«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон»

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вчера, 19:54

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:0.

В составе «красных» отличились Диого Жота (дубль), Тьяго Алькантара и Вирджил ван Дейк.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» идет на 2-м месте (28 очков), «Саутгемптон» — на 14-м месте (14).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном», а «Саутгемптон» — с «Лестером».