Месси отдыхает с семьей в Доминикане. До этого он был в Майами

Нападающий Лионель Месси проводит отпуск с семьей в Доминиканской республике.
Mundo Deportivo сообщает, что 34-летний аргентинец ранее отдыхал в Майами.
Напомним, что Месси на данный момент находится без клуба. 30 июня истек его контракт с «Барселоной», официально о продлении еще не сообщалось.
Сезон чемпионата Испании стартует через 20 дней.
Недавно о работе над новым контрактом для Месси высказался президент «Барсы» Жоан Лапорта.
Финансово он тоже сильно влияет на команду . У его армия болельщиков и спонсоры идут в Барселону из-за Месси .
На его имени Барселона дошла до 1 млрд
Свою зарплату он отработал на все 1000% , игрой и привлечением денег в клуб
Когда клуб из-за пандемии попал в финансовую яму , Месси бы стоило помочь клубу и снизить зарплату или вообще поиграть без неё сезон , т.к. на рекламе он зарабатывает в разы больше .
Такое отношение к родному клубу не понятно
Пускай наверно эра Месси в Барселоне заканчивается с таким отношением .
Деньги портят людей
Финансово он тоже сильно влияет на команду . У его армия болельщиков и спонсоры идут в Барселону из-за Месси .
На его имени Барселона дошла до 1 млрд
Свою зарплату он отработал на все 1000% , игрой и привлечением денег в клуб
Когда клуб из-за пандемии попал в финансовую яму , Месси бы стоило помочь клубу и снизить зарплату или вообще поиграть без неё сезон , т.к. на рекламе он зарабатывает в разы больше .
Такое отношение к родному клубу не понятно
Пускай наверно эра Месси в Барселоне заканчивается с таким отношением .
Деньги портят людей
напишите, когда лионель снимет на выходные домик турбазы красновидово
напишите, когда лионель снимет на выходные домик турбазы красновидово