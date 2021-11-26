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«Подвёл страну». Кудряшов впервые высказался об автоголе в игре с Хорватией

вчера, 12:04
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов впервые высказался об автоголе в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии (0:1).

За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай».

Разговаривали после игры с Матвеем [Сафоновым]. Он сказал: «Если бы мяч был на пять сантиметров ближе к центру, я бы его потащил». Я эпизод не пересматривал. А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать.

Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, все сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, — я ответил, что да. Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.

После финального свистка я сразу ушел в подтрибунку. Навстречу шел кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы входили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушел в себя.

В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.

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Все комментарии
Светлана Чаплий
Светлана Чаплий
сегодня в 22:01
Гнусная харя ещё смеет комментарии раздавать.Второй ,Су..а Аршавин.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:51
Не доигрывай эпизод кричат умники.
Есди бы мы пропустили из пустой зоны , что так что так виноват
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:08
К Федору нет претензий, абсолютно. То, что пошло, что-то не так было видно сразу, кто внимательно смотрел матч, эпизод.
Все нормально.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:49
Зря Карпина назначали.
Сп62
Сп62
вчера в 17:42
Несчастный случай он и в Хорватии несчастный.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:25
Да ладно, проехали, Федор! Кто старое помянет - тому....Ждем жеребьевки)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:46, ред.
Краткое содержание рассказа защитника сборной России Фёдора Кудряшова об автоголе в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии (0:1):

"Сидел, прокручивал в сознаньи
А может должен был упасть?
И помощи просить глазами?
Или кричать и матом класть?

Я просто не успел подумать,
И что бы не стоять, как кол,
Я стал лупить в свои ворота
Ну что поделаешь, подвел..."
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:41
Апофеозом игры нашей сборной стал этот гол. Вот если бы мы вышли - это было бы не справедливо.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:32
Я не склонен винить Кудряша в неудачном выступлении нашей сборной и в этом матче, и в отборочном цикле в целом
Вон, Нойер к примеру, сколько раз и в очко пропускал и под рукой и в ближний угол
Но его команда в порядке и несмотря на это добивается результата
А нашей сборной уже давно пришел биздец, поэтому даже такая единстаенная ошибка становится фатальной

Насчет Кудряша не нравится другое:
Это его так называемое извининение больше похоже на нелепые отмазы и оправдания
Замечали, как большинство футболистов после удара сильно в сторону от ворот, или очень корявого паса или непопадания по мячу начинают держаться за какую то часть тела, якобы болит или искать на траве воображаемую яму/кочку или завязывать шнурки
Всем своим видом показывая, что это не они виноваты, а какой то из этих факторов
Вот и тут та же история
adekvat
adekvat
вчера в 16:12
Страну подвел тот кто позвал в сборную пенсионера костолома,
Храневец
Храневец
вчера в 15:52
Перед отборочными матчами никто и не мечтал о выходе с первого места ,хорошо хоть в стыки пробились !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:33
Бог не фраер, он все видит. В игре со Словаками, при ужасной игре нашей сборной , нам принес победу автогол Словаков. Повезло нам откровенно. А вот в игре с Хорватами повезло уже не нам . Не может все время везти при никчемной игре.
Как аукнется , так и искать будут.
OzonMax
OzonMax
вчера в 15:16
Свободу Юрию Деточкину !!!! ))) Да все к тому что Федор не переживай Мы с тобой
Grouch
Grouch
вчера в 14:51
Всё просто. Хотел помочь, а вышло по заветам Черномырдина - как всегда!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:22
Подвести целое государство, такое как Россия, это раз в 1000 лет бывает... А по-моему он переоценивает свой поступок, это всего лишь частный случай в спорте и не надо делать из мухи слона!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:02, ред.
Это жизнь, все бывает. Никаких обвинений в его адрес.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:40
В спорте все бывает , тем более в игровых его видах. Поэтому зачем обвинять человека , который старался и бился до конца. А автогол...??? Результат всей игры нашей Сборной. Значит наиграли на такой гол....
Ждем жеребьевки сегодня и снова в бой
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 13:37
Гол кудряшова не идёт ни в какое сравнение с незабитым пенальти на ЧМ смоловым
..смолова нужно было прямо на поле отмутозить...
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:26
Не говори никогда так ,футбол это футбол ,Месси так не говорил когда не забил пенальти в финале Чемпионата Мира!
roniker_
roniker_
вчера в 13:23
Федор, тебе не в чем извиняться за свою игру в том матче! Наоборот, от всех настоящих болельщиков сборной, прими наши извинения за тех недолюдей, которые не разбираясь в футболе, считают возможным давать оценку твоей игре!
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:14
Что теперь об этом говорить? Уверен, в этом не было умысла, случилось так, как случилось, вся команда тогда сыграла ужасно.
4RT
4RT
вчера в 13:06
А нельзя обойтись без громких заголовков и пафоса? Вон кремлёвским рулевым вообще похрен на страну и людей. И ни чего...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:05
С кем не бывает
зигзаг
зигзаг
вчера в 13:04
Да и черт с ним, все равно не команда а шлак
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:03
Да Федю никто не винит - во-первых, и в сборной Друзей Стаса он с Жирковым постоянно проваливал фланг. Во-вторых, видно было, что он устал, а замен не было. Карпин банально накосячил, что и выставил его, и не заменил. Но, как я раньше писал, и с Карпина трудно спрашивать, когда мы банально другого уровня.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:58
Да всё уже,закопали и забыли!
shur
shur
вчера в 12:56
...идите на курсы английского с Бариновым, вообщем идите и не возвращайтесь...
Zubr1
Zubr1
вчера в 12:47
У Кудряшова тяжелая нога и плохая аура.Кто только приглашает таких футболистов в сборную ?
Cat01
Cat01
вчера в 12:45
В жизни всё бывает
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:43, ред.
Нет никакой вины Кудряшова.....
Несчастный случай для сборной России, счастливый случай для сборной Хорватии!

Виновата вся команда, которая два тайма играла на удержание результата, которая защищалась, прижимаясь всё ближе и ближе к своим воротам....
Игра на удержание результата в большинстве случаев и заканчивается или автоголом, или рикошетом мяча в свои ворота, что и произошло в данном случае...

Если посмотреть видео, то мы увидим, Кудряшов бежал к своим воротам и мяч неожиданно для него оказался у него под ногами, никто бы не смог в такой ситуации среагировать на внезапно появившейся мяч под ногами, чтобы как-то увернуться от мяча, и по инерции своего бега не отправить его в ворота... Фёдор даже и не понял как всё это произошло... Мы видели множество автоголов, в которых вина автора автогола была в действительности...

А по поводу автогола Кудряшова можно сказать так: Без вины виноватый....


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