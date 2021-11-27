«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон»

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:0.
В составе «красных» отличились Диого Жота (дубль), Тьяго Алькантара и Вирджил ван Дейк.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» идет на 2-м месте (28 очков), «Саутгемптон» — на 14-м месте (14).
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном», а «Саутгемптон» — с «Лестером».
...но, реализацию нужно исправлять, кто смотрел матч, поймет, что там 10 можно было забивать. Алиссон несколько раз прям четко спас, красава
...но, реализацию нужно исправлять, кто смотрел матч, поймет, что там 10 можно было забивать. Алиссон несколько раз прям четко спас, красава
надеюсь незабитые голы оставили на дерби 1 декабря!
надеюсь незабитые голы оставили на дерби 1 декабря!