Роналду: «Приятно забивать в Испании, там я чувствовал себя особенным»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Вильярреалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, стране, где я всегда чувствовал себя особенным. Поздравляю ребят с отличной победой, благодаря которой мы находимся на том месте, где должны быть! Мы — «Манчестер Юнайтед», и мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Вперёд, «дьяволы»!