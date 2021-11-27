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«Алания» поднялась на 4-е место. Итоги 25-го тура ФНЛ

вчера, 20:15

Завершились все матчи 25-го тура ФНЛ.

«Томь» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Ставпец Александр 80 (пенальти) — Юшин Александр 36

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» 3:1
Голы: Лапшов Иван 39, Ломакин Александр 87, Саная Анзор 90 — Алиев Камран 90

«Спартак-2» — «Текстильщик» 2:1
Голы: Шитов Владислав 12, Оганесян Степан 70 — Мосейчук Илья 45+2

«Акрон» — «Оренбург» 0:3
Голы: Сычевой Владимир 8, Фамейе Джоэль 58, Прудников Николай 86

«Ротор» — «Факел» 1:2
Голы: Муллин Камиль 32 — Акбашев Роман 3, Максимов Максим 40

«Торпедо» — «Волгарь» 1:0
Гол: Шумских Алексей 65

«Кубань» — «Олимп-Долгопрудный» 0:2
Голы: Большаков Кирилл 77 (пенальти), Тарасенко Захар 82

«Алания» — «Велес» 2:1
Голы: Эльдарушев Абу-Саид 3, Кобесов Давид 30 — Кабахидзе Владимир 59

«Краснодар-2» — «Металлург» 1:0
Гол: Сергеев Никита 26

«Балтика» — «КАМАЗ» 0:0

«Алания» поднялась на 4-е место. Итоги 25-го тура ФНЛ

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 00:47
Возродился, как птица феникс.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:51
А почему не в этом ? Оренбург и Факел напрямую (по игре) , а Торпедо и Алания через стыки. А может Торпедо и откажется, у них стадиона нет. Если только Собянин им Лужники даст. Хотя через стыки трудно 13 и 14 РПЛ приличные команды. Да и смотря кто будет, но до этого еще далеко.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:12
Красивый техничный футбол ещё не кому не помешал . Спасибо Толя за красивые слова и пожелания . Сейчас Алания частный клуб, надеюсь что может не в этом сезоне, но на следующий должны будем бог даст попасть в РПЛ. Хозяин клуба очень серьёзно настроен .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:07
Я еще в далекие советские 70-е годы прошлого века бывал в Орджоникидзе по работе, т.к. после вуза работал в Махачкале , в Каспийске на Дагдизеле. И с тех пор неравнодушен к столицам республик ( Нальчику, Махачкале, Грозному и Владикавказу) Вообще люблю южные города.. Так что удачи Алании. Вспоминаю удачные "водочные" сезоны Алании, но тогда все выживали как могли. ЦСКА вообще поднялся на вещевом рынке в Лужниках ( Шахруди Дадаханов), а некоторые прозябали совсем. Дай бог Алания на ноги встанет, чем больше будет южных команд , тем лучше для нашей лиги и футбола.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:59
А ещё выше слабо?!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:15
Торпедо хотел бы увидеть в РПЛ
протон
протон
вчера в 21:45
Желаю им выйти в РПЛ, надеюсь с бюджетом справятся в финансировании
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:32
Привет Толя.
Да очень много травмированных и на жёлтых карточках.
Сегодня опять семь нам показали и одну красную. Любовь к Алании от судейского корпуса незнает границ.
Факел тоже мне нравится как играют. Сегодня тоже одним глазом подглядывал .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:25
А отчего такое резкое изменение основы у Алании произошло? Травмы? Я в ФНЛ болею за Факел ( В Воронеже родни много) и за Аланию, видимо из-за Газзаева и Гогниева.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:11
В верху турнирной таблицы без изменений.
ДСА
ДСА
вчера в 21:10
Только Кубань удивила, остальное всё предсказуемо.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 21:09
Факел в этом сезоне очень хорош!
Надеюсь выйдут напрямую в Премьер Лигу
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
«Алания» поднялась на 4-е место. Итоги 25-го тура ФНЛ.
После того как Алания потерпела поражение от Спартака 2 в матче который проходил в Грозном у Алании в основном составе осталось всего несколько футболистов . Даже в воротах пришлось поставить совсем ещё молодого вратаря, который отиграл прошлую игру в ФНЛ 2 за вторую команду Алании. И как-то было боязно за исход этого поединка . Но даже при таком раскладе матч начался сразу с забитого гола , молодой нападающий Алании легко разобрался с защитниками гостей Велеса и отправил мяч в сетку ворот уже на третьей минуте начала матча. Второй мяч тоже не долго заставил себя ждать и на тридцатой минуте красивым ударом Кобесова вколотил мяч в сетку , не оставив никаких шансов вратарю гостей.
А на 55 минуте второго тайма за вторую жёлтую карточку был удален игрок Алании , оставив команду доигрывать матч в меньшинстве. Этим и воспользовались гости , сократив отставание до минимального . Были ещё моменты и у гостей и у хозяев поля Алании, но воплотить их в голы , так никто и не смог. Счёт на табло остался прежним . Алания одержала так нужную для неё победу и поднялась на четвёртое место. Хочу поздравить Всех болельщиков Алании с Победой и пожелать ей удачи после зимней паузы !!! Всем Добра !!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:19
Всё как и должно было случится.
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