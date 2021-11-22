Хачатурянц: «Есть три варианта переноса 22-го тура РПЛ»

Рассматриваются три варианта переноса игр мартовского тура РПЛ в интересах сборной России, решение примем в зависимости от выступления российских команд в еврокубках, рассказал новоиспеченный глава лиги Ашот Хачатурянц.
Мы заинтересованы, чтобы сборная России выступила в стыках удачно. Перенос зависит от выступления российских коллективов в еврокубках. По этим результатам будем уже смотреть. Есть три варианта переноса 22-го тура РПЛ.
Сегодня на собрании РПЛ команды согласились на перенос игр мартовского тура ради сборной России, которой предстоит сыграть в стыковых поединках за путевку на ЧМ-2022. Рассматривается вариант переноса как всех матчей тура, так и некоторых из них.
Игры 22-го тура в календаре были запланированы на 18-20 марта, а стыковые встречи отбора ЧМ-2022 состоятся 24–29 марта.
Но назревает вопрос, а в АПЛ или Бундеслиге переносят матчи тура ради сборных?
Это без иронии вопрос, если что))
Но назревает вопрос, а в АПЛ или Бундеслиге переносят матчи тура ради сборных?
Это без иронии вопрос, если что))
Придут в мозги средь бела дня.
Без переносов на февраль
Нельзя составить календарь.
..............................................
Какие старые слова
И снова едет голова...
Придут в мозги средь бела дня.
Без переносов на февраль
Нельзя составить календарь.
..............................................
Какие старые слова
И снова едет голова...