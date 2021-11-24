У форварда «Баварии» Чупо-Мотинга коронавирус. Он отказывался от вакцинации

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вчера, 18:42

Нападающий «Баварии» получил положительный результат после теста на коронавирус.

В мюнхенском клубе сообщают, что 32-летний форвард общается с представителями медицинского департамента и чувствует себя нормально.

Чупо-Мотинг – один из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Также от вакцинации отказались Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс.