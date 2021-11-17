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Полиция задержала 10 фанатов, из-за которых перенесли матч МЮ — «Ливерпуль»

вчера, 20:41
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В мае этого года болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию возле стадиона «Олд Траффорд» в знак протеста против вступления команды в Суперлигу, из-за чего матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги сезона 2020/21 между МЮ и «Ливерпулем» был перенесён.

Тысячи фанатов прорвались внутрь стадиона, устроили потасовки с полицией и повредили фотоаппаратуру. Еще 200 болельщиков собрались возле отеля Lowry Hotel, где игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» останавливались перед началом матча. Полиция потратила полгода, изучая записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти агрессивных фанатов.

Сегодня утром полицейские провели рейды на рассвете после получения нескольких ордеров в Большом Манчестере, Чешире и Ланкашире. Офицеры выбивали двери домов, проводя новые аресты, в результате чего общее количество арестов увеличилось до 18. Сегодня утром было задержано 10 болельщиков в возрасте от 20 до 51 года по подозрению в беспорядке и кражах со взломом. В дополнение к последним арестам полиция Большого Манчестера опубликовала фотографии еще 36 подозреваемых, которые разыскиваются.

Полиция задержала 10 фанатов, из-за которых перенесли матч МЮ — «Ливерпуль»

Полиция задержала 10 фанатов, из-за которых перенесли матч МЮ — «Ливерпуль»

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:32
В полиции могут работать, если захотят.
Elliada
Elliada
вчера в 22:53
Надо еще МЮ наказать
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:42
Давно пора
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:41
Только так и надо с фанатами-неадекватами...
Cat01
Cat01
вчера в 20:55
Надо строго наказывать
drug01
drug01
вчера в 20:54
Такие бывают всюду
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:44
За благое дело страдали, но видно перестарались...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:42
Ну и правильно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:42
Фанаты это сила!
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