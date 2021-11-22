Хачатурянц: «Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках» .

Новоиспечённый президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о желаемых изменениях в российском футболе:
Мы конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу выросло. Нам надо привлечь совершенно другой слой нашего населения. Те, кто играют в футбол во дворах, не всегда интересуются РПЛ. Мы будем вести борьбу, безусловно, за охват, за зрелищность с иными видами спорта.
Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках. По зрелищности трудно с чем-то это сравнить. Конкретный пункт укажем в стратегии.
Мы стремимся максимально расширить аудиторию. Думаю, что мы не сможем конкурировать с аудиторией Большого театра, но, скорее всего, есть люди, которые одинаково относятся к обоим зрелищам.
Любой , повторю любой назначенный или избранный самим чиновничьим аппаратом , всегда начинает говорить с самого начало его "деятельности " , лозунгами . Это у них (чиновников) уже в крови . Много красивых слов , объёмного характера ни о чём, но как говорится ничего точечного и планомерного .
Самый популярный вид спорта во всём мире 🌍, приобрёл статус лучшего мирового Шоу . И как говорится в лишней рекламе не нуждается, как и Мерседес или БМВ . А он почему-то хочет где-то начать свою работу с рекламы и популяризации футбола ⚽️. Если честно совсем не понятно. Лучшая реклама футбола ⚽️, это успех детских и юношеских школ и команд которые они представляют не только внутри страны, но и молодёжных и детско юношеских турнирах Европы. Которых сейчас очень много в мире . Помню даже с моей родины Осетии, мальчишки становились чемпионами открытого кубка Америки , Франции и кубка Кока - Колы . И это самая лучшая реклама для мальчишек . С детства нужно начинать, всё с детства идёт !!! А не конкурировать с Большим театром !!! Даже смешно такое слышать от чиновника от футбола ⚽️ . Всем Добра !!!
Любой , повторю любой назначенный или избранный самим чиновничьим аппаратом , всегда начинает говорить с самого начало его "деятельности " , лозунгами . Это у них (чиновников) уже в крови . Много красивых слов , объёмного характера ни о чём, но как говорится ничего точечного и планомерного .
Самый популярный вид спорта во всём мире 🌍, приобрёл статус лучшего мирового Шоу . И как говорится в лишней рекламе не нуждается, как и Мерседес или БМВ . А он почему-то хочет где-то начать свою работу с рекламы и популяризации футбола ⚽️. Если честно совсем не понятно. Лучшая реклама футбола ⚽️, это успех детских и юношеских школ и команд которые они представляют не только внутри страны, но и молодёжных и детско юношеских турнирах Европы. Которых сейчас очень много в мире . Помню даже с моей родины Осетии, мальчишки становились чемпионами открытого кубка Америки , Франции и кубка Кока - Колы . И это самая лучшая реклама для мальчишек . С детства нужно начинать, всё с детства идёт !!! А не конкурировать с Большим театром !!! Даже смешно такое слышать от чиновника от футбола ⚽️ . Всем Добра !!!