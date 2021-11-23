Тедеско посетит матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

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вчера, 13:21

Бывший наставник «Спартака» решил посетить матч между московской командой и «Наполи».

Утверждается, что 36-летний специалист уже запланировал визит в Москву.

Тренер также посетит встречу между «Локомотивом» и «Лацио». Оба поединка пройдут в рамках очередного тура групповой стадии Лиги Европы.