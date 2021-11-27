Болельщики встретились с игроками и тренерами «Нижнего Новгорода»

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вчера, 13:19

Тренерский штаб и игроки «Нижнего Новгорода» встретились с болельщиками команды.

«Фанаты отметили, что по самоотдаче к игрокам претензий нет, но есть ряд моментов, которые хотелось бы обсудить, в том числе причины последних результатов.

В свою очередь игроки и тренерский штаб открыто ответили на все вопросы. Главный тренер Александр Кержаков отметил, что никто не снимает с себя ответственность за результаты, и поблагодарил болельщиков за то, что даже на дальних выездах команда всегда чувствует поддержку.

К концу встречи капитан ФК „НН“ Александр Сапета вручил болельщикам специальные футболки, которые отныне будут получать самые активные представители фанатского сектора.

Уже после того, как игроки отправились тренироваться, еще долго на все вопросы фанатов отвечал генеральный директор ФК „Нижний Новгород“ Равиль Камильевич Измайлов», - говорится в сообщении клуба.

Также недавно «Нижний Новгород» посетил Мариинский театр перед матчем с «Зенитом».