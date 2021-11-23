Гвардиола: «Будет невозможно повторить то, что сделали Месси и Роналду»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о противостоянии и .

То, что они сделали, будет практически невозможно повторить, возможно, мы это увидим, но я не думаю, что это случится. Их достижения уникальны. Найти двух игроков, таких как Криштиану и Месси, практически невозможно.