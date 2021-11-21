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«Барселона» обыграла «Эспаньол» в первом матче под руководством Хави

сегодня, 00:59
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«Барселона» обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0 в первом матче под руководством Хави.

В турнирной таблице «Барселона» занимает 6-е место (20 очков), «Эспаньол» идёт на 11-м месте (17 очков).

Стадион Камп Ноу

«Барселона» — «Эспаньол» 1:0 (0:0)
Голы: Депай 48 (пенальти)

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Рональд Араухо 88), Пике, Гарсия, Альба, Гонсалес (Демир 88), Бускетс (Пуч 78), де Йонг, Ахомач Чаккур, Депай, Гави (Коутиньо 70)
Главный тренер: Хави.

«Эспаньол»: Лопес, Видаль, Гомес, Кабрера Сасиа, Педроса, Лопес (Морланес 56), Эмбарба (Ву 78), Эррера (Димата 78), Дардер (Морон Гарсия 90+5), Хави Пуадо (Меламед 56), де Томас
Главный тренер: Морено Висенте.

Предупреждения: Эззальзули 59, Педроса 59, Мингеса 64, де Йонг 83, тер Штеген 90, Кабрера Сасиа 90+3

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

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Все комментарии
bonek
bonek
сегодня в 13:46, ред.
РЕАЛьно подсели с 80 минуте..но вот только когда из убойной позиции бил соперник и не попал в ворота, то...ГДЕ БЫЛИ ЗАЩИТНИКИ Барсы?? где??? или то же уже в глазах у них круги были от усталости???...путч и коутиньо --НЕ о чём.. Бускетс ушёл, и стала разваливаться игра((((вообщем суета в последние 15 минут основного времени и неточность в пасах вообще непонятна..хотя полтора тайма вроде и контролировали ситуацию...
ну что же смотрим дальше..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:28
Ты прав, Барселона в конце реально отскочила.
Попугайчики попали в штангу, потом был ещё один супер момент, где игрок из убойной позиции даже в створ не попал, хотя промахнуться там было очень тяжело) я уже думал, что все..
В целом, играли очень даже неплохо. Хоть какой-то рисунок игры был виден вчера, особенно мне понравилось, как команда прессинговала на чужой половине поля.
Вот на концовку явно сил не хватило. Последние 10 минут, Эспаньол создал два супер момент и пробил опасный штрафной.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:44
В игре появился порядок. С физподготовкой проблемы, но работа в процессе... Это всего лишь начало пути с Хави, клуб верит в него. С победой Барселона!!!
eleven LC
eleven LC ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 10:57
В том числе-но победу 1:0 при попадании в штангу на последней минуте тоже вполне можно назвать "отскок"
Почему нет?!
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 10:42
Не увидел супер игры..... Гол с пенки, играли то дома..... Сырой еще Хави, лучше бы Лемпарда поставили. Если 4 место займет эта Барса, будет хороший результат.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:57
судья по старой памяти увидел Хави и Алвеса, и решил, что надо очень жестко подсуживать. Теперь я понимаю, почему лапорта хочет вернуть месси и иньесту
NOVA
NOVA
сегодня в 09:34
халява продолжается!!
Doping87
Doping87
сегодня в 09:32
Скорее Барселона отскочила за счёт пенальти. В игре мало что поменялось, как играли в Кумановский футбол так и играют. Жалкое зрелище. 👎
particular
particular
сегодня в 09:23
Может эта скромная победа станет поворотным моментом в жизни клуба... Убрать лишнее, добавить нужное... Пока многое в загоне, но пора начинать разгон...
3ton
3ton
сегодня в 09:01
Барселона смотрелась прилично и видна рука Хави .
Работы у его ещё много и не все сразу .
Надо потерпеть , хуже не будет .
Хави такой же , как и Гвардиола - 24/7 думает о футболе
112910415
112910415
сегодня в 08:25
сойдёт для начала, надо прибавлять
протон
протон
сегодня в 08:20
Эспаньол был лучше. Пенальти спорный по мне, странная же Тер Штегену, это была даже не затяжка времени, Лопес в 1 тайме минуты 3 убил и не получил жк. Мингеса такой же как Сержи Роберто, бесполезная затычка, худший игрок матча, Дани Алвес основным будет похоже, Депай тяжёлый и медленный, нет нормального напа. Впервые за долгое время смотрел матч со звуком, Уткин шикарный и умный комментатор, кто ещё заметит что у Гави развязаны шнурки хех. Ну и ещё Де Томас шикарный игрок.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:18
Фанатов Барсы с победой под новым тренером, пусть и не с такой убедительной, как в прошлые годы.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:03
Ну совсем скромно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:32
Возможно Эспаньол слил игру, посмотрим следующий тур.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:50
С долгожданной победой!!!
Так держать, ХАВИ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:12
Повезло для начала...
амурец
амурец ответ Sparta and K один и все (раскрыть)
сегодня в 03:48
был и с Челси и другие матчи похожие были, где Барселону вытаскивали
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:59
Отскок это когда ничью вырывают на последних минутах, а не удары в штангу
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:53
Матч с Челси где-то в 2009-11 точно не помню
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:34
Эспаньол угодил в штангу на 95-й минуте так что вполне можно назвать эту победу "отскоком" Барсы!
амурец
амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:12
Ну судьи к Барселоне в ЛЛ частенько лояльны, ну мы к этому уже привыкли, правда в ЛЧ судьи редко Барселону поддерживают, но и там бывает
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:06
Тем более, если такие судьи будут судить игры Барселоны!!!
амурец
амурец
сегодня в 02:04
очень даже возможно, что с Хави Барселона оживет
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 01:41
Если ты смотрел матч и при этом говоришь, что ничего не поменялось, то футбол, это явно не твое)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:37
С удачным дебютом Хави! Так держать!
Per4ick
Per4ick ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Судья по его комменту, он это всерьёз так говорит!))
    Per4ick
    Per4ick ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    смешно))) Хавчик явно отскочил во втором тайме, ничего не поменялось просто секта сделала Кумана козлом отпущения
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    Маэстро? Ты это про Дель Серро Гранде Карло? Да, он сделал результат в этом матче!
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