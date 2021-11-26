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«Арсенал» собирается продлить контракт с Лемаром

вчера, 23:51

Полузащитник Тома Лемар и лондонский «Арсенал» могут продлить сотрудничество. По крайней мере, этого хотят «канониры». Новый контракт игроку предложат до 2026 года. Заработная плата повысится с 6,4 до 8 млн евро в год.

Переговоры о продлении могут начаться уже в ближайшие недели.

Ранее полузащитником интересовался испанский гранд.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:20
До лета есть ещё шансы передумать.
shlifen
shlifen
сегодня в 03:28
В оригинале всё таки про Атлетико и Лемара - но лучше оставьте так, оно реально веселее))))

У меня два предложения:
1) Добавьте эту новость в Народный Обозреватель - пока что это одна из топовых шутеек месяца
2) Может хватит уже переводить КАЖДЫЙ СЛУХ который выдумала редакция портала "todofichajes.com" ?? Даже ЗеСан - милые ангелочки по сравнению с этими ребятами, у которых ВЕЗДЕ информаторы))))
xajaks
xajaks
сегодня в 00:24
заодно и Клоппа продлите....
dimagas2
dimagas2 ответ nurajanm (раскрыть)
сегодня в 00:22
Да какая разница Эдвин Нистелрой или Карлос Руни)))
allemz
allemz
сегодня в 00:11
Ох уж эти соккеровские стажеры))
nurajanm
nurajanm
сегодня в 00:02
Может томас партей
А не лемар
протон
протон
вчера в 23:58
Это именно тот футболист, который нужен сейчас Арсеналу
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