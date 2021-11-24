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Роналду: «Приятно забивать в Испании, там я чувствовал себя особенным»

сегодня, 00:11
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Вильярреалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, стране, где я всегда чувствовал себя особенным. Поздравляю ребят с отличной победой, благодаря которой мы находимся на том месте, где должны быть! Мы — «Манчестер Юнайтед», и мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Вперёд, «дьяволы»!

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:07
Де Хеа тащит всю игру.
Бруно выходит и меняет игру.
Но все говорят, что тащит Роналду.

В нынешнем футболе только 3 особенных это: Роналду, Ибрагимович, Моуриньо
112910415
112910415
сегодня в 10:57
можно, можно понять его чувства !
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:51
Просто соперник был так себе.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:38
Инстасамка
ОПС
ОПС
сегодня в 08:25
Поговорил, ну и ладно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:46
Поговорить он любит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:31
Сколько пафоса...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:03
Привычка то осталась
Gahi
Gahi
сегодня в 05:55
Очень важно пока нет тренера в команде, но есть игрок который ведёт 'Манчестер Юнайтед" к победе. Удачи
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 05:42
Сам для себя выкарапкал мячик и забил
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 05:21
Прекрасно конечно, но боюсь что эта эйфория до Челси. Игры как не было, так её и нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:47
Отличная работа Рон!
RaulReal
RaulReal
сегодня в 04:35
Главное Реалу не забивай!)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:16
Красавчик красивый мяч забил. Удачи тебе Рон !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:13
Конечно приятно!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:12
В Испании, как дома...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:00
А в Англии разве Роналду себя особенным не чувствует?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:35
— Спасибо тебе большое Роналду, я не мог погружаться на глубину без твоей помощи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:32
САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ - НИКТО НЕ ПОХВАЛИТ...
BENFICA
BENFICA
сегодня в 00:23
О, еще один особенный.
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