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ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками»

вчера, 15:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

В матче 15-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Химками» — 0:0. На 15-й минуте встречи был удален защитник красно-синих Бруно Фукс. На 17-й минуте форвард подмосковной команды Кемаль Адеми не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

В турнирной таблице «армейцы» идут на 6-м месте (24 очка), «Химки» — на 15-й позиции (13).

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА — «Химки» 0:0
Нереализованный пенальти: — Адеми 17

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Марио Фернандес, Мухин, Дзагоев (Чалов 46), Обляков, Эджуке (Яковлев 74), Заболотный, Зайнутдинов
Главный тренер: Березуцкий Алексей.

«Химки»: Лантратов, Стоинович, Тихий, Филин, Боженов (Сабович 65), Дагерстол, Идову, Набиуллин, Кухарчук (Долгов 62), Адеми, Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Дзагоев 8, Дагерстол 39, Мирзов 43, Набиуллин 51, Боженов 54, Марио Фернандес 58, Сабович 80, Тихий 90+1

Удаления: Фукс 15

Судья: Безбородов Владислав.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:50
Не радуйся вы сами от нас не далеко ушли,фнл во сне увидишь как туда попадём, у вас там не лучше атмосфера чем у нас в клубе,поэтому разберитесь сперва вы сами собой
boniel3
boniel3
вчера в 20:56
То, что Безбородов редкий подлец давно известно.Я не говорю про красную,ладно 50 на 50.Но как он свистит в одну сторону и не видит нарушения у соперника ЦСКА?.Вот яркий пример.Баха атакует,защитник пытается его остановить, но теряет позицию и падает,Зейнутдинов даже его не коснулся,но судья свистит.Ровно через пять минут Звболотный почти на линии штрафной пытается принять мяч,но защитник двумя руками толкает его в спину,Антон летит,как подкошенный на поле,свисток Безбородова молчит.И у этого судьи,когда он работает на матчах ЦСКА таких моментов уйма.Но удивляет другое.Как руководство клуба не выносит протесты на назначение этого продажного человека судить матчи ЦСКА.Про игру писать бесполезно,пока не избавится команда от большинства бездарных игроков и этого "мутного" тренера нормальной игры не будет.
oFANATo
oFANATo ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:35
спартак теперь ближе к ФНЛ, чем к еврокубкам....так что волнуйся лучше о спартаке.
isamsn
isamsn
вчера в 17:51, ред.
Выделить игроков ЦСКА приносящих реальную пользу в этом матче, да и в других прошедших очень трудно. Может Эджуке, но после сборов он сегодня был никакой. Ну а без него осмысленного нападения нет вообще. Заболотный с Чаловым это обуза клуба с которой нужно расставаться.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 17:47
Обе команды играли как с перебитыми лапами
Олег Орешкин
Олег Орешкин
вчера в 17:43
Опять полное позорище!!!! Никакой игры совсем нет. Акинфеев опять привез себе пенальти. По сути он должен был выходить на мяч. который в метре от него пролетает, а он как всегда смотрит чем это все закончится. Эра Акинфеева закончена, но он к сожалению это не признает, а устанавливает все новые и новые рекорды. ОДИН удар в створ ворот в конце матча, ЭТО ЧТО!!!!!! И с кем, с Химками, которые находятся на последнем месте в турнирной таблице. Это хорошо что мы еще в еврокубках не играем, так бы опозорились, как спартак против зенита. Только кардинальная смена состава во главе с тренером может повлиять на игру когда то уважаемого в Европе клуба.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:41
Химки, это нечто). Долгов, Боженов? Почему принимаются решения, которые, кроме, как тупыми не назовешь?). Это пипец просто. Бедный Идову.. Отпахал весь матч, то справа, то слева партнёрам помогал, то впереди..и всегда открыт справа...нет его игнорируют.
Разница прямо бросалась в глаза Его передачи, движение, маневры и все по делу, во время. Почему выбрали Мирзоева?! Вот он лучший игрок матча, Идову.
Медленно Химки. Очень медленно. Так медленно, что ни о каких контратаках и мечтать не стоило. Игроки ЦСКа полушагом отходя и то успевали потом все перекрывать.
Черевченко. Ну вернулся. Но надо же руководить командой! Такие непонятные решения игроков некоторых за гранью. И, как хотят набирать очки!? Непонятно.
Про команду Березуцкого все сказано. Достойное очко для обеих.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:30
Пардон). Промахнулся)).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:25
    112910415
    112910415
    вчера в 17:14
    вот совсем я был не прав, предполагая до матча, что Химки не устоят !
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 17:13
    Молодцы 😉
    xxx82
    xxx82
    вчера в 17:11
    дивеева в запас,облякова в запас,чалова в запас,заболотного в запас ДОРОГУ СКАМЕЕЧНИКАМ !!! Может хоть что-то получится,хоть желание играть в футбол будет :( Такими темпами 100% будет второй сезон без еврокубков :( Смотрю на игру родного клуба и плакать хочется :(
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    вчера в 17:10
    Меня смущает только двукратное "бы", а так что есть, то есть, добыто реальное очко, а что было бы никто не знает
    протон
    протон
    вчера в 17:04
    Безбородов отлично сработал! 19 из 10 по шкале Миллера!
    протон
    протон
    вчера в 17:03
    Лучший игрок матча Мирзов который с 3-х метров выше ворот бьет.Все,что нужно знать о экспертах Матч ТВ.Акинфеева с сухарем!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 17:02
    Матч не смотрел. Но судя по удалению и пенальти ЦСКА могут быть довольны ничьей
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ particular (раскрыть)
    вчера в 16:50
    Язык нормальный, +++.
    Не уверен, что играя в полном составе была бы такая унылая игра у ЦСКА. Галать не будем, Вам здоровья и всего наилучшего.
    YVG
    YVG
    вчера в 16:42
    Заболотному и Чалову нужно срочно повысить зарплату, за такую зарплату даже ходить лень, можно только поваляться.
    armeec_
    armeec_
    вчера в 16:42
    "Молодцы молодчики" армейцы, больше комментировать нечего.
    Хотя одно радует, что не проиграли))
    kaktus903
    kaktus903
    вчера в 16:39
      particular
      particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 16:31
      Не против, а в продолжение...
      Даже пропустив гол, остались бы в полном составе, а это возможно сподвигло бы некоторых на подвиг в достижении победы... А так, приходится радоваться парадоксам и довольствоваться очком...
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 16:30
      Акинфеев просто - Супер!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
      вчера в 16:28
      Дам парадоксальный ответ. Ведь фактически Фукс спас ЦСКА очко. Если бы не его фол, то был бы гол в пустые ворота. А так ценой удаления он добыл ничью. Парадокс? Возможно, а что сказать против?
      particular
      particular ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 16:27, ред.
      Извиняюсь за мой поганый язык, но как говорил Пётр 1, - "... как пропИли, прое@лИ - так и стройте корабли..."
      Очень мала вероятность того, что в полном составе удалась бы голевая феерия и команда ушла бы на паузу на дичайшем позитиве...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ particular (раскрыть)
      вчера в 16:21
      Трудно что то создавать играя 2 тайма в меньшинстве,
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 16:18
      Спасибо Безбородову, решил подгадить Акинфееву на юбилейный 800- тый матч.
      Не срослось, Игорь лучший игрок матча. О решениях АВБ комментировать не буду.
      Очень сложно судить о его решениях.
      Ironigor
      Ironigor ответ particular (раскрыть)
      вчера в 16:07
      Гений Березуцкого берёзовым соком розлит по банкам на консервном заводе !!!)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 16:03
      Коротко по игре. На победу не наиграл никто. Про игру ЦСКА. Непонятно с какой целью пребывает на поле Чалов. Он даже не ускорился ни разу , бегает трусцой, словно нехотя. Эджуке сильно наелся в двух играх на Нигерию , прилетел 3 дня назад и был не готов. Ставить его не надо было. Ставка на Марио в роли правого вингера идея плохая. Почему не играл Ахметов ?. Вопросов очень много, а вывод один. Перед игрой с Зенитом тревожно и даже боязно. И состава нет и с тренером не все окей.
      David Young
      David Young ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
      вчера в 16:03
      Московская область, так что да, но рядом с МКАД.
      particular
      particular
      вчера в 16:03
      Армейцы ничего не смогли создать и, как следствие, - нЕчего было реализовывать. Индивидуально никто не блистал, но косячили многие и часто. Дебют Фукса впечатлил, а потеря очков огорчила. ЦСКА свезло, что ошалевшие от численного превосходства Химки, не лезли на рожон и не форсировали события.
      Ещё один потерянный матч... Всё беспросветно и без видимого прогресса... Полсезона не о чём...
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