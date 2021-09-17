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Слуцкий оценил качество поля на стадионе «Центральный»

17 сентября 2021, 14:57
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий надеется, что поле стадиона «Центральный» не станет хуже накануне матча с «Зенитом»

В сентябре «Рубин» домашние матчи РПЛ проводит на «Центральном», а не на «Ак Барс Арене», поле которой готовят к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии (8 октября).

Что можно поменять за неделю? Главное, чтобы оно не было хуже. Главное сохранить от дождей. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу, неплохая компания.

Ранее о плохом качестве газона высказывался футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл, который играл на «Центральном» 5 сентября в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Беларуси.

Недавно между руководством «Ак Барс Арены» и главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким произошел конфликт.

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протон
протон
17 сентября в 18:14
То чувство когда живёшь в Казани и первый раз слышишь что приезжал Уэльс на центральный)))
rubinovyi2
rubinovyi2
17 сентября в 16:20
Что,уже и на Центральном загубили поляну?(
hаrut
hаrut
17 сентября в 14:59
Осень, Россия....и лучше точно не будет...
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