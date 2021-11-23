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«Барселона» готовится к поединку против «Бенфики». Дембеле и Дест в строю

вчера, 14:54
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Сегодня вечером «Барселона» примет на своём поле португальскую «Бенфику». В преддверии матча каталонский клуб получил усиление состава в качестве Усмана Дембеле и Сержиньо Деста. Оба игрока восстановились от травм и готовы к поединку против «Бенфики».

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112910415
112910415
сегодня в 08:04
увы, не всё сразу ...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:06, ред.
После драматической победы в каталонском дерби над «Эспаньолом» в субботу вечером, «Барселона» вернулась в бой для грандиозного матча группового этапа Лиги чемпионов, приветствуя «Бенфику» на величайшем стадионе Земли в предпоследнем матче группы E для обеих сторон.

После плохого старта в группе с парой поражений 3:0 (0:3) от «Баварии» дома и «Бенфики» в Португалии, «Барса» воспользовалась графиком и выиграла обе игры у киевского «Динамо» и увидела, что «Бавария» дважды подряд обыграла «Бенфику», что поставило каталонских гигантов на второе место перед играми этой недели.

«Барселона» готовится к поединку против «Бенфики». Дембеле и Дест в строю. Это очень хорошо, особенно Дест нужен «Барсе» и Хави. Удачи Хави, удачи «Барселоне».

https://www.soccer.ru/news/1292870/havi
Ikarus74
Ikarus74 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:59
Рекорд ЛЧ: выход из группы после трёх поражений на старте
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:20
Нужна только победа.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:46
Наверное можно установить рекорд: проиграть первые два матча в группе и после этого досрочно выти из нее!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:20
Барселона победит.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:55
Должна Барса дёрнуть Бенфику.
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