«Ростов» сыграл вничью с «Уфой»

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вчера, 15:55

«Ростов» сыграл в результативную ничью с «Уфой» в поединке 15-го тура РПЛ .

«Уфа» после этого матча имеет в своем активе 15 очков и располагается на 12-м месте, «Ростов» (17 очков) на 11-й строке.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

Ростов — Уфа 2:2

Голы: Полоз 21 (пенальти), Алмквист 60 — Агаларов 16, Агаларов 57 (пенальти)

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков (Калинин 62), Сухомлинов, Глебов, Байрамян, Полоз, Соу (Комличенко 76), Алмквист

Главный тренер: Кафанов Виталий.

«Уфа»: Беленов, Касинтура, Ботака-Иобома (Плиев 67), Никитин, Журавлёв, Алиев, Мрзляк (Саплинов 71), Камилов, Голубев, Кротов, Агаларов (Иванов 89)

Главный тренер: Стукалов Алексей.

Предупреждения: Ботака-Иобома 13, Мрзляк 25, Хаджикадунич 55, Сухомлинов 83

Судья: Кукуляк Евгений.