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Руй Витория о матче с «Наполи» : «Мы готовы»

вчера, 17:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи18:30 Не начался

Главный тренер «Спартака» Руй Витория похвалил своих игроков и заверил, что матч Лиги Европы в Москве против «Наполи» будет проходить на высочайшем уровне.

В последней игре мы показали не очень хороший результат, но мы готовы к матчу, хотим показать хороший ответ.

Мы были первой командой, обыгравшей «Наполи». Я восхищаюсь их игрой. Неважно, какие футболисты выйдут на поле, это сильная команда. Уровень игры будет высочайший. Нужно сохранять концентрацию, если нам это удастся, результат будет удачный.

По итогам 4 туров московский клуб занимает последнее место в группе, набрав 4 очка в 4 встречах. Три из них были добыты благодаря гостевой победе над «Наполи».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 22:41
Наполи тоже нужно очко Спартака.
pomor45
pomor45
вчера в 22:40
"Мы готовы" ? Как понять? Спеклись, что ли?
Сп62
Сп62
вчера в 20:59
Такое бы настроение и после матча.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:48
Удачи "Спартаку" в матче с "Наполи"!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:36
Завтра увидим.
makkie
makkie
вчера в 19:00
Спартак в ЛЕ и Спартак в РПЛ - две разные команды.
В Еврокубках стараются себя показать, бьются на каждом участке поля, а в чемпионате детские ошибки, недонастрой, потеря концентрации.

Нельзя так к делу относится!
cska1948
cska1948
вчера в 18:57
Руй Витория о матче с «Наполи» : «Мы готовы к матчу»
Capitan555
Capitan555
вчера в 18:30
В любом случае удачи!Нужны очки в копилочку......
протон
протон
вчера в 18:24
У Спартака вообще-то серия из 7 подряд матчей без побед, а показали "не очень хороший результат" только в последней оказывается)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:21
Очень да!
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:14
Хорошо, что коням не нужен тренер для еврокубков...сплошная экономия)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:01
А вдруг спартак победит, что тогда с Виторией будет, можно оставить как тренера для еврокубков а для РПЛ Ваноли например, как вариант.
Futurista
Futurista
вчера в 17:45
Инсинье тоже не будет играть...небольшой плюсик для Спартака)...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:28
Игра покажет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Ну если Вы готовы , то теперь только Удачи !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:04
Удачи СПАРТАК!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:03
Очко нам нужно.
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