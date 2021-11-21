«Барселона» обыграла «Эспаньол» в первом матче под руководством Хави

«Барселона» обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0 в первом матче под руководством Хави.
В турнирной таблице «Барселона» занимает 6-е место (20 очков), «Эспаньол» идёт на 11-м месте (17 очков).
Стадион Камп Ноу
«Барселона» — «Эспаньол» 1:0 (0:0)
Голы: Депай 48 (пенальти)
«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Рональд Араухо 88), Пике, Гарсия, Альба, Гонсалес (Демир 88), Бускетс (Пуч 78), де Йонг, Ахомач Чаккур, Депай, Гави (Коутиньо 70)
Главный тренер: Хави.
«Эспаньол»: Лопес, Видаль, Гомес, Кабрера Сасиа, Педроса, Лопес (Морланес 56), Эмбарба (Ву 78), Эррера (Димата 78), Дардер (Морон Гарсия 90+5), Хави Пуадо (Меламед 56), де Томас
Главный тренер: Морено Висенте.
Предупреждения: Эззальзули 59, Педроса 59, Мингеса 64, де Йонг 83, тер Штеген 90, Кабрера Сасиа 90+3
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
Ближайшие пять игр думаю покажут в каком направлении будет развиваться команда. А пока это ещё набор людей толкающих лысого куда глаза глядят.
Ближайшие пять игр думаю покажут в каком направлении будет развиваться команда. А пока это ещё набор людей толкающих лысого куда глаза глядят.