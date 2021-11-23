ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Валерий Газзаев: «Почему „Спартак“ рассматривает Ваноли, а не Тихонова?"

вчера, 14:31

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слухи о том, «Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, который работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

В таких клубах, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит», клубах с большими традициями и амбициями, должен работать тренер, за плечами которого много достижений. Это первое.

Второе. Почему сегодня мы рассматриваем Ваноли и не рассматриваем, к примеру, Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень?

Шварц? Исключения из правил бывают. А кто такой тренер «Локомотива» Маркос Гиздоль, о котором мы впервые узнали, когда он перешел в «Локомотив»?

Почему засилье иностранных тренеров? Почему Ваноли? Почему не Евсеев? Почему не Тихонов? В большом клубе не бывает переходных ситуаций. Временный тренер «Спартаку» не поможет.

Все новости
Малафеев — о Дзюбе: «Пенальти показывает уровень бьющего игрока»
Сегодня, 12:18 Комментарии12
Малком: «Для футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»
Сегодня, 10:25 Комментарии13
Ан. Мостовой: «Надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол»
Сегодня, 09:31 Комментарии10
Билялетдинов : «Терять уже нечего. „Локомотиву“ нужно играть на победу»
Сегодня, 09:27 Комментарии7
Ловрен: «Таковы для нас реалии — быть на третьем месте»
Сегодня, 08:59 Комментарии31
Ракицкий: «Главное, что мы сыграем в Лиге Европы»
Сегодня, 08:57 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:23
ох ... многие наши тренеры банально слабоваты и обучены по устаревшим конспертам
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 21:44
Гиздоль о газаееве тоже не слышал наверняка )))
Сп62
Сп62
вчера в 20:34
На протяжении последнего времени постоянно муссируется тема о низком уровне российского футбола. Снижения рейтинга в европейских оценках тоже тому подтверждение. И на мой взгляд, Газзаев озвучил одну из многих причин приведших наш футбол к нынешнему состоянию. Все наиболее яркие выступления отечественных клубов связаны с такими тренерами, как Романцев, Газзаев, Слуцкий, Бердыев. Не иностранные, а наши тренеры дали путёвки в жизнь большинству нашим известным мастерам. Именно наши тренеры, как никто другой, заинтересованы в постоянном прогрессе наших футболистов. Для иностранных специалистов самое важное результат в турнирной таблице. Отсюда главное внимание они уделют уже известным мастерам футбола, а не воспитанию своей клубной молодёжи. Я целиком и полностью поддерживаю позицию Газзаева, т.к. уверен, что только опора на своих специалистов, поможет подняться на более высокий уровень и нашим тренерам и всему нашему футболу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:21
В русском человеке изначально, уже лет триста, сидит недоверие ко всему отечественному и обожествление всего заграничного. Достаточно вспомнить "обязательные" для изучения и разговорной речи французский, затем немецкий язык. И хотя мы гордимся своей историей, но почему-то постоянно косимся на Запад с мыслью " а ТАМ всё равно лучше !". Вот эта генетическая направленность занозой сидит в нас и в настоящее время, отсюда и предпочтение "тамошних" тренеров доморощенным, выпускникам ВШТ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:02
С тренером, как и с игроком можно угадать, а можно и пролететь.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:09
Какая лига такие и тренера
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:05
В ЦСКА имеют "опытного тренера" Лёшу,но,к сожалению,его все имеют...
Tostao
Tostao
вчера в 19:00
Нынешние молодые российские тренеры ленивы и прямолинейны. Они не особо стремятся учиться или ездить за бугор перенимать опыт. Они летают из клуба в клуб или подрабатывают бла-бла-бла на МатчТВ.
Tostao
Tostao ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:57
Не, не так:
"Почему Газзаев не сбрил усы?"
Кстати, он обещал это сделать. ))
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:56
"Валерий Газзаев: «Почему „Спартак“ рассматривает Ваноли, а не Тихонова?"...
Почему засилье иностранных тренеров? Почему Ваноли? Почему не Евсеев? Почему не Тихонов?"

- Вот-вот!!! Всё в точку! Почему???

- Вот "Зенит" перепробовал обойму иностранных тренеров (которые, кстати, тащили за собой ещё и кучу помощников, игроков, и т.п) - и что в результате?

- Остановились на кандидатуре Нашего Российского Тренера - Сергея Богдановича Семака!

- Да, не всё сразу у него получается ... Да, многовато ошибок.... Да, много критики от фанатов, комментаторов, и других "специалистов" от футбола...

- Но, руководство клуба поверило в него, дало ему Карт-Бланш, дало ему время, прислушались к его мнению по трансферам, купили "именно того, кого хотел ГТ"!

- И команда ЗАИГРАЛА!!!

- КТО МЕШАЕТ "СПАРТАКУ" СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ???

- Удачи, "СПАРТАК"!!!
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 18:46
потому что Фердун да*ун
cska1948
cska1948
вчера в 18:16
Хачатурянцу надо свою деятельность на посту главы РПЛ начать с введения лимита на тренеров иностранцев. А то своих "гиздолей" девать некуда.
YVG
YVG
вчера в 18:09
На Ваноли можно кое-кому круто навариться месяца через три.
4RT
4RT
вчера в 17:57
Наш футбол-это кулуарная возня и отмывание денег. На наших много денег не напилишь
протон
протон
вчера в 17:49
Вот уж действительно...
А почему ты предпочитаешь Mercedes, а не убитую в хлам шестёрку ?

И какие достижения и уровень у Вадика Евсеева, то что он ж... мячи га лету умеет останавливать или говорит, что в футболе голы не главное?

Ну да , Спартак обязан его назначить , если действительно решил
попробовать свои силы в ФНЛ.
протон
протон
вчера в 17:48
«Почему «Госдума» рассматривает Газзаева, а не профессионального экономиста или юриста?»
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:42
Так нужно!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:39
Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:38
А где найти отечественного тренера? Они давно нарасхват в Европе, где подтверждают свой "приличный уровень". Вот и приходится подписывать всяких Ваноли..Не от хорошей жизни все это.
youtomee
youtomee
вчера в 17:25
Какие достижения у Евсеева и Тихонова? В некоторых клубах немного лучше, в некоторых увольняли за неудовлетворительные результаты. И не было ни одного клуба хотя бы приличного уровня для РПЛ
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:20
Кто знает?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:57
Спартак игнорирует своими, один сбитый лётчик, у другого нос кривой у третьего наоборот ровный, и потом слово "иностранец" для них звучит громко и "престижно" ну и распил неплохой.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:53
Смешно читать этот бред .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:42
Г-н Газзаев, вы отстали от жизни с той самой минуты, как заняли место депутата ГД. А может быть, и раньше.
Goosfraba
Goosfraba ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 16:41
В случае Тихонова да, как это не печально((( Что он может дать Спартаку? Очередной Сульшер? Или Лэмпард? Может Анри? Не болею за Спартак, но в Европе жалко терять очки.
Persenchik
Persenchik
вчера в 16:33
Потому что отечественные тренеры не могут достигнуть успеха и стабильности. Так, иногда лишь проблесками. Слуцкий, Романцев, сам Газзаев, да Семак ещё что то брыкается. Иностранные тренера как и тамошние игроки. Более умелые, талантливые и пр. 😊
particular
particular
вчера в 16:31
Типа, наши тренеры в недоверии, а иностранцы вне подозрений от схем и традиций, присущих нашему футболу... Плюс лояльность и покладистость, - в общем, то что надо нашим боссам...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:30
уСЁ решает ШеФ - время покажет
Kosmos58
Kosmos58 ответ pendulum47 (раскрыть)
вчера в 16:28
Люблю юморных!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:28
Ты немного не так понял Газзаева. Он переживает, что пропало целое поколение наших тренеров и назвал фамилии Тихонова, Евсеева, Парфенова и др. А может он и пропало отчасти потому , что было увлечение тренерами Зико, Рамос, Жорже, Якин, Эмери, Лаудруп, Сколари.? два удачливых иностранца в Спартаке из череды неудачников в сочетании с множеством варягов типа Божевича,Муслина, Коусейру, Билича и, наконц, Кучук. Не из-за этого засилья , а точнее проходного двора иностранных "специалистов" мы потеряли потенциально прекрасных тренеров? Вот что беспокоит Газзаева. Ты с этим согласен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100