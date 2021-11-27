«Алания» поднялась на 4-е место. Итоги 25-го тура ФНЛ.

Завершились все матчи 25-го тура ФНЛ.
«Томь» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Ставпец Александр 80 (пенальти) — Юшин Александр 36
«Енисей» — «СКА-Хабаровск» 3:1
Голы: Лапшов Иван 39, Ломакин Александр 87, Саная Анзор 90 — Алиев Камран 90
«Спартак-2» — «Текстильщик» 2:1
Голы: Шитов Владислав 12, Оганесян Степан 70 — Мосейчук Илья 45+2
«Акрон» — «Оренбург» 0:3
Голы: Сычевой Владимир 8, Фамейе Джоэль 58, Прудников Николай 86
«Ротор» — «Факел» 1:2
Голы: Муллин Камиль 32 — Акбашев Роман 3, Максимов Максим 40
«Торпедо» — «Волгарь» 1:0
Гол: Шумских Алексей 65
«Кубань» — «Олимп-Долгопрудный» 0:2
Голы: Большаков Кирилл 77 (пенальти), Тарасенко Захар 82
«Алания» — «Велес» 2:1
Голы: Эльдарушев Абу-Саид 3, Кобесов Давид 30 — Кабахидзе Владимир 59
«Краснодар-2» — «Металлург» 1:0
Гол: Сергеев Никита 26
«Балтика» — «КАМАЗ» 0:0
Да очень много травмированных и на жёлтых карточках.
Сегодня опять семь нам показали и одну красную. Любовь к Алании от судейского корпуса незнает границ.
Факел тоже мне нравится как играют. Сегодня тоже одним глазом подглядывал .
Да очень много травмированных и на жёлтых карточках.
Сегодня опять семь нам показали и одну красную. Любовь к Алании от судейского корпуса незнает границ.
Факел тоже мне нравится как играют. Сегодня тоже одним глазом подглядывал .
Надеюсь выйдут напрямую в Премьер Лигу
Надеюсь выйдут напрямую в Премьер Лигу
После того как Алания потерпела поражение от Спартака 2 в матче который проходил в Грозном у Алании в основном составе осталось всего несколько футболистов . Даже в воротах пришлось поставить совсем ещё молодого вратаря, который отиграл прошлую игру в ФНЛ 2 за вторую команду Алании. И как-то было боязно за исход этого поединка . Но даже при таком раскладе матч начался сразу с забитого гола , молодой нападающий Алании легко разобрался с защитниками гостей Велеса и отправил мяч в сетку ворот уже на третьей минуте начала матча. Второй мяч тоже не долго заставил себя ждать и на тридцатой минуте красивым ударом Кобесова вколотил мяч в сетку , не оставив никаких шансов вратарю гостей.
А на 55 минуте второго тайма за вторую жёлтую карточку был удален игрок Алании , оставив команду доигрывать матч в меньшинстве. Этим и воспользовались гости , сократив отставание до минимального . Были ещё моменты и у гостей и у хозяев поля Алании, но воплотить их в голы , так никто и не смог. Счёт на табло остался прежним . Алания одержала так нужную для неё победу и поднялась на четвёртое место. Хочу поздравить Всех болельщиков Алании с Победой и пожелать ей удачи после зимней паузы !!! Всем Добра !!!
После того как Алания потерпела поражение от Спартака 2 в матче который проходил в Грозном у Алании в основном составе осталось всего несколько футболистов . Даже в воротах пришлось поставить совсем ещё молодого вратаря, который отиграл прошлую игру в ФНЛ 2 за вторую команду Алании. И как-то было боязно за исход этого поединка . Но даже при таком раскладе матч начался сразу с забитого гола , молодой нападающий Алании легко разобрался с защитниками гостей Велеса и отправил мяч в сетку ворот уже на третьей минуте начала матча. Второй мяч тоже не долго заставил себя ждать и на тридцатой минуте красивым ударом Кобесова вколотил мяч в сетку , не оставив никаких шансов вратарю гостей.
А на 55 минуте второго тайма за вторую жёлтую карточку был удален игрок Алании , оставив команду доигрывать матч в меньшинстве. Этим и воспользовались гости , сократив отставание до минимального . Были ещё моменты и у гостей и у хозяев поля Алании, но воплотить их в голы , так никто и не смог. Счёт на табло остался прежним . Алания одержала так нужную для неё победу и поднялась на четвёртое место. Хочу поздравить Всех болельщиков Алании с Победой и пожелать ей удачи после зимней паузы !!! Всем Добра !!!