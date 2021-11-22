Хачатурянц: «Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках» .

Новоиспечённый президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о желаемых изменениях в российском футболе:

Мы конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу выросло. Нам надо привлечь совершенно другой слой нашего населения. Те, кто играют в футбол во дворах, не всегда интересуются РПЛ . Мы будем вести борьбу, безусловно, за охват, за зрелищность с иными видами спорта.

Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках. По зрелищности трудно с чем-то это сравнить. Конкретный пункт укажем в стратегии.

Мы стремимся максимально расширить аудиторию. Думаю, что мы не сможем конкурировать с аудиторией Большого театра, но, скорее всего, есть люди, которые одинаково относятся к обоим зрелищам.