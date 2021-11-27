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Полиция Волгограда задержала фаната, зажегшего фаер на Мамаевом Кургане

вчера, 17:49
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Полицией Волгограда был задержан футбольный фанат из Воронежской области, зажегший фаер на Мамаевом Кургане перед матчем «Ротор» — «Факел».

27 ноября на стадионе «Волгоград-Арена» встречались между собой волгоградский «Ротор» и «Факел» из Воронежской области. Из соседнего региона поддержать свою команду прибыло около 150 болельщиков. Перед началом матча, находясь на территории историко-мемориального комплекса «Мамаев Курган», один из прибывших болельщиков зажег фаер, а затем скрылся.

В отношении болельщика составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», предусматривающей арест до 15 суток. Материалы направили в суд Центрального района.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 21:34
Кощунство идиота!
протон
протон
вчера в 18:42
Каким идиотом нужно быть что бы это сделать..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:37
Надо подарить ему радужный флаг.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:29
А Ротор, похоже стремится во втордив! Что происходит с командой, что так она сыпется? Вот и Хохлова слили, а результата всё нет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:18
Был бы фаер а зажечь его и обезьяна сможет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:18
Пятнадцать суток мало, надо месяцев шесть на уборку снега и благоустройство города- Героя с ежедневным видео отчётом о проделанной за день работе.
ДСА
ДСА
вчера в 18:03
У человека просто нет мозгов.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:53
Фраер зажёг фаер...
beefs
beefs
вчера в 17:52
дураки еще не перевелись...
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