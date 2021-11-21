«Реал» обыграл в гостях «Гранаду» и возглавил Примеру

«Реал» оказался сильнее «Гранады» в матче очередного тура Примеры.
«Реал» (30) занимает первое место в турнирной таблице, а «Гранада» (11) занимает восемнадцатую позицию.
стадион Лос Карменес
«Гранада» — «Реал» 1:4 (1:2)
Голы: Суарес 34 — Асенсио 19, Начо 25, Винисиус Жуниор 56, Менди 76
«Гранада»: Луиш Машимиану, Куини, Диас Мигель (Торрент 58), Санчес Барахона, Нева, Антонио Пуэртас (Монторо 46), Хименес, Гоналон (Руис 59), Суарес, Соро Альварес (Эскудеро 79), Рочина (Молина 59)
Главный тренер: Морено Роберт.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Алаба (Вальехо 83), Менди, Модрич (Камавинга 80), Каземиро, Кроос (Иско 80), Асенсио, Бензема (Йович 80), Винисиус Жуниор (Родриго 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Монторо 62, Иско 80
Удаления: Хименес 67
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.