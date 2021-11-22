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Хачатурянц: «Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках»

вчера, 17:42

Новоиспечённый президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о желаемых изменениях в российском футболе:

Мы конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу выросло. Нам надо привлечь совершенно другой слой нашего населения. Те, кто играют в футбол во дворах, не всегда интересуются РПЛ. Мы будем вести борьбу, безусловно, за охват, за зрелищность с иными видами спорта.

Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках. По зрелищности трудно с чем-то это сравнить. Конкретный пункт укажем в стратегии.

Мы стремимся максимально расширить аудиторию. Думаю, что мы не сможем конкурировать с аудиторией Большого театра, но, скорее всего, есть люди, которые одинаково относятся к обоим зрелищам.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
пока не впечатлил, смотрим дальше
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:20
Ну дураааааааааааак !
berda2003
berda2003
вчера в 20:14
читает планы пятилеток кпсс...
даёшь досрочно за 4 года выпердить армяшку!
YVG
YVG
вчера в 19:57
Аудитория не всегда влияет на результат, можно и с 25 миллионами поклонников быть на 10-м месте.
протон
протон
вчера в 19:21
Аудитория Большого театра, увеличение кол-ва команд в еврокубках...
Сразу видно, что человек вообще не понимает что несёт.
только позориться в европе что ли?
протон
протон
вчера в 19:20
"Надо увеличить количество наших команд в еврокубках!"
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Смешной дядька!
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:50
Бла-бла-бла.. Прядкин 17 лет тоже лапшу вешал, не просто не сдвинулись с места, даже хуже стало
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:48
Хачатурянц: «Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках» .
Любой , повторю любой назначенный или избранный самим чиновничьим аппаратом , всегда начинает говорить с самого начало его "деятельности " , лозунгами . Это у них (чиновников) уже в крови . Много красивых слов , объёмного характера ни о чём, но как говорится ничего точечного и планомерного .
Самый популярный вид спорта во всём мире 🌍, приобрёл статус лучшего мирового Шоу . И как говорится в лишней рекламе не нуждается, как и Мерседес или БМВ . А он почему-то хочет где-то начать свою работу с рекламы и популяризации футбола ⚽️. Если честно совсем не понятно. Лучшая реклама футбола ⚽️, это успех детских и юношеских школ и команд которые они представляют не только внутри страны, но и молодёжных и детско юношеских турнирах Европы. Которых сейчас очень много в мире . Помню даже с моей родины Осетии, мальчишки становились чемпионами открытого кубка Америки , Франции и кубка Кока - Колы . И это самая лучшая реклама для мальчишек . С детства нужно начинать, всё с детства идёт !!! А не конкурировать с Большим театром !!! Даже смешно такое слышать от чиновника от футбола ⚽️ . Всем Добра !!!
Futurista
Futurista
вчера в 18:46
ДСА
ДСА
вчера в 18:27
Пока сплошные лозунги.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:25
Любят поговорить, наобещать, вновь избранные "футбольные чиновники", хотя избранные без альтернативы, не совсем правильно... Вновь утверждённые "футбольные чиновники"....
Поговорили, наобещали, сказали то, что всем давно известно, а "воз и ныне там"...
Жизнь продолжается, "телега на месте", зарплату получают вовремя, не за выполненную работу, а за то, что занимают место, никаких перспектив, никаких улучшений, никаких сдвигов в лучшую сторону...
Одни разговоры, "переливание с пустого в порожнее"....
Неужели ещё один говорун и на этом всё!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:20
Зачем изобретать велосипед? Нужно начинать с БЕСПЛАТНОГО детского спорта, площадки во дворе, секции...
particular
particular
вчера в 18:15
Очередной функционер с замашками торговца, целью которого является наращивание оборота...
cska1948
cska1948
вчера в 18:05
"...Надо увеличить количество наших клубов в еврокубках..."
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Для этого пошли проверенной дорогой, а именно: увеличение легионеров с 8-и до 10-и. Ведь возится с детьми хлопотно и времени на это много надо, а леги - вот они готовенькие футболисты...
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:00
Еврей пришёл еврейские лозунги.
beefs
beefs
вчера в 17:56
опять одни лозунги, где конкретика?...
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 17:54
Увеличить пенсии, поднять ВВП... Где-то я это уже слышал)
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:51, ред.
А может лучше улучшить качество футбола? Тогда и количество непременно вырастет!
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 17:49
Опять бла-бла-бла! Перечисляет очевидные вещи! Это и так все знают. Озвучить проблему легко, нужно найти решение этой проблемы! Тренерский цех устарел, футболисты отечественные на раздутых оклада сидят по большей части, а выкладывать я даже не собираются! Легионеров которые играют с душой и во всю свою силу тоже по пальцам.пересчитать можно! Соперников из Европы боятся любых! Брюгге, Динамо Минск и тд... Проблема в головах сидит!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:46
И как он собирается это сделать? Одни пустые слова.
drug01
drug01
вчера в 17:45
Нужны результаты
Foxes
Foxes
вчера в 17:45
Каким образом😂.?
Cat01
Cat01
вчера в 17:44
Как это сделать
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