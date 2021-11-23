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Тедеско посетит матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

вчера, 13:21

Бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско решил посетить матч между московской командой и «Наполи».

Утверждается, что 36-летний специалист уже запланировал визит в Москву.

Тренер также посетит встречу между «Локомотивом» и «Лацио». Оба поединка пройдут в рамках очередного тура групповой стадии Лиги Европы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:44
На халяву можно и сходить на футбол.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:19
Не спроста все Это.....)
Cat01
Cat01
вчера в 14:12
К чему такой интерес
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:59
Еле сбежал из спартака, как бы в плен не взяли.
112910415
112910415
вчера в 13:56
хорошему человеку всегда рады
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:48
Тедеско в Спартаке что пятое колесо в телеге.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:34
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:33
В Москву собрался? А как же ковид и тоска по жене? А что, а вдруг?. Что то в этом есть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:33
Будет выбирать, какой клуб лучше...
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 13:30
Надеюсь Скунц вернётся в Спартак! )))
YVG
YVG
вчера в 13:24
Тедеско тоскует по спартаку, где он еще найдет такую шаровую работу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:23
ТОскует по футболу.Особенно мучают воспоминания о былом контракте.
протон
протон
вчера в 13:23
Тедеско на матче Спартака - как в том анекдоте:

Доктор, осматривая пациента:
— Хорошо, хорошо, очень хорошо.
— Доктор, что хорошо?
— Хорошо, что все это не у меня!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:22
Он молодец!
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