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«Оренбург» продолжает лидировать. Итоги 24-го тура ФНЛ

вчера, 20:11

Завершились все матчи 24-го тура ФНЛ.

«Текстильщик» — «Кубань» 1:3
Голы: Алейников Василий 45, Лаук Максим 61, Шалаев Олег 75

«Волгарь» — «Краснодар-2» 0:0

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 0:0

«Велес» — «Оренбург» 1:2
Голы: Галоян Артур 65 — Сычевой Владимир 52, Сычевой Владимир 85

«Акрон» — «Томь» 3:3
Голы: Сагуткин Данила 24, Газданов Артур 87, Базелюк Константин 90+2 (пенальти) — Ставпец Александр 57, Кубышкин Илья 64, Ставпец Александр 71

«Металлург» — «КАМАЗ» 0:1
Гол: Воронин Евгений 4

«Факел» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Ширяев Максим 18 (автогол), Аппаев Хызыр 45, Дашаев Аслан 77 — Денисов Роман 7

«Алания» — «Спартак-2» 2:3
Голы: Хадарцев Батраз 32 (пенальти), Гурциев Батраз 77 (пенальти) — Шильцов Константин 18, Воропаев Артем 41

«Олимп-Долгопрудный» — «Енисей» 0:0

«Балтика» — «Ротор» 2:1
Голы: Алейник Олег 75, Лазарев Владислав 90+4

«Оренбург» продолжает лидировать. Итоги 24-го тура ФНЛ

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 06:06
Уход Павлова и аренда коняшек Текстилю не помогает.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 04:45, ред.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 02:52
    В Тольятти классный матч получился.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:58
    Лидировать пуховикам мало, в том сезоне тоже первыми шли. Что там со стадионом-т? Ведь опять не пустят по спортивным показателям, придержат по чиновничьим. Второй раз по полю с разбросанными граблями пошли. Да ещё ночью...
    Futurista
    Futurista ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 20:55
    протон
    протон
    вчера в 20:54
    Молодцы Оренбург! Продолжать побеждать!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:13
    Оренбургу надо стадион готовить.
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