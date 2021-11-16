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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

вчера, 16:38

Госдума во вторник, 16 ноября, поддержала в первом чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой «в целях обеспечения безопасности». Документом также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 17:30, ред.
Уважаемая администрация сайта сделайте мне мой ник большими буквами.
LOpp
LOpp
вчера в 17:06
Паспорт болельщиков
Ковидный паспорт
Паспорт посещения продуктового магазина
Паспорт выхода из дома для выноса мусора
Паспорт посещения туалета......
Futurista
Futurista ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:58
ДСА
ДСА
вчера в 16:42
Скоро всех оцифруют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:42
Это уже хорошо...
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