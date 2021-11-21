«Барселона» и «Ман Сити» включились в гонку за подписание Ляказетта

«Барселона» и «Манчестер Сити» пополнили число клубов, рассматривающих возможность подписать нападающего «Арсенала» Александра Лаказетта.
Fichajes утверждает, что «Барса» и «Сити» присоединились к мадридскому «Атлетико» в работе над трансфером француза. «Ман Сити» ищет нового нападающего после ухода Серхио Агуэро, а «Барса» намерена усилить свою атакующую линию.
Контракт Ляказетта с «канонирами» действует до лета 2022 года.
По информации источника, нападающий может перейти в стан «матрасников» летом, когда у него закончится контракт с «Арсеналом». Сам Ляказетт хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании.
Ранее сообщалось, что помимо «Атлетико», и «Рома» следит за неопределенностью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Его стоимость - 22 млн. евро.
Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017-м он перешел в лондонский «Арсенал». В нынешнем году француз провел за «канониров» +9 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
«Ман Сити» не думаю что хочет Ляказетта. Здесь даже трудно сказать какой вариант вероятнее, может быть «Рома».
По информации источника, нападающий может перейти в стан «матрасников» летом, когда у него закончится контракт с «Арсеналом». Сам Ляказетт хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании.
Ранее сообщалось, что помимо «Атлетико», и «Рома» следит за неопределенностью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Его стоимость - 22 млн. евро.
Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017-м он перешел в лондонский «Арсенал». В нынешнем году француз провел за «канониров» +9 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
«Ман Сити» не думаю что хочет Ляказетта. Здесь даже трудно сказать какой вариант вероятнее, может быть «Рома».