«Арсенал» собирается продлить контракт с Лемаром

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вчера, 23:51

Полузащитник и лондонский «Арсенал» могут продлить сотрудничество. По крайней мере, этого хотят «канониры». Новый контракт игроку предложат до 2026 года. Заработная плата повысится с 6,4 до 8 млн евро в год.

Переговоры о продлении могут начаться уже в ближайшие недели.

Ранее полузащитником интересовался испанский гранд.