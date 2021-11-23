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Гвардиола: «Будет невозможно повторить то, что сделали Месси и Роналду»

вчера, 23:52

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

То, что они сделали, будет практически невозможно повторить, возможно, мы это увидим, но я не думаю, что это случится. Их достижения уникальны. Найти двух игроков, таких как Криштиану и Месси, практически невозможно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:54
когда-то сие случится с другими героями !
но для нас это так
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:52
Never say never. Но, в ближайшее время и впрямь не увидим.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Ливерпулище (раскрыть)
сегодня в 09:26
Это правда, начинали они на более глубоких позициях
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 09:17
Ну он центральный нап в отличии от них
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:45
Уже это противостояние сошло на нет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:26
В ближайшем будущем конкурентов не видно.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 07:26, ред.
На профессиональном уровне, первые 100 голов Холанд забил за 146 матчей, Месси понадобилось 210 матчей, а Роналду 301, так что, посмотрим что будет дальше, он только начал
ОПС
ОПС
сегодня в 07:22
Может и будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:11
Пеп приписал карлика но по Рону спору нет.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:08, ред.
Это действительно так, они друг друга дополняют оба выиграли континентальный кубок, но ещё не чемпионат мира. Чемпионат Мира в Катаре - 2022 станет последним для каждого из них, Месси практически уже там, а Роналду нужно со своей сборной добиваться этого права через стыковые матчи, чтобы участвовать на этом празднике футбола. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:06
Спорное мнение,думаю будут ещё таланты
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:56
Холланд не хуже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:31
Будут и другие,не хуже!
Землянин
Землянин ответ Elliadа (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:12, ред.
Просто раньше игроки уходили вовремя, а теперь их держут и спонсоры и медиа и контракты, это же касается и других видов спорта, на известных и раскрученных звёзд ходят люди и делают кассу, как бы они не выступали уже на полулюбительском, полупрофессиональном уровне. Хорошо если есть возможность делать шоу, но это не для всех видов спорта подойдёт и будет многим интересно
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:09
Ни Мбаппе, ни Холанд не справятся, как не справился и Неймар...
Действительно два уникальных игрока, абсолютно разные, но тем и ещё уникальнее, а их соперничество друг с другом было дополнительным стимулом к совершенствованию... Жаль, что эпоха Роналду-Месси близится к завершению...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:01
Рано или поздно появится том, кто переплюнет их достижения, если с этим не справятся Мбаппе и Холанд.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:53
Конечно, согласен!
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