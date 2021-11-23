Мостовой: «Мы упустили тот момент, когда начался „развратный футбол“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ .

Я могу насчет лимита сказать одно — у нас разговоры о нем ведутся последние лет десять, наверное, так же как раньше велись о системе «весна-осень». Запутали до такой степени, что люди не понимали, что, где и чего, многие до сих пор не понимают. Такая же ситуация и с лимитом. Даже если на улице задавать людям, следящим за футболом, вопрос о том, какой лимит принят сейчас, поверьте, 45 человек из 50 ответят, что не знают.

Проблема не в лимите, убрать его, не убрать, проблема не в этом. Проблема в огромных деньгах, которые с неба сваливаются на наших футболистов. Мы упустили тот момент, когда начался, так скажем, «разврат футбольный», когда шальные деньги начали валиться и пошло-поехало, из-за этого так всё и происходит печально в нашем футболе, а не из-за лимита и календарей.