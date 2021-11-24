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У форварда «Баварии» Чупо-Мотинга коронавирус. Он отказывался от вакцинации

вчера, 18:42

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг получил положительный результат после теста на коронавирус.

В мюнхенском клубе сообщают, что 32-летний форвард общается с представителями медицинского департамента и чувствует себя нормально.

Чупо-Мотинг – один из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Также от вакцинации отказались Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Рагнарёк (раскрыть)
сегодня в 11:28, ред.
Настоятельно советую вдуматься в смысл фразы "прививка НЕ ИСКЛЮЧАЕТ заражения" и не заострять внимание на "никакой связи" потому, что второе (т.е. никакой связи) вытекает из первого, а не наоборот.
112910415
112910415
сегодня в 11:26
ждёт его хороший иммунитет
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 11:16
Не в ту степь идете, я сразу написал "Про эмпирические(была опечатка тут) данные, о том что вакцинированные разительно меньше заражаются"
указав тем что ваш довод о "никакой связи" между прививкой и болезнью являются ложью. Вот и все.
Последний ваш выпад демонстрирует лишь то что с логикой вы в какой то мере знакомы, и только. К предмету дискуссии высказывание не относится.
Baggio R.
Baggio R. ответ Рагнарёк (раскрыть)
сегодня в 10:45, ред.
Уважаемый, неправильное использование индукции, которую вы применяете в своих выводах, зачастую приводит к логическим ошибкам. Вы размышляете на таком уровне:
Гоша умеет говорить,
Кеша умеет говорить,
Чупо-Мотинг умеет говорить.
Гоша и Кеша - попугаи.
Следовательно, Чупо-Мотинг тоже является попугаем.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 10:22
Во-первых является:
Хавбек «Баварии» Киммих заразился коронавирусом. Он отказывался от прививки
У форварда «Баварии» Чупо-Мотинга коронавирус. Он отказывался от вакцинации
Те кто привился не фигурируют в аналогичных новостях.
Во-вторых когнитивных способностей видимо недостаточно чтобы узреть явное логическое противоречие в собственных аргументах. Либо, надеюсь, огромное нежелание признавать свою неправоту.
Baggio R.
Baggio R. ответ Рагнарёк (раскрыть)
сегодня в 00:53
Не надо путать теплое с мягким. Заболеть можно вне зависимости от того, сделана прививка или нет. Поэтому заражение Чупо-Мотинга не является следствием отказа от вакцинации.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Конь 666 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Я летом болел короной, ко мне бесплатно приходил врач трижды, хотя я даже не прикреплен к местной поликлинике. Дал бесплатно лекарство Коронавир (стоило на тот момент более 5к), сделали бесплатно 2 пцр теста.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:42
Пример
тезис: гол Роналду помог МЮ одержать победу над соперником.
антитезис: Никак не помог! Не все голы забил Роналду!

Та же структура и та же логическая ошибка. Тут не читать внимательно нужно, - а писать грамотно.
Baggio R.
Baggio R. ответ Рагнарёк (раскрыть)
вчера в 23:29
А дальше что написано? "Прививка заражения не исключает". Читать нужно внимательно.
Конь 666
Конь 666 ответ Рагнарёк (раскрыть)
вчера в 22:13
Тебя не смущает, что все во всех страназ платное? Абсолютно все!! Кроме прививок
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:10
По моему фраза "никакой связи" категорична и и в данном контексте выражает такой смысл: "вакцинация никак не влияет на вероятность заражения."
Baggio R.
Baggio R. ответ Рагнарёк (раскрыть)
вчера в 21:15
А где данные о меньшем заражении вакцинированных противоречат моим словам?
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:19
Ну да ну да. Чипирование, 5джи, ради этого все и затевается.
Про импирические данные, о том что вакцинированные разительно меньше заражаются и тем более умирают, наверное тоже рептилоиды придумали
d1metras
d1metras
вчера в 19:59
а причем тут новость и то что он отказался от прививки? Вакцина сама по себе не защищает от заражения - только облегчает симптомы.. так что это дело добровольное..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:28
Это не потеря для Баварии. Он там все равно не основной игрок. Главное чтобы других игроков не заразил.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:06
Это не выбор - это правильное решение
протон
протон
вчера в 19:05
Так, у Барсы появился шанс в ответной игре))
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:04
Ну и черт с ним.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:01
Никакой связи, прививка заражения не исключает.
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:57
40 лет - ума нет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:52
И здесь идёт Пропаганда...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:49
Его выбор, имеет право...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:45
Вот и следствие. Скорейшего выздоровления.
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