ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыИспания. Примера 2021/2022

Месси отдыхает с семьей в Доминикане. До этого он был в Майами

вчера, 11:53

Нападающий Лионель Месси проводит отпуск с семьей в Доминиканской республике.

Mundo Deportivo сообщает, что 34-летний аргентинец ранее отдыхал в Майами.

Напомним, что Месси на данный момент находится без клуба. 30 июня истек его контракт с «Барселоной», официально о продлении еще не сообщалось.

Сезон чемпионата Испании стартует через 20 дней.

Недавно о работе над новым контрактом для Месси высказался президент «Барсы» Жоан Лапорта.

Все новости
ОфициальноРоналду прибыл в расположение «Ювентуса»
Сегодня, 13:18 ВидеоКомментарии4
Роналду вернётся в Турин в воскресенье
24 июля Комментарии4
«Есть очень позитивные моменты». Куман — после победы в товарищеском матче
22 июля Комментарии4
Кариус тренируется с «Ливерпулем» на сборе в Австрии
18 июля ФотоКомментарии16
Официально«Аталанта» и «Вест Хэм» проведут товарищеский матч
17 июля Комментарии3
ОфициальноКокорин отправился на сборы с «Фиорентиной»
17 июля ВидеоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:44
Месси и в Барселоне.отдыхал не плохо.только когда приходило время контракта,ему слегка приходилось напрягаться на выдумку новых пунктов. Вот недавно сказал.что ему нравится в Каталонии и она его родной дом,в котором каждую неделю выдают на мелкие расходы 1.5 лямов евро.
протон1
протон1
вчера в 18:28
быть журналистом, который занимается отслеживанием месторасположения игроков - просто гениальная работа
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 14:00
Особенно вам не интересен. Каждую новостную колонку не пропускаете!
3ton
3ton
вчера в 13:45, ред.
Месси конечно гениальный футболист и потеря его сильное ослабление для Барселоны
Финансово он тоже сильно влияет на команду . У его армия болельщиков и спонсоры идут в Барселону из-за Месси .
На его имени Барселона дошла до 1 млрд
Свою зарплату он отработал на все 1000% , игрой и привлечением денег в клуб
Когда клуб из-за пандемии попал в финансовую яму , Месси бы стоило помочь клубу и снизить зарплату или вообще поиграть без неё сезон , т.к. на рекламе он зарабатывает в разы больше .
Такое отношение к родному клубу не понятно
Пускай наверно эра Месси в Барселоне заканчивается с таким отношением .
Деньги портят людей
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:40
Тяжело вам , понимаю )))
Брулин
Брулин
вчера в 13:33
и что здесь удивительного?
напишите, когда лионель снимет на выходные домик турбазы красновидово
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:09
Хорошо быть безработным.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:00
вот как отдыхают каталонские безработные и самое главное не переживает за своё будущее.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 12:03, ред.
Пусть там и остаётся в Доминикане он уже не интересен не кому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:01
Красиво жить не запретишь...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:01
Месси отдыхает, а Президент "Барселоны" "парится", где найти финансы, чтобы оставить Месси, играть за "Барселону"... Месси вообще не "парится", знает, всех продадут, но деньги будут...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100