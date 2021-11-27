ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Болельщики встретились с игроками и тренерами «Нижнего Новгорода»

вчера, 13:19

Тренерский штаб и игроки «Нижнего Новгорода» встретились с болельщиками команды.

«Фанаты отметили, что по самоотдаче к игрокам претензий нет, но есть ряд моментов, которые хотелось бы обсудить, в том числе причины последних результатов.

В свою очередь игроки и тренерский штаб открыто ответили на все вопросы. Главный тренер Александр Кержаков отметил, что никто не снимает с себя ответственность за результаты, и поблагодарил болельщиков за то, что даже на дальних выездах команда всегда чувствует поддержку.

К концу встречи капитан ФК „НН“ Александр Сапета вручил болельщикам специальные футболки, которые отныне будут получать самые активные представители фанатского сектора.

Уже после того, как игроки отправились тренироваться, еще долго на все вопросы фанатов отвечал генеральный директор ФК „Нижний Новгород“ Равиль Камильевич Измайлов», - говорится в сообщении клуба.

Болельщики встретились с игроками и тренерами «Нижнего Новгорода»

Также недавно «Нижний Новгород» посетил Мариинский театр перед матчем с «Зенитом».

Все новости
Полиция Волгограда задержала фаната, зажегшего фаер на Мамаевом Кургане
Вчера, 17:49 Комментарии9
Исполнительный директор FA: «ЛГБТ-фанатам разрешат посетить Катар»
24 ноября Комментарии15
СлухиТедеско посетит матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы
23 ноября Комментарии14
Футболист «Ньюкасла» подарил болельщику часы за 2 000 фунтов стерлингов
23 ноября ФотоКомментарии29
Матч «Лион» — «Марсель» прерван. Пайету в голову попала бутылка
21 ноября ФотоКомментарии34
«Локомотив» показал беседу Гильерме с фанатами после поражения от «Ахмата»
21 ноября ВидеоКомментарии10
Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:53
А футбол человеческий они нам не хотят показать? Хотя, да для чего им это. Задачу по выходу в ФНЛ уже выполнена на 95%)))
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 14:27
Судя по фото, Нижнему удалось собрать всех болельщиков клуба на своей базе. Выдернули бедную троицу прямо с уроков :)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:08
Игроки и так прыгнули выше головы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:31
Теперь результаты будут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100