, желающие добавить игре огня, смогут принять участие в розыгрышах и акциях от глобального партнера клуба — компании Winline. Среди призов — сертификаты в ложу или бизнес-клуб Silver club «Газпром Арены», а также на новые уникальные места повышенной комфортности в самом центре стадиона – Winline seats. Розыгрыш ценных призов состоится в прямом эфире на экранах чаши стадиона перед началом матча!

Кроме того, для гостей арены будет работать площадка «Эльдорадо» с конкурсами и призами, футбольные аттракционы и ярмарка социального волонтерства «Зенит Рядом».