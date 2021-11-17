Полиция задержала 10 фанатов, из-за которых перенесли матч МЮ — «Ливерпуль»

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вчера, 20:41

В мае этого года болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию возле стадиона «Олд Траффорд» в знак протеста против вступления команды в Суперлигу, из-за чего матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги сезона 2020/21 между МЮ и «Ливерпулем» был перенесён.

Тысячи фанатов прорвались внутрь стадиона, устроили потасовки с полицией и повредили фотоаппаратуру. Еще 200 болельщиков собрались возле отеля Lowry Hotel, где игроки и персонал «Манчестер Юнайтед» останавливались перед началом матча. Полиция потратила полгода, изучая записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти агрессивных фанатов.

Сегодня утром полицейские провели рейды на рассвете после получения нескольких ордеров в Большом Манчестере, Чешире и Ланкашире. Офицеры выбивали двери домов, проводя новые аресты, в результате чего общее количество арестов увеличилось до 18. Сегодня утром было задержано 10 болельщиков в возрасте от 20 до 51 года по подозрению в беспорядке и кражах со взломом. В дополнение к последним арестам полиция Большого Манчестера опубликовала фотографии еще 36 подозреваемых, которые разыскиваются.