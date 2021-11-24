Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг получил положительный результат после теста на коронавирус.
В мюнхенском клубе сообщают, что 32-летний форвард общается с представителями медицинского департамента и чувствует себя нормально.
Чупо-Мотинг – один из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Также от вакцинации отказались Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс.
указав тем что ваш довод о "никакой связи" между прививкой и болезнью являются ложью. Вот и все.
Последний ваш выпад демонстрирует лишь то что с логикой вы в какой то мере знакомы, и только. К предмету дискуссии высказывание не относится.
указав тем что ваш довод о "никакой связи" между прививкой и болезнью являются ложью. Вот и все.
Последний ваш выпад демонстрирует лишь то что с логикой вы в какой то мере знакомы, и только. К предмету дискуссии высказывание не относится.
Гоша умеет говорить,
Кеша умеет говорить,
Чупо-Мотинг умеет говорить.
Гоша и Кеша - попугаи.
Следовательно, Чупо-Мотинг тоже является попугаем.
Гоша умеет говорить,
Кеша умеет говорить,
Чупо-Мотинг умеет говорить.
Гоша и Кеша - попугаи.
Следовательно, Чупо-Мотинг тоже является попугаем.
Хавбек «Баварии» Киммих заразился коронавирусом. Он отказывался от прививки
У форварда «Баварии» Чупо-Мотинга коронавирус. Он отказывался от вакцинации
Те кто привился не фигурируют в аналогичных новостях.
Во-вторых когнитивных способностей видимо недостаточно чтобы узреть явное логическое противоречие в собственных аргументах. Либо, надеюсь, огромное нежелание признавать свою неправоту.
Хавбек «Баварии» Киммих заразился коронавирусом. Он отказывался от прививки
У форварда «Баварии» Чупо-Мотинга коронавирус. Он отказывался от вакцинации
Те кто привился не фигурируют в аналогичных новостях.
Во-вторых когнитивных способностей видимо недостаточно чтобы узреть явное логическое противоречие в собственных аргументах. Либо, надеюсь, огромное нежелание признавать свою неправоту.
тезис: гол Роналду помог МЮ одержать победу над соперником.
антитезис: Никак не помог! Не все голы забил Роналду!
Та же структура и та же логическая ошибка. Тут не читать внимательно нужно, - а писать грамотно.
тезис: гол Роналду помог МЮ одержать победу над соперником.
антитезис: Никак не помог! Не все голы забил Роналду!
Та же структура и та же логическая ошибка. Тут не читать внимательно нужно, - а писать грамотно.
Про импирические данные, о том что вакцинированные разительно меньше заражаются и тем более умирают, наверное тоже рептилоиды придумали
Про импирические данные, о том что вакцинированные разительно меньше заражаются и тем более умирают, наверное тоже рептилоиды придумали