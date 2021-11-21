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«Барселона» и «Ман Сити» включились в гонку за подписание Ляказетта

вчера, 09:15

«Барселона» и «Манчестер Сити» пополнили число клубов, рассматривающих возможность подписать нападающего «Арсенала» Александра Лаказетта.

Fichajes утверждает, что «Барса» и «Сити» присоединились к мадридскому «Атлетико» в работе над трансфером француза. «Ман Сити» ищет нового нападающего после ухода Серхио Агуэро, а «Барса» намерена усилить свою атакующую линию.

Контракт Ляказетта с «канонирами» действует до лета 2022 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:58
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Помимо «Атлетико», есть еще один клуб из испанской Примеры, который интересуется им - это «Барселона».

По информации источника, нападающий может перейти в стан «матрасников» летом, когда у него закончится контракт с «Арсеналом». Сам Ляказетт хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что помимо «Атлетико», и «Рома» следит за неопределенностью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Его стоимость - 22 млн. евро.

Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017-м он перешел в лондонский «Арсенал». В нынешнем году француз провел за «канониров» +9 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

«Ман Сити» не думаю что хочет Ляказетта. Здесь даже трудно сказать какой вариант вероятнее, может быть «Рома».
112910415
112910415
вчера в 11:02
придёт Ньюкасл и всех разгонит ! )
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:24
С ограниченным бюджетом на трансферы Барса будет охотиться только за свободными агентами, как Лаказетт
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:18
Сити будет бороться за Холланда или может Влаховича, так то пусть барса забирает себе)
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