ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Прядкин: «Многие клубы РПЛ выступают за отмену лимита»

20 июля 2021, 13:40

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие российские клубы выступают за отмену лимита.

Окончательную позицию по лимиту мы озвучим после консультации с клубами. Многие из них, как известно, за отмену. Но тут нужно смотреть в комплексе, включая развитие детско-юношеского футбола. Пока мне некорректно здесь что-то говорить, нужно обсудить со всеми клубами лиги. Но предложения голландцев по стимулированию в этой области можно рассматривать. На этот вопрос ответим уже после общего собрания.

Ранее стало известно, что одному из топовых клубов РПЛ не понравился действующий лимит.

Все новости
В РПЛ отреагировали на публикации проекта реформы чемпионата от РФС
13 июля Комментарии12
Общее собрание РПЛ состоится 24 мая. В повестку включены 9 тем
20 мая Комментарии12
«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ
12 мая Комментарии3
ОфициальноМатчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили
13 апреля Комментарии5
РПЛ провела видеоконференцию с Ла Лигой по современной организации матчей
23 марта Комментарии4
ОфициальноРПЛ провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ
10 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bashnat013
bashnat013
вчера в 07:58
Потомучто так проще и клубы пекутся о своей выгоде
николай николаев 3
николай николаев 3
вчера в 00:30
Кто подскажет что даст если ослабить или вообще убрать лимит? Кто не дает сейчас конкурировать с легионерами?Вы в курсе кого навезут если отменят лимит? Да...,именно тех,на которых сейчас мы не смотрим,они нам не нужны,а потом нехватка будет,потому что возрастет на них спрос.Вот и будим наигрывать иностранцев для сборных других государств.Вы посмотрите сколько уже сейчас молодежи легионеров.Кому мы их наигрываем,каким лигам? Вы желаете вообще превратить наш футбол в фабрику для иностранцев по выпуски их молодежи? Россия фарм клуб Европы,не смешно? Как вы думаете куда посматривают уже Норман,Ларссон и многие другие чуть приобретя опыт? Кто скажет почему последнее время у нас начали появляться именно наша молодежь? Все просто,как ввели лимит 17-8 потребность наших возросла и теперь придя в команду есть конкуренция наших среди 17 игроков.Какая конкуренция будет если в команде будет 20 иностранцев и 5 русских.Сколько с этих пяти игроков будет именно хороших для сборной? Ослабление лимит нужен торгашам рубать деньги с бюджетов области и Газпрома с Лукойлом,но не русскому футболу.Лимит отпускается когда лига будет конкурентно способная и игрок будет рад у нас играть как и в Европе,а не тупо приехать ,вырвать бабло и опять в Европу.Хотя сейчас такие иностранцы,что могут только у нас играть,мусору уже столько,что они в Европе не нужны и не кто ими не интересуется.Отменят лимит,еще больше мусора наедет....Пипец будет русскому футболу и натурализировать придется всю сборную команду с мусора иностранного.
Сп62
Сп62
20 июля в 22:24
Все думают, что будет, как в сказке. Убрали лимит, проснулись и у нас Ла Лига. Не бывает простых решений. Вместо того, чтобы направить бюджетные деньги на создание БЕСПЛАТНЫХ футбольных детских секций, укомплектовать их качественными тренерами с достойной зарплатой, мы будем тратить эти деньги на оплату труда заграничных специалистов, которые вырастили нам посредственных футболистов, так как своих не имеем. Мы уже покупаем электронику, автомобили, бытовую технику, станки и т.д. Нам не привыкать. Скоро будем покупать детей, т.к. самим будет лень их делать или мы разучимся и в этом ремесле.
Хиромант
Хиромант
20 июля в 22:10
"Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие российские клубы выступают за отмену лимита...."

- И ещё миллионы болельщиков выступают за отмену лимита. Но вам какой-то дядька сверху дал приказ - и вы его выполняете!

- Мы в какой стране живём?
- Где же демократия, воля народа, воля большинства тренеров РПЛ?
- А по хрен!!! Нам сказали сверху - мы и корячимся!!!
- Как же это задолбало,МЛЯ!
pomor45
pomor45
20 июля в 21:13
Допустим, что лимит на легов отменят, но обязательно заменят его обратным лимитом: на обязательное количество отечественных лодырей в заявке. И будут они почивать на лавочке, не обременяя себя тяжкой борьбой за основу, т.к. жизнь в оценке Зарплата/Трудозатраты их вполне устроит. Уровень Зарплаты будет задаваться легами, а уровень Трудозатрат лодырями. Исключения из этого правила будут крайне редки. И учтите, что сборную придётся набирать из лодырей и тут уж никакой условный "Бердыев" не поможет.
Брулин
Брулин
20 июля в 21:07
Лимит будет отменен, вместо этого будет добровольно-обязательное поощрение 6 игроков с паспортом РФ местом в основном составе.
pomor45
pomor45
20 июля в 21:04
Надо же быть таким наивным, или слепым, чтобы так искренне верить, что при отмене лимита наши лодыри прямо-таки бросятся в борьбу с легами за основной состав. Нет, они малость погорюют, погундят и сядут на лавку хоть и за меньшую, чем у легов зарплату, но весьма и весьма достаточную, чтобы жить припеваючи не напрягаясь излишне.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 21:02
Так пусть зарабатывают. Пробьются в ЛЧ 20миллионов евро. Но к сожалению у нас не рынок решает -а не совсем умный дядя из Кремля.. От этого и зависит все. Отменят лимит-и Васины Кутеповы и прочие Ломовицкие будут пахать за честные 100 тысяч рублей...
pomor45
pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
20 июля в 20:53
Футбольные секции без папиных денег существовать не могут. Тренеры с соответствующей квалификацией предпочитают сидеть дома и подрабатывать экспертами в СМИ, но работать с детьми их батогом не загонишь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
20 июля в 20:40
Я был бы не против платить легу хоть 2-3 ляма, хоть 5-5 , если не из госбюджета. А так мне непонятно , с какой стати я бюджетник доложен делиться деньгами с МалкомомЮ Азмуном, Ловреном, Венделом, Бариосом, Ракицким, Дугласом и Дриусси , тем более в пропорции 1 : 20000. Бюджет то один, из него зарплата идеи мне, врачу, учителю. Ради бога , делайте клубы частными и отменяйте лимиты, платите любые деньги, но не больно наши чиновники хотят приобретать клубы. Из госкармана то содержать команду намного приятнее.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
20 июля в 20:34
"Зачем приплетать к лимиту детско-юношеский футбол?"
-----------------
Вы это Федуну скажите.
cska1948
cska1948
20 июля в 20:33
У нас и сейчас детско-юношеский футбол очень далёк от идеального! А отмена лимита вообще его похоронит! Вспомните, что сказал Федун про вкладывание денег в детский футбол в случае отмены лимита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
20 июля в 18:50
Именно так. Были ничего в молодости, а потом и травмы и характера не хватило.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 июля в 18:47
Лимит зло, его нужно отменять.
RBA
RBA
20 июля в 18:35
Давно пора отменять.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 18:32
Да оба они барахло..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
20 июля в 18:29
Впсин, кстати играет не хуже ЗМС КутЯпова. Это всем видно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
20 июля в 18:28
Если бы у Гинера были деньги, как у миллер, то на этом месте играл бы серхио рамос. А состав зависит и от лимита, и от наличия денег
xajaks
xajaks
20 июля в 17:53
дядя Вова будет против отмены....
oFANATo
oFANATo
20 июля в 17:49
Так если большинство клубов ЗА......отменяйте.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 17:37
И кстати вспомнил у вас Бекао-вот был мощный защитник.Но его нет -а играет гений Васин. Нравится это кому-то?
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 17:34
Вот когда у легов зп будет 2-3 ляма а у наших тысяч 200-вот тогда и зачешутся чтобы их хоть кто нибудь в Европе заметил. Акинфеев же играет 20 лет не потому что какой то лег вратарь сильнее. Вот хохлы пример. Все стремятся свалить с незалежной -отсюда и уровень Малиновского Ярмоленко и Коноплянки.. Карпин мастером стал в Испании-там шишки набил и по факту лучший наш футболист в 90-е.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
20 июля в 17:26
Про Сафонова соглашусь без оговорки. А где и как научить играть наших лучше, или хотя бы на уровне Мозеса, Айртона, Ларссона, Азмуна , если после отмены лимита все они (Рассказов, Маслов, Умяров, Ахметов, Дивеев, - фамилии условны) будут сидеть на лавке? одними тренировками со звездами мастером не станешь.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 17:21
Ну а так если честно-нужны сборной и клубам такие бездари как Сафонов? Дыра в дыре.. ЛЧ и ЧЕ это показали наглядно.. Я конечно за футол российский-но если Соболев крут-он условно говоря выиграет конкуренцию у условного Луиса Адриано. Вот сейчас у вас вместо Вагнера играет Чалов-это ЦСКА какой то профит принесло? И если 30 летний Мозес на фланге рвет и мечет-пусть наши игруны стараются так чтобы тренер поставил их вместо Мозеса и того же Фернандеса. Иначе наш футбол как спорт высоких достижений смысла иметь не будет . Как то так..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
20 июля в 17:16
Согласен полностью, но у нас привыкли ставить на первое место сиюминутную выгоду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
20 июля в 17:14
Ты же мои слова и подтвердил. Если лимита не будет , то Федун купит лега на места Рассказова, Погба на место Зобнина, да и на места Соболева, Максименко, Умярова легко можно найти легов посильнее. Потратит на это Федун лямов 80-100 и будет жить поживать. Фамилии я называю условные. А Миллер вообще париться не будет, зачем ему Сафонов, он купит легко Алисона, или даже Облака, а на место Оздоева , Кузяева и Караваева целый список легов есть посильнее их. Кому это надо. ? Тем более, что клубы из низов ( Уфа, Химки, Урал, КС и т.д.) в лучшем случае могут купить легов не дороже 2-3 лямов, т.е. бюджетные варианты. И во что превратиться турнир РПЛ? Две лиги в одной. Мне это не нравится. Нельзя превращать первенство по футболу в состязание финансовых магнатов , в том числе в лице государства.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 16:59
И еще добавлю. Не было бы лимита-Джикия бы 3 ляма не просил бы. Жиго на голову его лучше но он почему-то не просит сумасшедших денег.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 июля в 16:56
К чёрту лимит !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 16:55
Во многих клубах РПЛ работают профессионалы и понимают о чём речь только в РФС одна бестолочь и точно знают как навредить.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 16:50
А какие конкуренты россияне против легов? Если лучший правый защитник лиги бразилец Фернандес? Если самый быстрый игрок чемпионата Айртон? Почему должны вместо них выпускать условных Набабкиных и Ломовицких -бездарей? В ЛЧ что делать?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100