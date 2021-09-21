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РПЛ получила предложение по титульному спонсорству на 8 млрд рублей

21 сентября 2021, 12:03

По информации источника, РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги.

В данный момент титульным спонсором РПЛ является банк «Тинькофф».

Одна из букмекерских контор предлагает подписать контракт на четыре сезона, статус — титульное спонсорство. Сумма контракта на сезоны 2022/2023 — 2025/2026 — 8 миллиардов рублей. Данная сумма должна будет разбита на платежи равными долями — по 2 миллиарда в год.

Действующее соглашение РПЛ с «Тинькофф» завершается в конце нынешнего сезона — банк платит лиге 300 миллионов рублей в год.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
21 сентября в 20:11
Ваникс наверное, кто ещё с таким баблищем, раз уж блогеров до сотни спонсирует
An Jo
An Jo
21 сентября в 17:03
Контекс премьер лига
протон
протон
21 сентября в 16:23
Страшно представить, сколько же денег народ проигрывает, что букмекеры миллиарды могут тратить на спонсорство.
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 15:00
Да уж, буки захватили мир денег. Сейчас весь мир сидит на ставках. Это беспроигрышный бизнес. Тиньков отдыхает!
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 13:57
Неплохо Буки раскрутились!
За адекватность
За адекватность
21 сентября в 13:41
С.Г.Прядкин...
Bom Bom
Bom Bom
21 сентября в 13:18
Хорошо буки имеют бабла) Еще одно доказательство
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
21 сентября в 13:12
Пойти тоже что ли открыть букмекерскую контору? Нефига они предлагают деньги
1bear
1bear
21 сентября в 13:08
...да это прачечная по отмыванию бабла - поздравляю
ОПС
ОПС
21 сентября в 12:57
Хорошо букмекерские конторы живут.
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 12:44
Тинькофф на корню купил российский футбол.
swed27
swed27
21 сентября в 12:33
интересно что будет если БК проиграет все деньги
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 12:17
Новая пилорама круче прежней.
rubinovyi2
rubinovyi2
21 сентября в 12:16, ред.

брать,срочно брать этого титульного спонсора...))
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 12:11
ПРочитав заголовок,я сразу предложил.что предложение сделал один из упырей от спорта.
Mangur
Mangur
21 сентября в 12:05
Но ыутбола как нет так и не будет
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