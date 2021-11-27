Полиция Волгограда задержала фаната, зажегшего фаер на Мамаевом Кургане

Полицией Волгограда был задержан футбольный фанат из Воронежской области, зажегший фаер на Мамаевом Кургане перед матчем «Ротор» — «Факел».
27 ноября на стадионе «Волгоград-Арена» встречались между собой волгоградский «Ротор» и «Факел» из Воронежской области. Из соседнего региона поддержать свою команду прибыло около 150 болельщиков. Перед началом матча, находясь на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев Курган», один из прибывших болельщиков зажег фаер, а затем скрылся.
В отношении болельщика составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», предусматривающей арест до 15 суток. Материалы направили в суд Центрального района.