Экс-президент «Локомотива»: «Миранчуку как можно скорее надо уходить».

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вчера, 13:50

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем воспитанника «Локомотива» , выступающего с 2020 года за «Аталанту».

Высказывание Смородской было посвящено прошедшей недавно встрече агента российского полузащитника и руководства «Аталанты». После встречи стороны заявили в СМИ , что футболист нужен клубу и никуда не уйдёт, однако в следующем матче Алексей всё игровое время провёл на скамейке запасных.

Конечно, это выглядит некрасиво. Но непонятно, почему так происходит. Может и агент недоговаривать. Однако мне очевидно, что Алексею там плохо. Ему надо уходить как можно скорее. Если он останется в «Аталанте», дальше будет только хуже.

Смородская также отметила, что вариант с переходом в «Зенит» был бы отличным. Игрок бы получил игровую практику и не имел языковых проблем.