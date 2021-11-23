Руй Витория о матче с «Наполи» : «Мы готовы»

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вчера, 17:01

Главный тренер «Спартака» похвалил своих игроков и заверил, что матч Лиги Европы в Москве против «Наполи» будет проходить на высочайшем уровне.

В последней игре мы показали не очень хороший результат, но мы готовы к матчу, хотим показать хороший ответ. Мы были первой командой, обыгравшей «Наполи». Я восхищаюсь их игрой. Неважно, какие футболисты выйдут на поле, это сильная команда. Уровень игры будет высочайший. Нужно сохранять концентрацию, если нам это удастся, результат будет удачный.

По итогам 4 туров московский клуб занимает последнее место в группе, набрав 4 очка в 4 встречах. Три из них были добыты благодаря гостевой победе над «Наполи».