Дортмундская «Боруссия» возглавила Бундеслигу. Холанд забил

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вчера, 19:51

«Боруссия» добыла победу в гостевом матче против «Вольфсбурга». Поединок завершился со счётом 1:3 в пользу гостей.

Уже на второй минуте матча форвард «Вольфсбурга» Вегхорст Вут вывел свою команду вперёд. Однако затем забивали только гости.

На 35-й минуте матча Эмре Джан реализовал пенальти и сравнял счёт в матче. Во втором тайме Даниэл Мален вывел «шмелей» вперёд, отличившись на 55-й минуте встречи.

Точку в матче поставил норвежец Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 73-й минуте и отличившийся уже через 8 минут, на 81-й минуте матча.

Благодаря этой победе «Боруссия» временно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Подопечные Марко Розе теперь опережают мюнхенскую «Баварию» на 2 очка. «Бавария» свой матч проведёт сегодня в 20:30 по мск. времени.

«Вольфсбург» расположился на седьмом месте, набрав 20 очков за 13 туров.