ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Экс-президент «Локомотива»: «Миранчуку как можно скорее надо уходить»

вчера, 13:50

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем воспитанника «Локомотива» Алексея Миранчука, выступающего с 2020 года за «Аталанту».

Высказывание Смородской было посвящено прошедшей недавно встрече агента российского полузащитника и руководства «Аталанты». После встречи стороны заявили в СМИ, что футболист нужен клубу и никуда не уйдёт, однако в следующем матче Алексей всё игровое время провёл на скамейке запасных.

Конечно, это выглядит некрасиво. Но непонятно, почему так происходит. Может и агент недоговаривать. Однако мне очевидно, что Алексею там плохо. Ему надо уходить как можно скорее. Если он останется в «Аталанте», дальше будет только хуже.

Смородская также отметила, что вариант с переходом в «Зенит» был бы отличным. Игрок бы получил игровую практику и не имел языковых проблем.

Все новости
Малафеев — о Дзюбе: «Пенальти показывает уровень бьющего игрока»
Сегодня, 12:18 Комментарии12
Малком: «Для футбольного мира — это чистый пенальти и красная карточка»
Сегодня, 10:25 Комментарии13
Ан. Мостовой: «Надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол»
Сегодня, 09:31 Комментарии10
Билялетдинов : «Терять уже нечего. „Локомотиву“ нужно играть на победу»
Сегодня, 09:27 Комментарии7
Ловрен: «Таковы для нас реалии — быть на третьем месте»
Сегодня, 08:59 Комментарии31
Ракицкий: «Главное, что мы сыграем в Лиге Европы»
Сегодня, 08:57 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:35
Расскажи,титанША мысли,как??? ПРи его стоимости,зарплате и ставшей сомнительной репутации.Хуже только у Коко.
cska1948
cska1948
вчера в 17:43
"...Если он останется в «Аталанте», дальше будет только хуже."
---------------------
Всего пару лет назад вместо "Аталанты" говорили "Локомотив".
В своей жизни толком разобраться не могут, а лезут со своими советами в чужую жизнь.
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:47
Значит, его уровень игры не так и высок, раз полирует лавку далеко не европейского гранда.
LOKis09
LOKis09
вчера в 15:29
Вернуться сейчас в РПЛ - оказаться на "кладбище"...
Зенит сейчас Новодевичье кладбище.
Оно надо?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:33
Она всего лишь повторяет слова других.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29
Экс-президент «Локомотива»: «Миранчуку как можно скорее надо уходить».
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:07
Удивляют такие комментарии, которых с каждым днём всё больше и больше...

Во-первых, чтобы как можно скорее уходить, надо, чтобы отпустили...
Во-вторых, чтобы как можно скорее уходить, надо, чтобы пригласили и было куда уходить...
В-третьих, неужели те, кто пишут в адрес Миранчука такие комментарии, думают, что и Алексей, и его агент это и сами не понимают...
Но ведь и не отпускают, и никто не приглашает, и исходя из этого, уходить-то некуда...

Жаль Алексея, хороший человек, хороший игрок, но попал в сложнейшую ситуацию.... Игрок такого уровня, а уровень становиться всё меньше и меньше в связи с отсутствием игровой практики, в возрасте 26 лет, а возраст для игрока-футболиста самый оптимальный, оказался в престижной топ-лиге Серии А, в хорошей команде, но только в качестве игрока запаса, играя от случая к случаю минимальное количество времени....

И коль уж таких советчиков всё больше и больше с каждым днём, то хотелось бы, чтобы в этих советах было не только, что надо, но и как это надо воплотить в жизнь, в той сложной ситуации, в которой оказался игрок сборной России - А.Миранчук!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:04
Тебя не спросили, ведьма...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:03
это точно,домой в Россию!!!
112910415
112910415
вчера в 13:57
ночью, огородами, отстреливаясь ?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:55
Как можно скорее надо уходить.
beefs
beefs
вчера в 13:52
да чего там, один сидит второй год и не плачет, еще один посидит, карточка то пополняется...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:51
Ему надо не уходить,а убегать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100