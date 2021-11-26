«Арсенал» собирается продлить контракт с Лемаром

Полузащитник Тома Лемар и лондонский «Арсенал» могут продлить сотрудничество. По крайней мере, этого хотят «канониры». Новый контракт игроку предложат до 2026 года. Заработная плата повысится с 6,4 до 8 млн евро в год.
Переговоры о продлении могут начаться уже в ближайшие недели.
Ранее полузащитником интересовался испанский гранд.
У меня два предложения:
1) Добавьте эту новость в Народный Обозреватель - пока что это одна из топовых шутеек месяца
2) Может хватит уже переводить КАЖДЫЙ СЛУХ который выдумала редакция портала "todofichajes.com" ?? Даже ЗеСан - милые ангелочки по сравнению с этими ребятами, у которых ВЕЗДЕ информаторы))))
У меня два предложения:
1) Добавьте эту новость в Народный Обозреватель - пока что это одна из топовых шутеек месяца
2) Может хватит уже переводить КАЖДЫЙ СЛУХ который выдумала редакция портала "todofichajes.com" ?? Даже ЗеСан - милые ангелочки по сравнению с этими ребятами, у которых ВЕЗДЕ информаторы))))
А не лемар
А не лемар