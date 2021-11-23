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Умяров — о Литвинове: «Такой редкий универсализм — это очень ценно»

вчера, 16:25

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров похвалил своего одноклубника Руслана Литвинова.

Я и раньше видел, что это уже готовый игрок. Он просто ждал своего шанса — и отлично его использовал. Если в молодежной сборной он играет на дефицитной позиции центрального защитника, то в «Спартаке» пригодились его навыки в центральной линии. Вперед он тоже здорово подключается.

Такой редкий универсализм — это очень ценно. Остается добавить в стабильности и не допускать потери концентрации, как в матче с «Локо», когда он получил красную карточку.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:35
всё бы ничего, да ошибок пока много
Сп62
Сп62
вчера в 21:06
Универсальность это хорошо. Ещё бы техники обработки мяча добавить, видение поля и можно выходить в стартовом составе.
протон
протон
вчера в 18:14
Не удивлюсь, если выиграют у Наполи, а потом сольют Уфе. В ЛЕ Спартак больше на команду похож.
ДСА
ДСА
вчера в 18:05
Эти ценности получают кучу денег, а ценности свои берегут.
санек002
санек002
вчера в 17:25
да пока вроде рано хвалить и хвалиться!сколько игр без побед !и место до 33ного стремное!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:09
Сам два понедельника играет в основном составе, а уже выдаёт оценочную характеристику партнёру.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:01
Умярову рано оценивать игроков а то ещё и зазвездится.
makkie
makkie
вчера в 16:56
В еврокубках видно, насколько Умярову и Литвинову далеко до полузащитников европейских команд.
Но это опыт! Радует, что в составе появились два интересных молодых игрока. Вот только Спартаку по-прежнему нужен квалифицированный опорник с отбором и пасом.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:44
По сравнению с Фернандо и Алексом и Кралом-8 он полный..
Oplot
Oplot
вчера в 16:39
Найль уже сам является лучшим полузащитников России.По игре очень подходит Зениту,с Оздоевым очень гармнонично бы смотрелись.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:26
Очень ценно, да.
drug01
drug01
вчера в 16:26
Кукушка хвалит петуха
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