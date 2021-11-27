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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон»

вчера, 19:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:0.

В составе «красных» отличились Диого Жота (дубль), Тьяго Алькантара и Вирджил ван Дейк.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» идет на 2-м месте (28 очков), «Саутгемптон» — на 14-м месте (14).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном», а «Саутгемптон» — с «Лестером».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:22
мощно атаковали
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
сегодня в 09:55
ещё есть Астон Вилла, так что 2-7 не скоро увидим.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:09
Фарм-клуб обыграли, те и рады хозяевам очки подарить
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Ливерпуль и похлеще Щесного видывал)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:26
Алиссон это вам не Щесный.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:25
это вам не Ювентус! А Величайший Ливерпуль!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:21
Отлично!
Rizo1
Rizo1
вчера в 20:18
На классе)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:16
Ливерпуль с победой!
...но, реализацию нужно исправлять, кто смотрел матч, поймет, что там 10 можно было забивать. Алиссон несколько раз прям четко спас, красава
dzvinka
dzvinka ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
ща будет кубок африки, разьедется пол состава, вот там будем смотреть какой сезон получится. а если еще поприезжают с короной то вообще
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:04
с Победой красных! Победа буквально на классе, могли забивать еще столько же!
надеюсь незабитые голы оставили на дерби 1 декабря!
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 20:01
В который раз с запасом громим соперника. Без травм бы, и может получиться мощный сезон.
протон
протон
вчера в 19:58
отличный результат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:56
Результат ожидаемый!
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:56
Ливерпуль может
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