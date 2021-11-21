«Динамо» разгромило «Арсенал» и вышло на второе место в РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата России.
«Динамо» (29) расположилось на втором месте, «Арсенал» (13) занимает четырнадцатую строчку.
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» — «Арсенал» 5:1 (4:0)
Голы: Шиманьски 15, Бальбуэна 22, Грулев 25, Грулев 27, Захарян 60 — Хлусевич 86
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела 66), Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Шиманьски , Моро, Фомин (Гладышев 82), Макаров (Галкин 82), Тюкавин (Захарян 46), Грулев (Н'Жи 66)
Главный тренер: Шварц Сандро.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Радакович, Беляев (Степанов 46), Сокол, Костадинов, Хлусевич, Чаушич (Гулиев 46), Кангва, Кангва (Марков 66), Луценко (Ткачёв 46)
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Костадинов 7, Радакович 58, Бальбуэна 74, Макаров 82, Кангва 90
Судья: Мешков Виталий.
А вот мне пара интрижек всё же виделась-
1. В составе Арсенала числятся аж целых трое игроков атаки- бывших динамовцев (Луц, Панча и Марков), а наши бывшие забивают нам легко и часто, так уж повелось, и об этом не стоило забывать;
2. У Арсенала в чемпе три победы, и все три- над командами, которые, в свою очередь, нам наваляли. Это факт интересный, и оставлять его без внимания так же не следовало.
Но оказалось, что всё это было дутьём на воду))
Интриги умерли, не родившись, а вместо них получился фейерверк, события которого можно лишь перечислять в поздравительном ключе-
Бальбо- с почином;
Славку- с дублем;
Шиму, как водится- с характером и дальнейшим развитием лидерства;
Макарова- с тем, что начинает наконец играть в пас, благодаря чему он сегодня поучаствовал в двух голах из пяти.
СораДников же- с феерическими тремя очками и первым, пожалуй, случаем, когда соперник раздавлен как трактором))
А вот мне пара интрижек всё же виделась-
1. В составе Арсенала числятся аж целых трое игроков атаки- бывших динамовцев (Луц, Панча и Марков), а наши бывшие забивают нам легко и часто, так уж повелось, и об этом не стоило забывать;
2. У Арсенала в чемпе три победы, и все три- над командами, которые, в свою очередь, нам наваляли. Это факт интересный, и оставлять его без внимания так же не следовало.
Но оказалось, что всё это было дутьём на воду))
Интриги умерли, не родившись, а вместо них получился фейерверк, события которого можно лишь перечислять в поздравительном ключе-
Бальбо- с почином;
Славку- с дублем;
Шиму, как водится- с характером и дальнейшим развитием лидерства;
Макарова- с тем, что начинает наконец играть в пас, благодаря чему он сегодня поучаствовал в двух голах из пяти.
СораДников же- с феерическими тремя очками и первым, пожалуй, случаем, когда соперник раздавлен как трактором))