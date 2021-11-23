Умяров — о Литвинове: «Такой редкий универсализм — это очень ценно»

Полузащитник «Спартака» похвалил своего одноклубника .

Я и раньше видел, что это уже готовый игрок. Он просто ждал своего шанса — и отлично его использовал. Если в молодежной сборной он играет на дефицитной позиции центрального защитника, то в «Спартаке» пригодились его навыки в центральной линии. Вперед он тоже здорово подключается.

Такой редкий универсализм — это очень ценно. Остается добавить в стабильности и не допускать потери концентрации, как в матче с «Локо», когда он получил красную карточку.