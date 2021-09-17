Слуцкий оценил качество поля на стадионе «Центральный»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий надеется, что поле стадиона «Центральный» не станет хуже накануне матча с «Зенитом»
В сентябре «Рубин» домашние матчи РПЛ проводит на «Центральном», а не на «Ак Барс Арене», поле которой готовят к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии (8 октября).
Что можно поменять за неделю? Главное, чтобы оно не было хуже. Главное сохранить от дождей. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу, неплохая компания.
Ранее о плохом качестве газона высказывался футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл, который играл на «Центральном» 5 сентября в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Беларуси.
Недавно между руководством «Ак Барс Арены» и главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким произошел конфликт.