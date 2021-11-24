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Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы

вчера, 19:19

«Спартак» выбрал место, где команда проведет зимние сборы.

По информации источника, первые два сбора пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в январе и первой декаде февраля.

Заключительный, третий сбор, может пройти в Москве или Европе. Его место проведения зависит от того, выйдет ли команда в евровесну. Если выходит, сбор пройдет в Европе. По всей видимости, в Испании или Турции.

Если же «Спартак» не сможет выйти в весеннюю часть еврокубков, то сбор пройдет в Москве, утверждает источник.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:55
Порадуемся за игроков 😉
112910415
112910415
сегодня в 11:19
в Москве - не вариант !
ABir
ABir
вчера в 21:07
Будем надеяться, что последний сбор пройдёт в Европе
makkie
makkie
вчера в 19:58
Особо и не устали вроде.
В РПЛ отдыхали, только в ЛЕ бегали)
d1metras
d1metras
вчера в 19:58
Команде надо зимние сборы проводить на рудниках в сибири. а не кости свои греть в теплых краях.
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
Отдохнут ребята по полной
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:35
Я тоже хочу обозом в Эмираты - ну хотя бы сапожником команды...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 19:26
Зимние каникулы в Эмиратах круто
drug01
drug01
вчера в 19:24
Главное чтобы поле было хорошее
Cat01
Cat01
вчера в 19:23
Как обычно где теплее
протон
протон
вчера в 19:23
Думаю увидим Сессии Заремы с высоток
протон
протон
вчера в 19:22
В прошлом году тоже в Дубаях были
shlomo
shlomo
вчера в 19:22
Хорошее место....не холодно, однако
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:20
Как обычно в Эмиратах,гдеж ещё
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:20
Где потеплее.
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