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«Ростов» сыграл вничью с «Уфой»

вчера, 15:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Ростов» сыграл в результативную ничью с «Уфой» в поединке 15-го тура РПЛ.

«Уфа» после этого матча имеет в своем активе 15 очков и располагается на 12-м месте, «Ростов» (17 очков) на 11-й строке.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

Ростов — Уфа 2:2
Голы: Полоз 21 (пенальти), Алмквист 60 — Агаларов 16, Агаларов 57 (пенальти)

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков (Калинин 62), Сухомлинов, Глебов, Байрамян, Полоз, Соу (Комличенко 76), Алмквист
Главный тренер: Кафанов Виталий.

«Уфа»: Беленов, Касинтура, Ботака-Иобома (Плиев 67), Никитин, Журавлёв, Алиев, Мрзляк (Саплинов 71), Камилов, Голубев, Кротов, Агаларов (Иванов 89)
Главный тренер: Стукалов Алексей.

Предупреждения: Ботака-Иобома 13, Мрзляк 25, Хаджикадунич 55, Сухомлинов 83

Судья: Кукуляк Евгений.

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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 00:15
Чтобы выигрывать надо не пропускать, к союплению но. Ростов пропускает очень и очень много. Сегодня играли в догонялки, хорошо что получилось дважды отыгрываться, но лучшая ничья это победа. Тем более, что запаса очков очень мало, в нижней части таблицы командв идут очень плотно. Хоть сегодня был экватор чемпионата, однозначно то, что вся борьба впереди.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:01
Комличенко только вред приносит,уж лучше бы уставший Соу доигрывал матч
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:31
Результативная игра - Агаларов отрывается в гонке бомбардиров.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:24
Комличенко вредитель в составе Ростова.
протон
протон ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 17:05
Ай Агаларов красавчик,оторвался от рукаки
протон
протон
вчера в 17:04
Забивает Агаларов, но в сборной играют Смолов и Заболотный
Cat01
Cat01
вчера в 16:11
Боевая ничья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:06
Сегодня пока только ничьи!
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