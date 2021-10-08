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Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост главы РПЛ

вчера, 19:57

Ашот Хачатурянц зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РПЛ

«8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ.

5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента Лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.

Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября», — говорится в заявлении РПЛ.

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протон
протон
сегодня в 06:08
Передвинули кровати и едем дальше.

Что-то мне это напоминает... Только в масштабах страны...Классические выборы в России
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:04
всё кончилась эра Зенита
bsww
bsww
сегодня в 00:03
Всё как обычно, ничего не объявляя, сразу говорим, что сегодня последний день. Я бы тоже хотел поучаствовать, и программа кое-какая имеется
Gahi
Gahi
вчера в 21:36
То что изначально была утверждена кандидатура Ашота Хачатурянца на должность президента РПЛ, то его и выберут. Весь вопрос в том сможет Ашот Рафаилович стать в футболе таким же великим композитором как Арам Ильич Хачатурян, у которого очень много знаменитых произведений и одно из них «Танец с саблями». Так что этим танцем придётся расчищать Ашоту Хачатурянцу футбол от всего того что мешает ей двигаться вперёд в достижении больших результатов. Удачи
berda2003
berda2003
вчера в 20:42
всё делал: и нефть, и газ, и сбербабки, и госграницу, только асфальт не клал - ладно покладёт на рпл.
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:17
Чисто формальность
LOpp
LOpp
вчера в 20:07
В России как обычно - выборы без альтернативные.
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:04, ред.
Вот с гор спустился , узнал обревиатуру АПЛ , произнёс клоунскую речь и в дамках !))) При чём вообще по моему не понимает в футболе, зато в нефте как дельфин в море )) И как он может рулить футбольным хозяйством !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:03, ред.
Нас ждёт эпическая борьба кандидатов на важный пост,в стиле : "Волки от испуга скушали друг-друга!".
beefs
beefs
вчера в 20:00
да что же это такое, нет достойных кандидатов, опять единственный...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:59
Удивительно что желающих мало
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