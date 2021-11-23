Экс-президент «Локомотива»: «Миранчуку как можно скорее надо уходить».

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем воспитанника «Локомотива» Алексея Миранчука, выступающего с 2020 года за «Аталанту».
Высказывание Смородской было посвящено прошедшей недавно встрече агента российского полузащитника и руководства «Аталанты». После встречи стороны заявили в СМИ, что футболист нужен клубу и никуда не уйдёт, однако в следующем матче Алексей всё игровое время провёл на скамейке запасных.
Конечно, это выглядит некрасиво. Но непонятно, почему так происходит. Может и агент недоговаривать. Однако мне очевидно, что Алексею там плохо. Ему надо уходить как можно скорее. Если он останется в «Аталанте», дальше будет только хуже.
Смородская также отметила, что вариант с переходом в «Зенит» был бы отличным. Игрок бы получил игровую практику и не имел языковых проблем.
Во-первых, чтобы как можно скорее уходить, надо, чтобы отпустили...
Во-вторых, чтобы как можно скорее уходить, надо, чтобы пригласили и было куда уходить...
В-третьих, неужели те, кто пишут в адрес Миранчука такие комментарии, думают, что и Алексей, и его агент это и сами не понимают...
Но ведь и не отпускают, и никто не приглашает, и исходя из этого, уходить-то некуда...
Жаль Алексея, хороший человек, хороший игрок, но попал в сложнейшую ситуацию.... Игрок такого уровня, а уровень становиться всё меньше и меньше в связи с отсутствием игровой практики, в возрасте 26 лет, а возраст для игрока-футболиста самый оптимальный, оказался в престижной топ-лиге Серии А, в хорошей команде, но только в качестве игрока запаса, играя от случая к случаю минимальное количество времени....
И коль уж таких советчиков всё больше и больше с каждым днём, то хотелось бы, чтобы в этих советах было не только, что надо, но и как это надо воплотить в жизнь, в той сложной ситуации, в которой оказался игрок сборной России - А.Миранчук!!!
Во-первых, чтобы как можно скорее уходить, надо, чтобы отпустили...
Во-вторых, чтобы как можно скорее уходить, надо, чтобы пригласили и было куда уходить...
В-третьих, неужели те, кто пишут в адрес Миранчука такие комментарии, думают, что и Алексей, и его агент это и сами не понимают...
Но ведь и не отпускают, и никто не приглашает, и исходя из этого, уходить-то некуда...
Жаль Алексея, хороший человек, хороший игрок, но попал в сложнейшую ситуацию.... Игрок такого уровня, а уровень становиться всё меньше и меньше в связи с отсутствием игровой практики, в возрасте 26 лет, а возраст для игрока-футболиста самый оптимальный, оказался в престижной топ-лиге Серии А, в хорошей команде, но только в качестве игрока запаса, играя от случая к случаю минимальное количество времени....
И коль уж таких советчиков всё больше и больше с каждым днём, то хотелось бы, чтобы в этих советах было не только, что надо, но и как это надо воплотить в жизнь, в той сложной ситуации, в которой оказался игрок сборной России - А.Миранчук!!!