ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками»

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вчера, 15:57

В матче 15-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Химками» — 0:0. На 15-й минуте встречи был удален защитник красно-синих Бруно Фукс. На 17-й минуте форвард подмосковной команды Кемаль Адеми не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

В турнирной таблице «армейцы» идут на 6-м месте (24 очка), «Химки» — на 15-й позиции (13).

Москва, стадион ВЭБ -Арена

ЦСКА — «Химки» 0:0

Нереализованный пенальти: — Адеми 17

ЦСКА : Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Марио Фернандес, Мухин, Дзагоев (Чалов 46), Обляков, Эджуке (Яковлев 74), Заболотный, Зайнутдинов

Главный тренер: Березуцкий Алексей.

«Химки»: Лантратов, Стоинович, Тихий, Филин, Боженов (Сабович 65), Дагерстол, Идову, Набиуллин, Кухарчук (Долгов 62), Адеми, Мирзов

Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Дзагоев 8, Дагерстол 39, Мирзов 43, Набиуллин 51, Боженов 54, Марио Фернандес 58, Сабович 80, Тихий 90+1

Удаления: Фукс 15

Судья: Безбородов Владислав.