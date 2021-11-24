Роналду: «Приятно забивать в Испании, там я чувствовал себя особенным»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Вильярреалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, стране, где я всегда чувствовал себя особенным. Поздравляю ребят с отличной победой, благодаря которой мы находимся на том месте, где должны быть! Мы — «Манчестер Юнайтед», и мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Вперёд, «дьяволы»!
Бруно выходит и меняет игру.
Но все говорят, что тащит Роналду.
В нынешнем футболе только 3 особенных это: Роналду, Ибрагимович, Моуриньо
Бруно выходит и меняет игру.
Но все говорят, что тащит Роналду.
В нынешнем футболе только 3 особенных это: Роналду, Ибрагимович, Моуриньо