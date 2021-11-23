Гвардиола: «Будет невозможно повторить то, что сделали Месси и Роналду»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
То, что они сделали, будет практически невозможно повторить, возможно, мы это увидим, но я не думаю, что это случится. Их достижения уникальны. Найти двух игроков, таких как Криштиану и Месси, практически невозможно.
но для нас это так
но для нас это так
Действительно два уникальных игрока, абсолютно разные, но тем и ещё уникальнее, а их соперничество друг с другом было дополнительным стимулом к совершенствованию... Жаль, что эпоха Роналду-Месси близится к завершению...
Действительно два уникальных игрока, абсолютно разные, но тем и ещё уникальнее, а их соперничество друг с другом было дополнительным стимулом к совершенствованию... Жаль, что эпоха Роналду-Месси близится к завершению...