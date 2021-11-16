Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

1637069900

вчера, 16:38

Госдума во вторник, 16 ноября, поддержала в первом чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой «в целях обеспечения безопасности». Документом также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.