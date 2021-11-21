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«Динамо» разгромило «Арсенал» и вышло на второе место в РПЛ

вчера, 18:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Московское «Динамо» обыграло «Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата России.

«Динамо» (29) расположилось на втором месте, «Арсенал» (13) занимает четырнадцатую строчку.

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» — «Арсенал» 5:1 (4:0)
Голы: Шиманьски 15, Бальбуэна 22, Грулев 25, Грулев 27, Захарян 60 — Хлусевич 86

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела 66), Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Шиманьски , Моро, Фомин (Гладышев 82), Макаров (Галкин 82), Тюкавин (Захарян 46), Грулев (Н'Жи 66)
Главный тренер: Шварц Сандро.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Радакович, Беляев (Степанов 46), Сокол, Костадинов, Хлусевич, Чаушич (Гулиев 46), Кангва, Кангва (Марков 66), Луценко (Ткачёв 46)
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Костадинов 7, Радакович 58, Бальбуэна 74, Макаров 82, Кангва 90

Судья: Мешков Виталий.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:24
Молодцы, без вопросов.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:44
Налажал наш фарм-клуб) Как и еще один (он где-то на 10ом месте пригрелся). Вот не надо говорить, что Газпром - убийца футбола. Сколько тот же Газпром сделал для развития спорта? Анатолию Ваньковичу и Мыловару Давно Полысевшему посвящается.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:44
Ну, как обычно. Весь расчёт строится на том, что чемпион (не обязательно Зенит) вымотается в ЛЧ и его возьмут тёпленьким. Только, что такой новый чемпион будет делать в ЛЧ, да и вообще в ЕК. Вроде мы уже видели Динамо в квалификации ЕК?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:13
Ну как вышло так и уйдёт!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:11
Много лет назад на соккере были болельщики Динамо - Борисыч и Смитерс. Давно уже не видел их на сайте
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:21
Не повезло Арсеналу,это вам не зенит нагибать!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:10
По Захаряну и его отсутствию в сборной все просто. Только только восстановился от травмы, первая игра и при этом только на замены вышел.
Так и анонсировали когда врачи обследовали, после матча перед окном на сборные.
Заговора точно нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:06
-Динамо бежит?
-Все бегут!
С победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:01
Захарян тут играет а за сборную нет, как это понимать
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:53
А ведь этот Арсенал Зенит обыгрывал не так давно...
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 19:36
За Паршем не очень следил, не обратил внимание..

Насчёт Бальбо- может Ваня при угловых ему стал уступать немного места?))
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:34
Ты можешь игнорить меня сколько влезит, моё мнение о тебе- уже не поменяется. А насчет моего боления, ну точно, не тебе говорить!!!
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:30
Доброго Здоровья, протон!
Ключевое слово, "возможно". Но пока всё же чемпион сильнее нас и матч в Питере яркое тому доказательство. Пользуясь Вашим термином, "возможно" зимой во время трансфера усилимся, а главный конкурент продаст своего лидера атак Азмуна, вот тогда и "возможно" обыграем подопечных Семака, но ещё не мешало бы не терять очки с командами из нижней части ТТ.
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30
Да ты никогда за Динамо и не болел, так же, как и за кого-либо ещё.
Ты не болельщик, ты обыкновенный жалкий мозгляк.
Однако, ты совсем уже охамел, как я погляжу..

Я сколько раз уже просил тебя не цеплять твой 39 к моим сообщениям?
Мне тебя заигнорить что ли?
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:27
Слава Динамо !!!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:23
Феерическими тремя очками??? Вот, из-за таких как ты, Паша, я и перестал болеть за это Динамо. Посмотри статистику Тулы, и спустись на землю....
санек002
санек002
вчера в 19:15
динамо отжигает!молодцы!
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Ну Луценко нам свое уже забил, и на новом стадионе в том числе.
А Марков - видимо мало времени провел. Успел только Шуню призадеть.

Все Паршивлюка хвалят, чуть ли не свой лучший матч выдал. А по мне так пару раз в защите обо(ранс присутствовал, все таки.

И Урук-хай наш Бальбо (Беггинс) забил таки.
Вопрос почему так поздно состоялся его первый гол при такой качественной игре вверху сабжа?
Тактику подач разнообразили?
Хотя и раньше подачи на дальнюю бывали хоть и пореже.
баск
баск
вчера в 19:06
В последние дни часто встречалось мнение, что у этого матча отсутствует интрига, и туляки станут лёгкой добычей Динамо..

А вот мне пара интрижек всё же виделась-

1. В составе Арсенала числятся аж целых трое игроков атаки- бывших динамовцев (Луц, Панча и Марков), а наши бывшие забивают нам легко и часто, так уж повелось, и об этом не стоило забывать;

2. У Арсенала в чемпе три победы, и все три- над командами, которые, в свою очередь, нам наваляли. Это факт интересный, и оставлять его без внимания так же не следовало.

Но оказалось, что всё это было дутьём на воду))
Интриги умерли, не родившись, а вместо них получился фейерверк, события которого можно лишь перечислять в поздравительном ключе-

Бальбо- с почином;
Славку- с дублем;
Шиму, как водится- с характером и дальнейшим развитием лидерства;
Макарова- с тем, что начинает наконец играть в пас, благодаря чему он сегодня поучаствовал в двух голах из пяти.

СораДников же- с феерическими тремя очками и первым, пожалуй, случаем, когда соперник раздавлен как трактором))
112910415
112910415
вчера в 19:04
мощно и без вариантов
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:03
С ПОБЕДОЙ Динамо !!!
ABir
ABir
вчера в 19:03
Результативный тур получился
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:02
Главное, стабилизировать игру и не сбавлять темп. Удачи.
В принципе "Динамо" может перед уходом на зимнюю паузу
настичь "Зенит" и даже обойти лидера в таблице.

Для этого динамовцам нужно выиграть оставшиеся до перерыва матчи,
в том числе обыграть в очном домашнем поединке и "Зенит".

И еще нужна ничья "Зенита" в одном из двух матчей - с ЦСКА или "Ростовом".

Понятно, болельщики с берегов Невы хотят совсем другого
(максимума очков в ноябре - декабре):
состав сильнейший, с чего команда начнет терять очки?

Просто тут есть такая деталь:
если "Динамо" на финише свои матчи проводит
на свежести в режиме "один матч в неделю"

то участнику ЛЧ "Зениту" и в Швецию в гости к "Мальме" лететь,

а за 4 дня до "Динамо" (12 декабря) еще и тяжелый матч с "Челси" (8 декабря).
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:59
Отличная игра, даже Захарян выйдя на замену, после травмы, забил отличный гол. Первый круг проходим в тройке лидеров, это хороший результат. Верим в команду.
Молодцы!
Возможно будущий чемпион !
протон
протон
вчера в 18:58
Динамо с победой вас!!! Сегодня молодцы сыграли хорошо, забили быстро 4 мяча, а потом дали сопернику поиграть. Есть претензии к голкиперу Арсенала, видимо сегодня не его день.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:58
Разгром полнейший!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:57
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 18:52
Динамовцев с разгромной победойи вторым местом в рпл!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:39, ред.
С победой!
Грулев словил удачу, но это был не тот Арсенал, надеюсь пока:)
minai
minai
вчера в 18:34
Надо было выпускать секретный козырь Аджоева-младшего, сынка президента клуба. Вот тогда бы и обыграли Динамо.
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