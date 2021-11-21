«Оренбург» продолжает лидировать. Итоги 24-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 24-го тура ФНЛ.
«Текстильщик» — «Кубань» 1:3
Голы: Алейников Василий 45, Лаук Максим 61, Шалаев Олег 75
«Волгарь» — «Краснодар-2» 0:0
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 0:0
«Велес» — «Оренбург» 1:2
Голы: Галоян Артур 65 — Сычевой Владимир 52, Сычевой Владимир 85
«Акрон» — «Томь» 3:3
Голы: Сагуткин Данила 24, Газданов Артур 87, Базелюк Константин 90+2 (пенальти) — Ставпец Александр 57, Кубышкин Илья 64, Ставпец Александр 71
«Металлург» — «КАМАЗ» 0:1
Гол: Воронин Евгений 4
«Факел» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Ширяев Максим 18 (автогол), Аппаев Хызыр 45, Дашаев Аслан 77 — Денисов Роман 7
«Алания» — «Спартак-2» 2:3
Голы: Хадарцев Батраз 32 (пенальти), Гурциев Батраз 77 (пенальти) — Шильцов Константин 18, Воропаев Артем 41
«Олимп-Долгопрудный» — «Енисей» 0:0
«Балтика» — «Ротор» 2:1
Голы: Алейник Олег 75, Лазарев Владислав 90+4