"Валерий Газзаев: «Почему „Спартак“ рассматривает Ваноли, а не Тихонова?"...

Бывший главный тренер ЦСКА отреагировал на слухи о том, «Спартак» может возглавить , который работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

В таких клубах, как ЦСКА , «Спартак», «Зенит», клубах с большими традициями и амбициями, должен работать тренер, за плечами которого много достижений. Это первое.

Второе. Почему сегодня мы рассматриваем Ваноли и не рассматриваем, к примеру, Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень?

Шварц? Исключения из правил бывают. А кто такой тренер «Локомотива» Маркос Гиздоль, о котором мы впервые узнали, когда он перешел в «Локомотив»?

Почему засилье иностранных тренеров? Почему Ваноли? Почему не Евсеев? Почему не Тихонов? В большом клубе не бывает переходных ситуаций. Временный тренер «Спартаку» не поможет.