Полиция Волгограда задержала фаната, зажегшего фаер на Мамаевом Кургане

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вчера, 17:49

Полицией Волгограда был задержан футбольный фанат из Воронежской области, зажегший фаер на Мамаевом Кургане перед матчем «Ротор» — «Факел».

27 ноября на стадионе «Волгоград-Арена» встречались между собой волгоградский «Ротор» и «Факел» из Воронежской области. Из соседнего региона поддержать свою команду прибыло около 150 болельщиков. Перед началом матча, находясь на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев Курган», один из прибывших болельщиков зажег фаер, а затем скрылся.