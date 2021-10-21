В. Уткин: «Дзюба сравнил себя со львом? Кот Матроскин — более точный образ»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова форварда «Зенита» о том, что он не чувствует возраста, поскольку «у львов не свидетельства о рождении».

Сразу вспоминается претенциозная кампания «Зенита» перед Лигой чемпионов про морскую команду. Там был и Дзюба в качестве морского офицера. Мне кажется, композиция закольцована. У льва нет паспорта, у Матроскина нет паспорта. Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния.