Прядкин: «Многие клубы РПЛ выступают за отмену лимита»

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие российские клубы выступают за отмену лимита.

Окончательную позицию по лимиту мы озвучим после консультации с клубами. Многие из них, как известно, за отмену. Но тут нужно смотреть в комплексе, включая развитие детско-юношеского футбола. Пока мне некорректно здесь что-то говорить, нужно обсудить со всеми клубами лиги. Но предложения голландцев по стимулированию в этой области можно рассматривать. На этот вопрос ответим уже после общего собрания.