Тедеско посетит матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско решил посетить матч между московской командой и «Наполи».
Утверждается, что 36-летний специалист уже запланировал визит в Москву.
Тренер также посетит встречу между «Локомотивом» и «Лацио». Оба поединка пройдут в рамках очередного тура групповой стадии Лиги Европы.
Доктор, осматривая пациента:
— Хорошо, хорошо, очень хорошо.
— Доктор, что хорошо?
— Хорошо, что все это не у меня!
Доктор, осматривая пациента:
— Хорошо, хорошо, очень хорошо.
— Доктор, что хорошо?
— Хорошо, что все это не у меня!