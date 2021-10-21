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В. Уткин: «Дзюба сравнил себя со львом? Кот Матроскин — более точный образ»

вчера, 17:35

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что он не чувствует возраста, поскольку «у львов не свидетельства о рождении».

Сразу вспоминается претенциозная кампания «Зенита» перед Лигой чемпионов про морскую команду. Там был и Дзюба в качестве морского офицера. Мне кажется, композиция закольцована. У льва нет паспорта, у Матроскина нет паспорта. Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния.

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Все комментарии
Эджуке
Эджуке ответ Lu4nik (раскрыть)
сегодня в 10:03
"Ты шо - кина не бачив?" (с) Брат-2
Lu4nik
Lu4nik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:56
кто его так отмудохал?
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Обезжиренный (раскрыть)
вчера в 23:00
Из такого дер..ма стрел не получится.
FabrizioRavanelli
FabrizioRavanelli
вчера в 22:42
Не кастрированный кот
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:35
Каши бы точно не испортил.
STVA 1
STVA 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:30
Без него хватает пассажиров
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:59
Уткин юморит в своём репертуаре, думает что это смешно. Зря. Получилось обычное Кря, Кря )).
протон
протон
вчера в 21:56
я бы сказал почтальён Печкин вот кто он
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:58
Вчера мы видели зтого,,льва,,,скорее на паршивого кота смахивает...
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:43
Оба персонажа как две стрелы на излёте
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:28
Два сбитых летчика ... Никто не нужен .
санек002
санек002 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:19
точно дзюба!закормленный и толстый!
112910415
112910415
вчера в 20:14
Матроскин добрый, нельзя так сравнивать
димон 37
димон 37 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:06
Алканавт дартаньян
димон 37
димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:04
Зашитник Спартач а рукоблуда🤣🤣🤣
berda2003
berda2003
вчера в 19:59
и я свои 5 копеек вставлю: бревно похож на морскую свинку - и не свинка, и не морская, так чисто пи...добол...
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:53
Так лев или Спайдер мен
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:45
дзюба............))))даже и не знаю с кем его сравнить можно......??? Уж слишком много его на экранах телевизоров в разных позах
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:43
Ну знаете,что лев,что матроскин,они оба из семейства кошачьих!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:40
А этот Матроскин похоже все-таки ручной.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:31
вранье, не сходится, матроскин был умен... в этом отличие.
Mi6
Mi6
вчера в 19:22
Вася молодец!!!
particular
particular
вчера в 19:14
Васины уколы становятся всё менее острыми 🧐️
Tostao
Tostao
вчера в 19:13
Дзюба - парень молодец!
Молодец против овец.
А супротив молодца,
Этот Дэюба сам овца.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:12
Уася, быстро извинись перед Матроскиным!!! 🤣🤣🤣
4RT
4RT
вчера в 19:02
Только вот Матроскина обижать не надо таким сравнением
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:57
дзюба лев????? да он больше на Табаки из Маугли похож. вылитый....
морозз
морозз
вчера в 18:50, ред.
Не надо позорить кота Матроскина…кумира детства и юношества, он не заслуживает такого к себе отношения этим сравнением!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:49
как всегда весело Утя и Баклан - словестная дюэль...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:49
скорее кот Леопольд который всегда хотел жить дружно вот так он сейчас играет осторожно медленно, а там как отскочет
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