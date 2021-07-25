Месси отдыхает с семьей в Доминикане. До этого он был в Майами

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вчера, 11:53

Нападающий проводит отпуск с семьей в Доминиканской республике.

Mundo Deportivo сообщает, что 34-летний аргентинец ранее отдыхал в Майами.

Напомним, что Месси на данный момент находится без клуба. 30 июня истек его контракт с «Барселоной», официально о продлении еще не сообщалось.

Сезон чемпионата Испании стартует через 20 дней.

Недавно о работе над новым контрактом для Месси высказался президент «Барсы» Жоан Лапорта.