Исполнительный директор FA: «ЛГБТ-фанатам разрешат посетить Катар»

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вчера, 12:38

Гомосексуальные отношения запрещены в Катаре, но исполнительный директор Английской футбольной ассоциации Марк Буллингем говорит, что получил заверения в отношении прав болельщиков-геев, посещающих чемпионат мира по футболу:

Нам были даны заверения в том, что людям из ЛГБТ -сообществ будет разрешено поехать в Катар и поддержать команду

В преддверии чемпионата мира по футболу следующей зимой Катар настоял на том, чтобы «приглашались все желающие», и объявил, что на стадионах могут быть вывешены радужные флаги в знак солидарности с гей-сообществом.