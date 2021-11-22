Хачатурянц: «Есть три варианта переноса 22-го тура РПЛ»

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вчера, 18:14

Рассматриваются три варианта переноса игр мартовского тура РПЛ в интересах сборной России, решение примем в зависимости от выступления российских команд в еврокубках, рассказал новоиспеченный глава лиги Ашот Хачатурянц.

Мы заинтересованы, чтобы сборная России выступила в стыках удачно. Перенос зависит от выступления российских коллективов в еврокубках. По этим результатам будем уже смотреть. Есть три варианта переноса 22-го тура РПЛ .

Сегодня на собрании РПЛ команды согласились на перенос игр мартовского тура ради сборной России, которой предстоит сыграть в стыковых поединках за путевку на ЧМ -2022. Рассматривается вариант переноса как всех матчей тура, так и некоторых из них.