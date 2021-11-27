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Дортмундская «Боруссия» возглавила Бундеслигу. Холанд забил

вчера, 19:51
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Боруссия» добыла победу в гостевом матче против «Вольфсбурга». Поединок завершился со счётом 1:3 в пользу гостей.

Уже на второй минуте матча форвард «Вольфсбурга» Вегхорст Вут вывел свою команду вперёд. Однако затем забивали только гости.

На 35-й минуте матча Эмре Джан реализовал пенальти и сравнял счёт в матче. Во втором тайме Даниэл Мален вывел «шмелей» вперёд, отличившись на 55-й минуте встречи.

Точку в матче поставил норвежец Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 73-й минуте и отличившийся уже через 8 минут, на 81-й минуте матча.

Благодаря этой победе «Боруссия» временно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Подопечные Марко Розе теперь опережают мюнхенскую «Баварию» на 2 очка. «Бавария» свой матч проведёт сегодня в 20:30 по мск. времени.

«Вольфсбург» расположился на седьмом месте, набрав 20 очков за 13 туров.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:25
Бавария это поправит
sash71
sash71 ответ Spartak_56 (раскрыть)
сегодня в 11:13
Значит у тебя свои критерии оценки. Я же причисляю к великим, как собссно многие, те команды которы показывают стабильный результат. А вот Боруссия в те времена показала достойный футбол просто потом сдулись. Вот и в ЛЧ так же не блещут своими результатами.
Spartak_56
Spartak_56 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 11:07
Я считаю если команда выиграла в 1997 , лигу чемпионов и 2 раза была в финале лиги чемпионов то она как минимум ВЕЛИКАЯ.!!!
sash71
sash71 ответ Spartak_56 (раскрыть)
сегодня в 10:56
Она не великая .....к сожалению ))) как не игра с Баварией так отжимаются у них
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 07:56
машину починили.
Spartak_56
Spartak_56 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 05:22
ты забыл о ВЕЛИКОЙ БОРУССИИ ДОРТМУНД
Spartak_56
Spartak_56 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 05:20
Выше класом БОРУССИИ нету , она входит в 10 лучших команд мира, Холанд нашёл свою великую команду , и хватит болтать о переходе!!!
sash71
sash71
сегодня в 01:16
В Бундеслиге есть Бавария и все остальные. Как бы все не старались не напрягались, чемпионом становится Бавария.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:06
Дортмунд очень хорошая команда.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 20:55, ред.
Если сегодня Армяне не проиграют Баварии, то Боруссия останется на первом месте
Конечно очень хочется, чтобы в Бундеслиге впервые за долгие годы появилась интрига
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:53
Холанд вернулся.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
В МАН.Сити, владец которого МАНсур, а когда-то этот клуб тренировал МАНчини (как тебе такое Зарема! ) при Пепе пока тот не ушёл, был бы цвет!!! Плюс пошёл бы по стопам бати!!!
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:56
На два часа вышли в лидеры
allemz
allemz
вчера в 19:56
Холанд уже не тот, может как Санчо подзабить, давно созрел для перехода в клуб повыше классом. Пора сделать следующий шаг в карьере, желательно по стопам отца в МС
протон
протон
вчера в 19:56
Так бы и до конца сезона)
beefs
beefs
вчера в 19:55
с выходом, Эрлинг...
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:54
Это временно.
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