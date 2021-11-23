"Валерий Газзаев: «Почему „Спартак“ рассматривает Ваноли, а не Тихонова?"...

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слухи о том, «Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, который работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
В таких клубах, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит», клубах с большими традициями и амбициями, должен работать тренер, за плечами которого много достижений. Это первое.
Второе. Почему сегодня мы рассматриваем Ваноли и не рассматриваем, к примеру, Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень?
Шварц? Исключения из правил бывают. А кто такой тренер «Локомотива» Маркос Гиздоль, о котором мы впервые узнали, когда он перешел в «Локомотив»?
Почему засилье иностранных тренеров? Почему Ваноли? Почему не Евсеев? Почему не Тихонов? В большом клубе не бывает переходных ситуаций. Временный тренер «Спартаку» не поможет.
Я сейчас успел немного посмотреть по Матч ТВ эту передачу. И хочу согласиться с тем что говорил Валерий Газзаев. Он говорил про потерянное поколение тренерского корпуса современных российских тренеров и школы ткоторые должны были работать, а не получать категории просто посещая их .
Рссказал один факт из своей тренерской жизни, что будучи учащимся в тренерской школе, они поехали в Италию и встретились там с тренером сборной Италии Липпи . Он был сильно удивлён когда узнал что мы из России и задал им один вопрос, - зачем вы сюда приехали. Ведь мы учились на вашей школе , конспектах Качалина , Лобановского , Бескова и Морозова . У вас богатая тренерская школа, а вы приехали к нам чему-то учиться.
И Газзаев заомтрил на этом своё внимание, что мы потеряли целое поколение наших молодых начинающих тренеров и начали заселять иностранцами наши клубы и даже сборную. Дело в том что для иностранных тренеров заключаются котракты с более выгодными для них условиями , а для наших совершенно другие. Приводил много примеров, и про Новикова который тренировал Динамо, и то что его сразу попросили уйти как только появились первые поражения. Хозяева клубов требуют побед , сегодня и сейчас им не хочется ждать когда свой доморощенный тренер наберётся опыта и начнёт показывать хороший результат.
И ничего критического он не говорил про иностранных тренеров, просто сказал, что если приглашать иностранного тренера , то он должен быть известным и за плечами у него должны быть достижения. Вот и всё.
Всем Добра !!!
Я сейчас успел немного посмотреть по Матч ТВ эту передачу. И хочу согласиться с тем что говорил Валерий Газзаев. Он говорил про потерянное поколение тренерского корпуса современных российских тренеров и школы ткоторые должны были работать, а не получать категории просто посещая их .
Рссказал один факт из своей тренерской жизни, что будучи учащимся в тренерской школе, они поехали в Италию и встретились там с тренером сборной Италии Липпи . Он был сильно удивлён когда узнал что мы из России и задал им один вопрос, - зачем вы сюда приехали. Ведь мы учились на вашей школе , конспектах Качалина , Лобановского , Бескова и Морозова . У вас богатая тренерская школа, а вы приехали к нам чему-то учиться.
И Газзаев заомтрил на этом своё внимание, что мы потеряли целое поколение наших молодых начинающих тренеров и начали заселять иностранцами наши клубы и даже сборную. Дело в том что для иностранных тренеров заключаются котракты с более выгодными для них условиями , а для наших совершенно другие. Приводил много примеров, и про Новикова который тренировал Динамо, и то что его сразу попросили уйти как только появились первые поражения. Хозяева клубов требуют побед , сегодня и сейчас им не хочется ждать когда свой доморощенный тренер наберётся опыта и начнёт показывать хороший результат.
И ничего критического он не говорил про иностранных тренеров, просто сказал, что если приглашать иностранного тренера , то он должен быть известным и за плечами у него должны быть достижения. Вот и всё.
Всем Добра !!!
А у Газзаева все, как-то искусственно, по блату, по протэже. В РПЛ должны играть клубы с инфраструктурой, намекая, что арены после ЧМ не должны простаивать и к черту спортивную составляющую. Теперь вот тренеры только россияне должны быть.. Ну, где россияне коучи в еврокубках? Гончаренко-Ференцварош, Семак-Динамо (Минск), Леонид-Рукав, или, как там?
Сила тренера в еврокубках, в матчах. Да влетали и иностранцы, но соперники были там по мощней.
А у нас один Семак обыграл дома Мальмё и сегодня узнаем, как он может разложить, настроить, подготовить команду против шведов уже в гостях.
Нельзя искусственно поднимать, выделять одних от других. Пусть доказывают.
А у Газзаева все, как-то искусственно, по блату, по протэже. В РПЛ должны играть клубы с инфраструктурой, намекая, что арены после ЧМ не должны простаивать и к черту спортивную составляющую. Теперь вот тренеры только россияне должны быть.. Ну, где россияне коучи в еврокубках? Гончаренко-Ференцварош, Семак-Динамо (Минск), Леонид-Рукав, или, как там?
Сила тренера в еврокубках, в матчах. Да влетали и иностранцы, но соперники были там по мощней.
А у нас один Семак обыграл дома Мальмё и сегодня узнаем, как он может разложить, настроить, подготовить команду против шведов уже в гостях.
Нельзя искусственно поднимать, выделять одних от других. Пусть доказывают.