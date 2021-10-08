Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост главы РПЛ

Ашот Хачатурянц зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РПЛ
«8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.
По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ.
5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента Лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.
Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября», — говорится в заявлении РПЛ.