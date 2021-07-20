Прядкин: «Многие клубы РПЛ выступают за отмену лимита»

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие российские клубы выступают за отмену лимита.
Окончательную позицию по лимиту мы озвучим после консультации с клубами. Многие из них, как известно, за отмену. Но тут нужно смотреть в комплексе, включая развитие детско-юношеского футбола. Пока мне некорректно здесь что-то говорить, нужно обсудить со всеми клубами лиги. Но предложения голландцев по стимулированию в этой области можно рассматривать. На этот вопрос ответим уже после общего собрания.
Ранее стало известно, что одному из топовых клубов РПЛ не понравился действующий лимит.
Намешал всё в кучу, г-н Прядкин, дабы свои личные интересы и просчёты скрыть, а там всё спокойно по отдельности решается.
Намешал всё в кучу, г-н Прядкин, дабы свои личные интересы и просчёты скрыть, а там всё спокойно по отдельности решается.
Пока мне некорректно здесь что-то говорить, нужно обсудить со всеми клубами лиги.
Что обсуждать, если МНОГИЕ - ЗА...
Сколько можно обсуждать, но вместо того, чтобы принять решение: КАК ОБЫЧНО: А поговорить...
Неужели так сложно принять решение, о котором говорено-переговорено на всех уровнях, принять решение и посмотреть, какой будет эффект от этого решение. И в зависимости от того, какой эффект, то ли оставить и утвердить окончательно, то ли ограничить... Неужели, хотя бы так сложно...
Пока мне некорректно здесь что-то говорить, нужно обсудить со всеми клубами лиги.
Что обсуждать, если МНОГИЕ - ЗА...
Сколько можно обсуждать, но вместо того, чтобы принять решение: КАК ОБЫЧНО: А поговорить...
Неужели так сложно принять решение, о котором говорено-переговорено на всех уровнях, принять решение и посмотреть, какой будет эффект от этого решение. И в зависимости от того, какой эффект, то ли оставить и утвердить окончательно, то ли ограничить... Неужели, хотя бы так сложно...