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Мостовой: «Мы упустили тот момент, когда начался „развратный футбол“»

вчера, 17:21

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Я могу насчет лимита сказать одно — у нас разговоры о нем ведутся последние лет десять, наверное, так же как раньше велись о системе «весна-осень». Запутали до такой степени, что люди не понимали, что, где и чего, многие до сих пор не понимают. Такая же ситуация и с лимитом. Даже если на улице задавать людям, следящим за футболом, вопрос о том, какой лимит принят сейчас, поверьте, 45 человек из 50 ответят, что не знают.

Проблема не в лимите, убрать его, не убрать, проблема не в этом. Проблема в огромных деньгах, которые с неба сваливаются на наших футболистов. Мы упустили тот момент, когда начался, так скажем, «разврат футбольный», когда шальные деньги начали валиться и пошло-поехало, из-за этого так всё и происходит печально в нашем футболе, а не из-за лимита и календарей.

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Все комментарии
astill07
astill07
сегодня в 01:59, ред.
Дело не просто в огромных зарплатах во всем футбольном хозяйстве. Главное дело, это "за что". Чего все сейчас телятся? Установить базовую (типа, минимальной или гарантированной) в размере 40- 50000 руб. + Добавить шкалу добавок/премий за "что". Корректируемую по ходу применения шкалу. И необязательно для всех клубов одинаковую. Но базовая/минимальная одинаковая для всех. И здесь не надо ничего обсуждать. Ни с кем. Хотят играть, пусть играют. Не хотят, - личное дело каждого.
shur
shur
сегодня в 00:44
...я смотрю сейчас как Зенит со шведами играет, смех и грех, лигеонеры мать вашу!!!
pomor45
pomor45
вчера в 22:35
Капитализьм, епт.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:33
Вот всех несогласных и выгнать. В ЕК от них толку нет, не дотягивают, а в РПЛ они просто не нужны.
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:54
Можно подумать, что легионеры будут играть за рубли.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:05
Возможно...но я подтекст услышал)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:01
Подобные "шутки" и от Ловчева и не только, можно было услышать. Но их понять можно, они невольно сравнивают то как играли они и сколько за это получали с тем, как играют и получают сейчас. Но сейчас Мостовой не об этом.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:31
Это не первое, что Мостовой говорит на эту тему...и было достаточно много его высказываний о том, что они чуть ли не бесплатно играли...типа шутя)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:18
Саня прав, огромные зарплаты погубили у нас футбол, менталитет у нас другой
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:09
КАк говорил матрос Алексей из "Оптимистической трагедии" : "Моё-моё,как бы не споткнуться о это самое моё"!.И ведь споткнулись во всё\м-морда в крови, а хвост трубой,загривок дыбом и "чубайсики кровавые в глазах"!
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:51
Каждый слышит то, что ХОЧЕТ услышать. На мой слух, Мостовой говорил не о том, что вы услышали.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:27
В общем, виновато "небо".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:23
Большие з/пл в Думе, в футболе они космические. От жира, от веса, от роста, конечно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:07
Зарплаты уж слишком большие
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:06
Тоже заметил, "Толкну ка я популистскую речь, авось, чтобы я заткнулся, меня тоже приобщат к щедрому денежному дождю" - подумал Мостовой.
Futurista
Futurista
вчера в 18:00
Мостовой: Как жаль что я не доиграл до того момента когда огромные деньги с неба сваливаются на наших футболистов....
Для меня это так прозвучало)...
4RT
4RT
вчера в 17:59
Футбол уже давно закончился. Осталось одно название
протон
протон
вчера в 17:59
тут соглашусь с Мостовым
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:53
Сейчас футболисты не зарабатывают а получают..
112910415
112910415
вчера в 17:42
а деньги валятся как раз из-за лимита !
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
Вполне верно сказано.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 17:39
А почему деньги начали валиться? Может из-за нужных паспортов? В те безлимитные времена наверх пробивались именно футболисты, а не держатели паспортов. Да даже качество легов было несравнимым с сегодняшними. Можно конечно меня упрекнуть в том что я муссирую тему - "Таперича не то что давеча", но если взглянуть на факты, то получается результат на лицо, ну или на лице.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:23
Да, упустили...
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