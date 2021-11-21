«Барселона» и «Ман Сити» включились в гонку за подписание Ляказетта

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вчера, 09:15

«Барселона» и «Манчестер Сити» пополнили число клубов, рассматривающих возможность подписать нападающего «Арсенала» .



Fichajes утверждает, что «Барса» и «Сити» присоединились к мадридскому «Атлетико» в работе над трансфером француза. «Ман Сити» ищет нового нападающего после ухода Серхио Агуэро, а «Барса» намерена усилить свою атакующую линию.

Контракт Ляказетта с «канонирами» действует до лета 2022 года.