«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» и поднялся на вторую строчку в АПЛ

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона» в матче 12-го тура АПЛ.
«Ман Сити» (26) занимает второе место в турнирной таблице, а «Эвертон» (15) расположился на 11-й строчке.
стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» — «Эвертон» 3:0 (1:0)
Голы: Стерлинг 44, Родри 55, Бернарду Силва 86
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт (Аке 76), Канселу, Бернарду Силва, Родри, Гюндоган, Стерлинг, Палмер (Макати 87), Фоден (Марез 58)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Годфри, Кин, Динь, Гордон, Делф (Рондон 63), Аллан (Оньянго 90), Грэй (Ивоби 17), Таунсенд, Ришарлисон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.
Предупреждения: Ришарлисон 31, Ляпорт 45+3
Судья: Атвелл Стюарт.
время просто приятно смотреть и на состав и на стиль игры, чего не скажешь о МЮ...!!!
время просто приятно смотреть и на состав и на стиль игры, чего не скажешь о МЮ...!!!
3 очка есть, сложного соперника обыграли, впереди куда более легкий и менее командный ПСЖ и порка за отскок в предыдущем матче!
3 очка есть, сложного соперника обыграли, впереди куда более легкий и менее командный ПСЖ и порка за отскок в предыдущем матче!