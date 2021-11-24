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Исполнительный директор FA: «ЛГБТ-фанатам разрешат посетить Катар»

вчера, 12:38

Гомосексуальные отношения запрещены в Катаре, но исполнительный директор Английской футбольной ассоциации Марк Буллингем говорит, что получил заверения в отношении прав болельщиков-геев, посещающих чемпионат мира по футболу:

Нам были даны заверения в том, что людям из ЛГБТ-сообществ будет разрешено поехать в Катар и поддержать команду

В преддверии чемпионата мира по футболу следующей зимой Катар настоял на том, чтобы «приглашались все желающие», и объявил, что на стадионах могут быть вывешены радужные флаги в знак солидарности с гей-сообществом.

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Перевод с independent.co.uk
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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:36
Въехать - въедут, но не факт что обратно.
протон
протон
вчера в 19:09, ред.
Разрешают въехать, а вот выехать нет, создать отдельные сектора. как в тюрьмах в нижние хаты опустить ...
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:37
П******сы – тоже люди и тоже ищут счастья в личной жизни 🙃😉😄😀😁
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:35
Ну пусть попробуют хоть на секундочку зайти за угол.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:25
Что 2асты будут делать в мусульманской стране?
Провоцировать всех нормальных людей?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:16
Пусть едут,люди с них хоть поржут!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:20
Сразу предупреждаю следующее видео очень мерзкое и противное!!!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 13:15
Я вот одного не пойму,если ты любишь футбол и собрался посетить чемпионат мира то зачем афишировать свое сексуальное пристрастие?причем здесь вообще это?езжай смотри футбол и никому нет дела до того каким способом ты себя удовлетворяешь...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 13:10
Тьфу!...противные
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:01
Про выезд ничего не сказано))
youtomee
youtomee ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:58
деньги - ответ на 99 вопросов из 100)
4RT
4RT
вчера в 12:51
Там их ждут с нетерпением. Топоры уже наточены
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:42
Как же без них, без 47офф...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:40, ред.
Зачем так прогибаться?!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:39
Для бизнеса, и не только.
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