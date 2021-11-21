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«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» и поднялся на вторую строчку в АПЛ

вчера, 18:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона» в матче 12-го тура АПЛ.

«Ман Сити» (26) занимает второе место в турнирной таблице, а «Эвертон» (15) расположился на 11-й строчке.

стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» — «Эвертон» 3:0 (1:0)
Голы: Стерлинг 44, Родри 55, Бернарду Силва 86

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт (Аке 76), Канселу, Бернарду Силва, Родри, Гюндоган, Стерлинг, Палмер (Макати 87), Фоден (Марез 58)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Годфри, Кин, Динь, Гордон, Делф (Рондон 63), Аллан (Оньянго 90), Грэй (Ивоби 17), Таунсенд, Ришарлисон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.

Предупреждения: Ришарлисон 31, Ляпорт 45+3

Судья: Атвелл Стюарт.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:51
Без неожиданностей.
kyxy
kyxy ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 20:37
Если бы не богатые клубы,? Играли только воспитанники
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:14
С победой. Уверенная игра чемпиона!
sten312
sten312
вчера в 19:44
Если бы не арабы ,кто бы сейчас за Сити болел?Кроме собственных фанатов.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:37
Выиграли легко! Разница в классе чувствуется. Трудно будет с ПСЖ.
drug01
drug01
вчера в 19:37
Высокий уровень игры
shur
shur
вчера в 19:31
....объективно , любя футбол АПЛ всей душой, на Ман Сити и Ливерпуль последнее
время просто приятно смотреть и на состав и на стиль игры, чего не скажешь о МЮ...!!!
112910415
112910415
вчера в 19:13
стильно, со вкусом !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:10
Сити в этом сезоне в АПЛ выиграют титул
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 19:08
Как по мне , Сити, а не Челси, претендент номер 1 на трофей.
allemz
allemz ответ Lexx1k (раскрыть)
вчера в 19:06
Канселу наверное сам в шоке
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 19:05
Канселу за передачу аплодирую стоя. Даже такое дерево, как Стерлинг смог замкнуть данный бриллиант.
allemz
allemz
вчера в 19:04
Ситизенов с убедительной победой! Палмер отыграл 87 минут и это неплохо, но видно было что переживал, пусть набирается уверенности, куда больше удивил МакЭйти, за 5 минут суеты навел, шустрее вошел в игру) Разве что ямайская горилла не удивила, сегодня полный сет: нырок и промах при простреле в 100% ситуации, уже сил нет печатать, какой он 18. В ситуации с его голом зарешало чудо Канселу.
3 очка есть, сложного соперника обыграли, впереди куда более легкий и менее командный ПСЖ и порка за отскок в предыдущем матче!
протон
протон
вчера в 19:03
почему не играет Зиновьев?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:59
Спокойно в эконом режиме сити берет 3 очка!) Впереди псж
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