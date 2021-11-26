«Подвёл страну». Кудряшов впервые высказался об автоголе в игре с Хорватией

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов впервые высказался об автоголе в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии (0:1).
За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.
После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай».
Разговаривали после игры с Матвеем [Сафоновым]. Он сказал: «Если бы мяч был на пять сантиметров ближе к центру, я бы его потащил». Я эпизод не пересматривал. А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать.
Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, все сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, — я ответил, что да. Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.
После финального свистка я сразу ушел в подтрибунку. Навстречу шел кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы входили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушел в себя.
В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.
Говоря цитатами :
"Есть такая профессия - Родину подводить"
Только очень сурово-несправедливые эксперты возложат всю вину на одного игрока...
Мы же не такие...
Все мы понимаем что это всё результат совокупностей происходящих в нашем многострадальном футболе...
Пройдёт и это недоброе "время менеджеров и хапуг"...и футбольные люди вернуться в футбол....
Мы ещё пофеерим и покуражимся...
Но сейчас...есть как есть...
Говоря цитатами :
"Есть такая профессия - Родину подводить"
Только очень сурово-несправедливые эксперты возложат всю вину на одного игрока...
Мы же не такие...
Все мы понимаем что это всё результат совокупностей происходящих в нашем многострадальном футболе...
Пройдёт и это недоброе "время менеджеров и хапуг"...и футбольные люди вернуться в футбол....
Мы ещё пофеерим и покуражимся...
Но сейчас...есть как есть...
Несчастный случай для сборной России, счастливый случай для сборной Хорватии!
Виновата вся команда, которая два тайма играла на удержание результата, которая защищалась, прижимаясь всё ближе и ближе к своим воротам....
Игра на удержание результата в большинстве случаев и заканчивается или автоголом, или рикошетом мяча в свои ворота, что и произошло в данном случае...
Если посмотреть видео, то мы увидим, Кудряшов бежал к своим воротам и мяч неожиданно для него оказался у него под ногами, никто бы не смог в такой ситуации среагировать на внезапно появившейся мяч под ногами, чтобы как-то увернуться от мяча, и по инерции своего бега не отправить его в ворота... Фёдор даже и не понял как всё это произошло... Мы видели множество автоголов, в которых вина автора автогола была в действительности...
А по поводу автогола Кудряшова можно сказать так: Без вины виноватый....
https://www.youtube.com/watch?v=BbvXHd_2-9A
Несчастный случай для сборной России, счастливый случай для сборной Хорватии!
Виновата вся команда, которая два тайма играла на удержание результата, которая защищалась, прижимаясь всё ближе и ближе к своим воротам....
Игра на удержание результата в большинстве случаев и заканчивается или автоголом, или рикошетом мяча в свои ворота, что и произошло в данном случае...
Если посмотреть видео, то мы увидим, Кудряшов бежал к своим воротам и мяч неожиданно для него оказался у него под ногами, никто бы не смог в такой ситуации среагировать на внезапно появившейся мяч под ногами, чтобы как-то увернуться от мяча, и по инерции своего бега не отправить его в ворота... Фёдор даже и не понял как всё это произошло... Мы видели множество автоголов, в которых вина автора автогола была в действительности...
А по поводу автогола Кудряшова можно сказать так: Без вины виноватый....