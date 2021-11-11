«Урал» проведёт сбор в Железноводске

Пресс-служба «Урала» сообщает, что команда проведёт сбор в Железноводске.

После матча с «Зенитом» футболисты «Урала» получили несколько дней отдыха. Паузу в чемпионате наша команда заполнит небольшим сбором, который пройдёт в Железноводске.

Год назад «Урал» также проводил ноябрьский сбор в Железноводске. На этот раз екатеринбуржцы отправятся в Ставропольский край 11 ноября. На этот день в расписании команды запланирована вечерняя тренировка. 14 ноября состоится контрольный матч. В Самару на игру чемпионата с «Крыльями Советов» подопечные Игоря Шалимова отправятся из Железноводска.