Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост главы РПЛ

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вчера, 19:57

Ашот Хачатурянц зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РПЛ

«8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ .

5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента Лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.