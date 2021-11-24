Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы

1637770772

вчера, 19:19

«Спартак» выбрал место, где команда проведет зимние сборы.

По информации источника, первые два сбора пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в январе и первой декаде февраля.

Заключительный, третий сбор, может пройти в Москве или Европе. Его место проведения зависит от того, выйдет ли команда в евровесну. Если выходит, сбор пройдет в Европе. По всей видимости, в Испании или Турции.

Если же «Спартак» не сможет выйти в весеннюю часть еврокубков, то сбор пройдет в Москве, утверждает источник.