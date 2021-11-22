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Хачатурянц: «Есть три варианта переноса 22-го тура РПЛ»

вчера, 18:14

Рассматриваются три варианта переноса игр мартовского тура РПЛ в интересах сборной России, решение примем в зависимости от выступления российских команд в еврокубках, рассказал новоиспеченный глава лиги Ашот Хачатурянц.

Мы заинтересованы, чтобы сборная России выступила в стыках удачно. Перенос зависит от выступления российских коллективов в еврокубках. По этим результатам будем уже смотреть. Есть три варианта переноса 22-го тура РПЛ.

Сегодня на собрании РПЛ команды согласились на перенос игр мартовского тура ради сборной России, которой предстоит сыграть в стыковых поединках за путевку на ЧМ-2022. Рассматривается вариант переноса как всех матчей тура, так и некоторых из них.

Игры 22-го тура в календаре были запланированы на 18-20 марта, а стыковые встречи отбора ЧМ-2022 состоятся 24–29 марта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:38
поможем чем можем
Tostao
Tostao ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:51
В Италии переносят.
протон
протон
вчера в 19:24
Дай бог, чтобы это помогло, конечно.
Но назревает вопрос, а в АПЛ или Бундеслиге переносят матчи тура ради сборных?
Это без иронии вопрос, если что))
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:29
Три даты словно три огня
Придут в мозги средь бела дня.
Без переносов на февраль
Нельзя составить календарь.
..............................................
Какие старые слова
И снова едет голова...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:21
Давай третий,мне цифра три нравится! 😜
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:21
В итоге игроки устанут и поедут на стыки.
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