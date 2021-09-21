РПЛ получила предложение по титульному спонсорству на 8 млрд рублей

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21 сентября 2021, 12:03

По информации источника, РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги.

В данный момент титульным спонсором РПЛ является банк «Тинькофф».

Одна из букмекерских контор предлагает подписать контракт на четыре сезона, статус — титульное спонсорство. Сумма контракта на сезоны 2022/2023 — 2025/2026 — 8 миллиардов рублей. Данная сумма должна будет разбита на платежи равными долями — по 2 миллиарда в год.