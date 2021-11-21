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«Реал» обыграл в гостях «Гранаду» и возглавил Примеру

вчера, 20:06
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» оказался сильнее «Гранады» в матче очередного тура Примеры.

«Реал» (30) занимает первое место в турнирной таблице, а «Гранада» (11) занимает восемнадцатую позицию.

стадион Лос Карменес

«Гранада» — «Реал» 1:4 (1:2)
Голы: Суарес 34 — Асенсио 19, Начо 25, Винисиус Жуниор 56, Менди 76

«Гранада»: Луиш Машимиану, Куини, Диас Мигель (Торрент 58), Санчес Барахона, Нева, Антонио Пуэртас (Монторо 46), Хименес, Гоналон (Руис 59), Суарес, Соро Альварес (Эскудеро 79), Рочина (Молина 59)
Главный тренер: Морено Роберт.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Алаба (Вальехо 83), Менди, Модрич (Камавинга 80), Каземиро, Кроос (Иско 80), Асенсио, Бензема (Йович 80), Винисиус Жуниор (Родриго 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Монторо 62, Иско 80

Удаления: Хименес 67

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 06:58
Скоро, вполне возможно, к ним примкнёт ещё один юнец из Аргентины с авоськой ЗМ 😂🤣😂
амурец
амурец
сегодня в 00:29
С победой, спокойно и на классе
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:54
Ну если так легче то пусть будет в отпуске
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
Реал на своём привычном месте!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 22:17
Вот я и написал в основном молодёжь!
Сантус
Сантус ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:15
Тер Штеген,Пике,Алаба,Бускетс....не так уж и юны.)Есть конечно надежда на подающего надежду юнцов Алвеса и Иньесту....
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:59
Барса просто в отпуске 😀 там сейчас молодёжь играет в основном.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:48
С победой!
Будет интересно.
ABir
ABir
вчера в 21:46
Реал снова на своём законном месте
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 21:31
Лучший клуб в истории-34 чемпионства против 26 у дилетантов,13 лч против 5)))))))))))))))))))))))))))))))))))
NOVA
NOVA
вчера в 21:27
молодчаги, так держать!!! приятно смотреть на игру Реала когда они на ходу!! но все равно не все получается и много брака!!! а так с победой Лучший клуб Мира и удачи в матче с шерифом. надо брать реванш, за несправедливое поражение!!!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:10
Вот когда Барса была сильной-только и остаётся что вспоминать!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:36
Поздравляю болельщиков Реала с победой
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:32
Победа на классе-Реал даже на всю не включался!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:30
Возглавили чемпионат, молодцы! Когда Барса была сильна они это делали раз в десять лет 😂 ну ладно, два раза за 10 лет. Всё, что нужно знать о "лучшем клубе в истории".
FERIS
FERIS
вчера в 20:25
Реал с победой!
Вполне ожидаемо!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:22
С победой лучший клуб в истории футбола!!! Понравилась игра. Команда в целом смотрелась очень хорошо, гол пришёл из-за рикошета. Кроос заслуженно взял титул "игрок матча". Две его голевые передачи очень помогли для взятия этой победы. Винисиус, не зря Реал Мадрид купил этого юнца. Очень быстрый и отличный игрок. Теперь он и голы забивает, и голевые передачи отдаёт. Бензема, хоть и не забил, но очень хорошо играет на команду. Он однозначно должен взять ЗМ в этом году (а Левандовски за прошлый год)!!! Пас Каземиро тоже сильно понравился. И радует то, что Менди не только в обороне хорош, но и в атаке хорошо играет, гол забил. А вот про Начо Фернандеса хотел написать отдельно. Очень понравился момент, когда ему досталась капитанская повязка. Он заслужил эту повязку своей преданностью клубу. Кстати, он сегодня победный гол забил! Вопрос к Анчелотти, почему он не выпускает Мариано Диаса, а выпускает Йовича? Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:12
Это называется, разгромили хозяев поля !!!
С ПОБЕДОЙ РЕАЛ !!!
shur
shur
вчера в 20:11
...зер гуд !!! Ок !!! Зашибись!!!
протон
протон
вчера в 20:08
Поздравляю Реал с победой.
Сантус
Сантус
вчера в 20:07
Без шума и пыли...+3.
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