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Тухель о травмах Канте и Чилуэлла: «Мы будем надеяться на лучшее»

вчера, 11:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал состояние Нголо Канте и Бенжамина Чилуэлла, которые были заменены в прошедшем поединке против «Ювентуса» из-за повреждений.

Меня беспокоит эта ситуация, поскольку Чилуэлл набрал потрясающий ход, как и Рис на противоположной бровке. Они оба были в лучшей форме, полны сил и уверенности, демонстрировали великолепный футбол. Бен пожаловался на сильную острую боль в колене. Сейчас он чувствует себя немного лучше, но все же более точно мы сможем судить после завтрашнего углубленного обследования. Будем надеяться на лучшее. С Н’Голо похожая ситуация. Он подвернул колено, но будем надеяться, что все не настолько серьезно. Эти моменты, безусловно, омрачили сегодняшний вечер, поскольку Н’Голо и Бен демонстрировали фантастический футбол и вносили важный вклад в игру команды.

Лондонский клуб на своём поле обыграл «Ювентус» со счётом 4:0 и нанёс туринцам крупнейшее поражение в ЛЧ в истории.

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Все комментарии
523wh59tznb2
523wh59tznb2
вчера в 12:52
Будем надеяться на лучшее.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:51
Скорейшего выздоровления!
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:43
Много травм пошло сейчас......вроде тока оклемался Канте и снова травма.
протон
протон ответ beefs (раскрыть)
вчера в 11:32
Обоим игрокам скорейшего выздоровления, Челси их будет не хватать на поле.
Интересно , что Тухель почти не ротировал позицию левого вингбека Чиллвел/Алонсо, если в начале сезона играл только Алонсо, то сейчас в каждом матче без замен играл чилли, не удивительно что получил травму при таких нагрузках...
протон
протон
вчера в 11:32
Челси даже при счете 3-0 очень активно прессинговал. Бен, как раз и получил травму пытаясь совершить перехват почти в центре поля. Надеюсь все будет не так серьезно, вставал он с и уходил с трудом.
beefs
beefs
вчера в 11:10
вам только и остается что надеяться на лучшее...
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