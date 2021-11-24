Тухель о травмах Канте и Чилуэлла: «Мы будем надеяться на лучшее»

Главный тренер «Челси» прокомментировал состояние Нголо Канте и Бенжамина Чилуэлла, которые были заменены в прошедшем поединке против «Ювентуса» из-за повреждений.

Меня беспокоит эта ситуация, поскольку Чилуэлл набрал потрясающий ход, как и Рис на противоположной бровке. Они оба были в лучшей форме, полны сил и уверенности, демонстрировали великолепный футбол. Бен пожаловался на сильную острую боль в колене. Сейчас он чувствует себя немного лучше, но все же более точно мы сможем судить после завтрашнего углубленного обследования. Будем надеяться на лучшее. С Н’Голо похожая ситуация. Он подвернул колено, но будем надеяться, что все не настолько серьезно. Эти моменты, безусловно, омрачили сегодняшний вечер, поскольку Н’Голо и Бен демонстрировали фантастический футбол и вносили важный вклад в игру команды.